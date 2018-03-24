Жители Волоколамска снова вышли на протестные акции против мусорного полигона «Ядрово»

Свалка и так нанесла огромный вред здоровью местных жителей, ее нужно закрыть как можно скорее, — рассказал телеканалу ВВС местный активист Валерий Игнатьев.

На этой неделе в больницу Волоколамска с жалобами на плохое самочувствие обратились десятки, по некоторым данным более ста детей. Шестеро из них были госпитализированы. Это связывают с выбросом свалочного газа на полигоне «Ядрово».