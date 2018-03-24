Пресс-секретарь КПРФ опроверг сообщения о том, что кандидат в президенты от партии Павел Грудинин сбрил усы
Пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко опроверг сообщения о том, что кандидат в президенты от партии Павел Грудинин сбрил усы. Об этом сообщает ТАСС. Появившаяся в социальных сетях информация не соответствует действительности, сказал Ющенко. Он добавил, что эта страница в Инстаграме, где было выложено фото Грудинина без усов, не имеет отношения к официальной странице бывшего кандидата в президенты.
Комментарии13
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shmuel63 24 марта 2018 | 14:11
Коммунист, действительно, может сбрить усы только с разрешения Партии, оформленной специальным решением П
олитбюро.
snegir_pravosekovich 24 марта 2018 | 14:13
Для комуняк сбрить усы - это то же, что вынести мумию из кремля.
patrik04 24 марта 2018 | 14:21
Пресс-секретарь КПРФ опроверг сообщения о том, что кандидат в президенты от партии Павел Грудинин сбрил усы...
Усы Грудинин не сбрил, значит "Эхо Москвы" соврамши?! Никогда такого не было, и вот опять.
ayamilaya 24 марта 2018 | 14:33
По вранью patrik04: уже давно должен быть занесен в книгу рекордов Гинесса.
dimadima32 24 марта 2018 | 14:11
мелькнула надежда, что Грудинин все-таки мужик
svetla_ya 24 марта 2018 | 14:12
Обманул все таки...)
mordechai_blinchikov 24 марта 2018 | 14:21
svetla_ya: -Обманул все таки
вылитый володька трынкин! вылитый!
nikolashin2017 24 марта 2018 | 14:13
"Зачем Володька сбрил усы?":
не верь,не бойся и не ссы...
nikmart001 24 марта 2018 | 14:16
Кстати , и Явлинский пообещал побриться после выборов, если выиграет!
Вот интересно, он побреется или отпустит бороду как у Маркса?
fantforbarbi 24 марта 2018 | 14:23
Слово Грудинина - слово мужика!!! Сказал - сбрею ,но не сбрил - ПНХ !!!
fedor55 24 марта 2018 | 14:23
На эхе фейкньюз последнее время часто появляются, сначала была инфа про Савченко, что её выпустили из-под стражи, теперь вот Грудинин. Зачем публиковать непроверенную информация, вы скатываетесь до желтой прессы.
testmeter 24 марта 2018 | 14:27
Он их не сбрил, а просто отклеил. Усы были накладные -для виду - как все у коммунистов
bossalex 24 марта 2018 | 14:29
НУ ЖЕЛТОЙ ПРЕССЕ МОЖНО ХОТЬ ЧТО ГОВОРИТЬ