Министерство приняло решение о назначении режиссера Сергея Женовача художественным руководителем МХТ имени Чехова

Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин, который также выдвигался на пост худрука МХТ, но отказался от этой должности во время совещания в Министерстве культуры, одобрил назначение Женовача.

Сергей Женовач, один из тех, кто заступался за фигурантов так называемого театрального дела, он был поручителем Алексея Малобродского и лично приходил в Басманный суд на рассмотрение.