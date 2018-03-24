В Дагестане артистов Даргинского музыкально-драматического театра вывели на субботник
Они подметали тротуары, убирали сорняки, окапывали кустарники и деревья. Затем, как сообщается на странице театра в Фейсбуке, театральная труппа вернулась к репетициям. Субботник в городе Избирбаше проводится по инициативе главы местной администрации Абдулмеджида Сулейманова.
Комментарии4
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i_c_e 24 марта 2018 | 14:13
Ну так вышли же. То есть уважают Абдулмеджида Сулейманова...
Ничего плохого в самих субботниках не вижу, за исключением того, что их проведение указывает на ошибки в организации расходования средств у проводящих субботники администраций. Накупили технику и понанимали таджиков — а при этом без субботников не обходятся.
dataan 24 марта 2018 | 14:15
Ну и что. Трудотерапия еще никогда не мешала ни умственному труду, ни людям культуры. Опять же навели чистоту.
nikitin43 24 марта 2018 | 14:25
dataan: поди и путен бревно носит по красной площади и весь его кооп"озеро " помогает воровать дрова.
rena1960 24 марта 2018 | 14:32
Надо так понимать,что глава администрации-аварец...Эй,Васильев,благодарите Путина,который запустил Вас в самый многонациональный этнический клубок...,скоро станет не до коррупции...,так живот скрутит от этнических разборок...