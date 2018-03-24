Отравленный в Великобритании Сергей Скрипаль мог попросить у Владимира Путина разрешения вернуться на родину
Экс-полковник ГРУ рассказывал об этом своему другу.
Бывший одноклассник Сергея Скрипаля Владимир Тимошков рассказал BBC о попытках экс-разведчика вернуться в Россию. По словам мужчины, Скрипаль звонил ему из Лондона примерно в 2012 году и тогда же сказал, что написал письмо Владимиру Путину с просьбой разрешить приехать на родину, где остались все его родственники. Тимошков добавил, что бывший полковник ГРУ сожалел о работе на британскую разведку, потому что из-за этого «жизнь у него пошла наперекосяк». Вместе с тем Скрипаль отрицал обвинения в предательстве родины. Он говорил, что присягал на верность Советскому Союзу, и эту страну не предавал.
В Кремле информацию о письме Скрипаля Путину опровергли. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что это не так.
После смерти Бориса Березовского стало известно о том, что олигарх писал письмо Владимиру Путину с просьбой о прекращении уголовного дела на родине и разрешении вернуться в Россию.
Комментарии32
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fr_perren 24 марта 2018 | 14:07
Получается теперь вообще семьи нет... Попросил (хотя сомнительно) называется.
patrik04 24 марта 2018 | 14:14
Бывший одноклассник Сергея Скрипаля Владимир Тимошков рассказал BBC о попытках экс-разведчика вернуться в Россию. По словам мужчины, Скрипаль звонил ему из Лондона примерно в 2012 году и тогда же сказал, что написал письмо Владимиру Путину с просьбой разрешить приехать на родину...
Урод тупой, все телефоны на территории Британского содружества, прослушиваются контрразведкой Её Величества. Кто присвоил тупому Серёге Скрипалю звание полковник ГРУ - тот должен быть горьким пьяницей и взяточником.
antimalin 24 марта 2018 | 14:16
По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервнопаралитическим веществом "Старичок", якобы разработанным в России.
snegir_pravosekovich 24 марта 2018 | 14:17
Всем ватанам на заметку: пишешь письмо Хуйлу - это не к добру.
serhio_25__ 24 марта 2018 | 14:20
snegir_pravosekovich: Будешь ватаном в Англии и тебя за это отравят англичане?
gordy 24 марта 2018 | 14:24
И кто-то яду положил в его протянутую руку?
r88w556xl4 24 марта 2018 | 14:20
snegir_pravosekovich: Всем ватанам на заметку
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Всем предателям на заметку:
"бывший полковник ГРУ сожалел о работе на британскую разведку, потому что из-за этого «жизнь у него пошла наперекосяк»"
antiboh 24 марта 2018 | 14:31
snegir_pravosekovich: Как-то так.
salhomir_murza 24 марта 2018 | 14:33
snegir_pravosekovich:
Теперь понятно, почему Путин траванул Скрипаля.
Вот наглая предательская морда. Сколько вреда Родине нанес и хватает совести просить убежище в России. Еще и корми этого предателя... Поэтому и траванули тунеядца.
vaka257 24 марта 2018 | 14:23
patrik04: Кто присвоил тупому Вовке Путину звание полковник ГРУ - тот должен быть горьким пьяницей ...Ты прав. Здорово Ельцин пил горькую...
patrik04 24 марта 2018 | 14:28
vaka257:
Голосование на "Эхе": Кому бы vaka257, позволила потрогать свой лобок - 1) Слуцкому, 2) Путину, 3) Серёге и Юле Скрипалям?
vaka257 24 марта 2018 | 14:32
patrik04: А ты ,смотрю,любитель вздрочнуть даже на аватарку...
nikitin43 24 марта 2018 | 14:16
fr_perren:это ещё березовский в своём письме написал карлику ))))
serhio_25__ 24 марта 2018 | 14:17
nikitin43: Хочешь сказать, что английские спецслужбы отработали схему убийства еще на Березовском?
nikitin43 24 марта 2018 | 14:22
serhio_25__: ага . ему ещё карлос , волошин и распятый мальчик в костюме путена помогали..
serhio_25__ 24 марта 2018 | 14:26
nikitin43: Этот Волошин, который не существует, но все же "покончил жизнь самоубийством"? Карлосу надо держать от вещей от которых он может самоубиться, да?
Хотя самое смешное, это про мальчика. Не напомнишь, за что судили батальон Торнадо?
pusin_patriot 24 марта 2018 | 14:17
fr_perren: Напомнил о себе и сам же акцентировал внимание на наличие ближнего окружения в прямой досягаемости для расправы.
