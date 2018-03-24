Министерство приняло решение о назначении режиссера Сергея Женовача художественным руководителем МХТ имени Чехова
Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин, который также выдвигался на пост худрука МХТ, но отказался от этой должности во время совещания в Министерстве культуры, одобрил назначение Женовача.
Сергей Женовач, один из тех, кто заступался за фигурантов так называемого театрального дела, он был поручителем Алексея Малобродского и лично приходил в Басманный суд на рассмотрение.
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