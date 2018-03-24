Отравленный в Великобритании Сергей Скрипаль мог попросить у Владимира Путина разрешения вернуться на родину

Экс-полковник ГРУ рассказывал об этом своему другу.

Бывший одноклассник Сергея Скрипаля Владимир Тимошков рассказал BBC о попытках экс-разведчика вернуться в Россию. По словам мужчины, Скрипаль звонил ему из Лондона примерно в 2012 году и тогда же сказал, что написал письмо Владимиру Путину с просьбой разрешить приехать на родину, где остались все его родственники. Тимошков добавил, что бывший полковник ГРУ сожалел о работе на британскую разведку, потому что из-за этого «жизнь у него пошла наперекосяк». Вместе с тем Скрипаль отрицал обвинения в предательстве родины. Он говорил, что присягал на верность Советскому Союзу, и эту страну не предавал.

В Кремле информацию о письме Скрипаля Путину опровергли. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что это не так.

После смерти Бориса Березовского стало известно о том, что олигарх писал письмо Владимиру Путину с просьбой о прекращении уголовного дела на родине и разрешении вернуться в Россию.