Но, тут источник - только слова "Владимир Тимошков", бывший одноклассник (даже не товарищ там или друган). Нужно смотреть биографию самого "Владимир Тимошков" и где он служил-работал, чем занимается, прежде чем делать выводы о вероятности доверия или нет к его словам.
Но вброс в тему, "им там плохо и тяжело, они раскаиваются и хотят обратно в Россию."
Хотя я не знаю ни одного знакомого, которые хотели бы обратно из эмиграции.
Соседи было как-то приезжали из Австрии, квартирку тут толкнуть за ненадобностью, спрашиваю, мол как не хочется обратно? на что широкие глаза как на полоумного и, мол "Даже мысли такой нет вообще, напрочь отсутствует, вот вообще ни малейшего желания нет, вообще".
vitalijivanovich 24 марта 2018 | 14:07
Письмо написал Путину?
serhio_25__ 24 марта 2018 | 14:09
За это и был выбран английскими спецслужбами на роль жертвы.
mitja_76 24 марта 2018 | 14:28
serhio_25__: Ага. Через 6 лет. В 12-м году не было еще ни Крыма, ни Брекзита, ни дела Литвиненко, и даже Березовский был жив. Далеко же Джеймсбонды планируют.
estamp 24 марта 2018 | 14:11
В Кремле информацию о письме Скрипаля Путину опровергли.
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Ну если в Кремле опровергли, значит точно писал. Не так ли?
Кстати, на других оесурсах про опровержение Кремля не говорил .
serhio_25__ 24 марта 2018 | 14:12
estamp: Наверное Эху сказал источник из Думы. Возможно даже это был Слуцкий.
sg77g 24 марта 2018 | 14:12
Это он зря. Забыл чем у Березы подобное кончилось? Англы не отпускают живыми тех кто много знает о их грязных делишках...
malu 24 марта 2018 | 14:18
sg77g: именно для таких комментариев и вбрасываются такие "новости"
moncegorskyi 24 марта 2018 | 14:15
Еще говна на вентилятор накинули. И так порцию за порцией для внутренней ваты, чтобы жевала постоянно, пока снова гром с ясного неба а ля новый кокс в несколько тонн с посольства нашего в Боготе на правительственном борте, или еще что-то похожее, которое перебьет этот скандал с отравлением Скрипаля нашими лубянскими соколами- мельдониевыми рыцарями без меча и кинжала, а с новичком в ампуле из сссровских заныканых химзапасов.
gregor 24 марта 2018 | 14:16
Отравленный в Великобритании Сергей Скрипаль мог попросить у Владимира Путина разрешения вернуться на родину
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Придумали себе оговорку .
Всех ,кого увивают , пишут за него письма Путину .
Лицемеры и полные лицемеры .
mladek 24 марта 2018 | 14:17
Значит, чтобы убили, надо письмо Путину написать. Березовский и Скрипаль так и поступили. Кремлевская Смерть сердечно отвечает на письма.
shmuel63 24 марта 2018 | 14:20
" ....написал письмо Владимиру Путину с просьбой разрешить приехать на родину, где остались все его родственники. " - Письмо, видимо, дошло.
В 2012 году супруга двойного агента умерла в Великобритании. По сообщениям одних источников, она скончалась от рака, по другим — погибла в автомобильной катастрофе..
Внезапная почечная недостаточность стала причиной смерти 43-летнего сына шпиона, проживавшего в Санкт-Петербурге. А в 2016 году в России умер старший брат уволенного полковника.
estamp 24 марта 2018 | 14:31
shmuel63: По сообщениям одних источников, она скончалась от рака, по другим — погибла в автомобильной катастрофе..
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И где вы находите настолько другие источники?
ha12raz 24 марта 2018 | 14:21
Чтобы не скучал по родственникам, всех и отравили..
Хотел ли он еще после этого вернуться на любимую родину ?
espes 24 марта 2018 | 14:21
сколько можно врать?!!!!
vladimirgornitsky 24 марта 2018 | 14:27
Чего только не выдумают правящие в России чекисты, чекисты, чтобы навести тень на плетень.
Их все время губит избыток рвения в сочетании с недостатком ума. Чтобы доказать, что имхтамнебыло, предлагается множество версий, противоречащих друг другу и попросту нелепых. Очень это заметно было в деле с Боингом, заметно и сейчас. Сперва несостоявшаяся свекровь-отравительница, теперь вот эта выдумка с прозрачным намеком на месть английских спецслужб и со ссылкой на мифического одноклассника, которыму профессиональный разведчик выкладывал содержание тайных переговоров с Путиным. Придумали бы что-нибудь одно более или менее правдоподобное - и держались бы этой версии. Тоже, конечно, вряд ли поверили бы, но хотя бы не выглядели идиотами.