Пресс-секретарь КПРФ опроверг сообщения о том, что кандидат в президенты от партии Павел Грудинин сбрил усы...

Пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко опроверг сообщения о том, что кандидат в президенты от партии Павел Грудинин сбрил усы. Об этом сообщает ТАСС. Появившаяся в социальных сетях информация не соответствует действительности, сказал Ющенко. Он добавил, что эта страница в Инстаграме, где было выложено фото Грудинина без усов, не имеет отношения к официальной странице бывшего кандидата в президенты.