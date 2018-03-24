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14:30, 24 марта 2018

Пресс-секретарь КПРФ опроверг сообщения о том, что кандидат в президенты от партии Павел Грудинин сбрил усы

Об этом сообщает ТАСС. Появившаяся в социальных сетях информация не соответствует действительности, сказал Ющенко. Он добавил, что эта страница в Инстаграме, где было выложено фото Грудинина без усов, не имеет отношения к официальной странице бывшего кандидата в президенты.

Комментарии

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ze_danil 24 марта 2018 | 14:36

я уж подумал что четный коммунист таки нашёлся, но меня сразу уверили (сами комми) что такого в природе не бывает

ze_danil 24 марта 2018 | 14:38

* честный

patrik04 24 марта 2018 | 14:39

Пресс-секретарь КПРФ опроверг сообщения о том, что кандидат в президенты от партии Павел Грудинин сбрил усы...

А куда с сайта "Эхо Москвы", делся блог про сбритые усы? Вроде только был, я заглянул, а фото Грудинина исчезло, только видно как Витя Рувинский бежит, только пятки сверкают.

haldey 24 марта 2018 | 14:49

patrik04: И хорошо, что его не выбрали! Он легко управляем со стороны СМИ, чуть даванули, он и поплыл))) Сначала дал обещание, которое не собирался выполнять, а потом под давлением СМИ сделал то, что от него требовали(((

taglit 24 марта 2018 | 15:21

haldey: Сеня, по-быстрому объясни товарищу зачем Володька сбрил усы.

в кино это было намного интереснее...

ivfn 24 марта 2018 | 14:49

patrik04:
Необычное пари проиграл в Белоруссии спортивный комментатор. Вячеслав Федоренков - на глазах десятков свидетелей он съел восьмиполосный номер своей газеты.

Ранее на одной из пресс-конференций журналист пообещал публично съесть газету, если хоккейный клуб «Динамо» (Минск) в этом сезоне пробьется в плей-офф Кубка Гагарина. Накануне минские динамовцы одержали нужную победу. И вот после матча вместе с журналистами игроки команды смогли увидеть эту странную трапезу
Вот это мужик и человек. Проспорил ,выполнил. Сказал А ,сказал и Б

zemljanka 24 марта 2018 | 14:53

Слава Богу - усы не пострадали!

gordy 24 марта 2018 | 15:38

То есть мужик слова сдержать не может?

zemljanka 24 марта 2018 | 15:42

gordy: шутка

niknik 24 марта 2018 | 14:58

ivfn: На самом деле Грудинин точно сбраил усы и выслал видео этого процесса Дудю. Ну а теперь просто носит накладные.
Хитёр, "подлец мелкий! ))

metslag 24 марта 2018 | 15:05

ivfn: Вот это мужик и человек.
-------------------------------------------
Точно. ivfn сказал, что публично насрет себе в штаны и сделал это неоднократно.

ivfn 24 марта 2018 | 14:52

patrik04:
Кстати
Мужской спор – дело чести. Народный артист России Леонид Якубович (сам обладатель роскошных усов) считает, что Грудинин оказался в непростой ситуации, но свое слово держать обязан.

«Мужик должен держать слово. В одной руке он должен держать слово, а в другой – свои усы», – сказал телеведущий в эфире НСН. Он напомнил об известном случае, который произошел в 70-х.

«Был матч СССР – Канада, и один обозреватель сказал, что если проиграет спор, то съест газету. И съел на глазах у всех! Я помню, как Владик Третьяк покрошил газету, и он ее съел. Довольно известный, кстати, журналист, и честно сожрал газету», – рассказал Якубович.

Речь идет о канадском обозревателе, который съел газету с собственной публикацией. Дик Беддоуз публично заявил на страницах издания, что готов съесть номер со статьей, если советская сборная выиграет хоть одну из восьми игр с канадцами.

bakero 24 марта 2018 | 15:05

ivfn: Так это же канадский обозреватель. У нас другие нормы морали - Слуцкий и Рыбка...

