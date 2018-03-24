В Дагестане артистов Даргинского музыкально-драматического театра вывели на субботник

Они подметали тротуары, убирали сорняки, окапывали кустарники и деревья. Затем, как сообщается на странице театра в Фейсбуке, театральная труппа вернулась к репетициям. Субботник в городе Избирбаше проводится по инициативе главы местной администрации Абдулмеджида Сулейманова.