Кстати, Третьяк агитировал за ЕдРо на стадионе
https://m.youtube.com/watch?v=1OqBfnpJGVA

Обидно, что такие люди участвуют в "игрищах". Сейчас втянули Евгению Медведеву... Я за спорт и культуру вне политики. Сразу же вспоминается, например, Макс Шмеллинг и ... Джо Луис

zapadnay 24 марта 2018 | 15:30

Это стыд и позор не держать мужчине слово!

vezdehod 24 марта 2018 | 14:42

Хотел поругать Пашу за содеянное, но он не сделал этого подлого дела. Усы это Святое и на них не следует спорить.

ringo7_7 24 марта 2018 | 14:53

vezdehod: Туы уж называй вещи своими именами, Дебилыч. Не скользи, аки червь навазелиненый. Опять нае...ал Паша своих избирателей, как пить дать - нае..ал. Какой же он коммунист после этого? Так, ренегат Каутский, просто мимо проходил...

captain_ 24 марта 2018 | 14:55

- Владимир Владимирович, что случилось с Памфиловой?
- А что с ней случилось?
- Ну, она на вопрос про нарушения на выборах в России говорит про Штаты..
- Очень хороший вопрос. Правильный и своевременный! И по традиции свой ответ я хочу начать с государственного долга США...

vilingrad 24 марта 2018 | 14:59

ze_danil: Скоро будем зачитываться новостями о стуле и давлении отца нации.

harra 24 марта 2018 | 15:30

Это реально новости мля...??? Вся страна сцуко этого ждет ???

wuwer 24 марта 2018 | 14:43

Для бритья усов, нормальные люди идут в парикмахерскую,
а не в кандидаты на кресло президента

poluputing 24 марта 2018 | 14:47

шо? и ответственное лицо комуняк - урофашистская консерва Ющенко? Ну просто бандеровская пятая колонна. Вот от чего все рассеюшкины проблемы. А вы всё евреями недовольны. Хохол родился, еврей заплакал

cautoff 24 марта 2018 | 15:14

poluputing: Мозг портяна-имбецила устроен так, что он всегда в сторону "шо там у хохлов" смотрит.

ukrainian_katherina 24 марта 2018 | 14:47

Вот и верь после этого коммунистам...

bozk 24 марта 2018 | 14:47

Пресс секретарь усов грудинина

ed10075 24 марта 2018 | 14:48

Ну и кому это важно знать, что там себе побрил этот клоун?

rico76 24 марта 2018 | 14:50

Лично для меня Грудинин перестал существовать как честный человек.
Мужик сказал, мужик должен сделать! Условия пари не предусматривало ни каких оговорок.

clingerwinger 24 марта 2018 | 14:53

Да и так все уже поняли что Грудинин фуфлыжник.

bugaga17 24 марта 2018 | 14:53

помощник подтвердил, что усов нет, а секретарь не в курсе.

bakero 24 марта 2018 | 14:56

Коммунисты опять всё слили и кинули избирателей. Если на этих "выборах" останется все как есть - нельзя больше поддерживать эту партию оппортунистов. 1996, 2018...
Смотрите здесь:

https://youtu.be/YPprafclYBE?t=14m45s
https://m.youtube.com/watch?v=YPprafclYBE?t=26m05s

cautoff 24 марта 2018 | 15:37

bakero: Нашенский левак-коммунист - особая порода, лишенная критического мышления напрочь.

toyama_tokanawa99 24 марта 2018 | 14:57

"Вы не знаете,зачем Володька сбрил усы?" )))))))))))) "Бриллиантовая рука"

compare 24 марта 2018 | 15:01

щас...он,глядя на то,как удачно все прокатило у прохвоста "слуца",еще и кое-что нарастить,думает,наверно...

sborisych 24 марта 2018 | 15:03

Твою меть- да пусть он хоть на жопе усы отрастит, пообещает сбрить, и сбреет или не сбреет... Его жопа, его усы... Нам-то до этого какое дело?

bakero 24 марта 2018 | 15:10

Навальный обратился к Грудинину и другим "кандидатам" по поводу фальсификаций на выборах https://m.youtube.com/watch?v=YPprafclYBE?t=26m05s

Здесь пример из Кемеровской области: https://youtu.be/YPprafclYBE?t=14m45s

bakero 24 марта 2018 | 15:13

bakero: Пусть Грудинин докажет, что "выборы" нечестные

idruker 24 марта 2018 | 15:12

Пашка, да сбрей усы уже, не видишь - народ волнуется. Не доводи дело до революции

samkos 24 марта 2018 | 15:15

Дурик.

sasass 24 марта 2018 | 15:22

Грудилин не виноват , что у него украли голоса - он должен заявить об этом в Генеральную прокуратуру и сбривать усы он не должен пока идет расследование...)))

rena1960 24 марта 2018 | 15:33

Кто- бы сомневался:
Симулякр-кандидат
От слова-отказался...
Это ж гадский Дудя-гад...
так уж домогался...

gvzdk 24 марта 2018 | 15:52

Выборы закончились, Грудинин не коммунист. Причем здесь пресс-секретарь КПРФ ?

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