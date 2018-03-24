Жители Волоколамска снова вышли на протестные акции против мусорного полигона «Ядрово»
Свалка и так нанесла огромный вред здоровью местных жителей, ее нужно закрыть как можно скорее, — рассказал телеканалу ВВС местный активист Валерий Игнатьев.
На этой неделе в больницу Волоколамска с жалобами на плохое самочувствие обратились десятки, по некоторым данным более ста детей. Шестеро из них были госпитализированы. Это связывают с выбросом свалочного газа на полигоне «Ядрово».
Комментарии8
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ansh 24 марта 2018 | 14:06
Некоторые считают подмосковного губера сбитым летчиком.
Да ладно … говорят, после отравления людей… позор у больницы… не может рассчитывать на авторитет и уважение народа.
Ха.
Да вождь мог бы, не переводить товарища Воробьева на повышение, а для эксперимента, оставить губером.
Так Homo soveticus-ы его ещё на ура изберут губером, если вождь намекнёт.
Призывал же вождь:
"Умремте ж под Москвой!" Волоколамцам пришло время последовать призыву вождя.
patrik04 24 марта 2018 | 14:08
Свалка и так нанесла огромный вред здоровью местных жителей, ее нужно закрыть как можно скорее, — рассказал телеканалу ВВС местный активист Валерий Игнатьев...
ВВС, "Эхо Москвы", РБК, Ведомости, Новая газета - главные друзья волоколамчан.
ivfn 24 марта 2018 | 14:32
patrik04:
Там Лелик собирался приехать. Жители сказали ,что бить будут ,так как акция не политическая.
Вопрос. Нигде нет такого внимания к свалкам как к этой.
«Происходящее в Волоколамске выглядит сценарием. Несмотря на количество свалок в стране и мире, таких случаев нигде и никогда не зафиксировано.Только два варианта: либо кто-то привез на свалку что-то, что там находится не должно было, либо это диверсия.Когда ищете виновника, посмотрите, кому это выгодно. Люди Навального уже там. Подозрительно? Более чем! На их месте надо было бы воздержаться от громких заявлений! Прокуратура разберется!», — написал Shadow wear.
Кстати Собчак уже отметилась там ,как мухи на дерьмо слетаются
lord21 24 марта 2018 | 14:21
путина с трона снесет МУСОР (в прямом смысле) :)
ВСЕХ ПРОЛОВ поздравляю с выбором главное УПЫРИКА всея руси!
С добавочным сроком ПРОЛЫ, всего вам доброго хорошего (с) МедвЭДЭв
patrik04 24 марта 2018 | 14:24
lord21:
Не пролы, а пихари хохлов, что украинскую нацию в хвост и в гриву опетушили.
i_c_e 24 марта 2018 | 14:29
Ну а что, Воробьёв же уволил главу Волоколамского района Гаврилова — типа он и виноват в том, что у него свалка воняет. Не Владимира же Владимировича винить, «лично» закрывшего пол года назад свалку в Балашихе. Сейчас и эту закроют. Интересно кому теперь со своей выросшей по-соседству свалкой повезёт?
jon 24 марта 2018 | 14:33
i_c_e: Сейчас и эту свалку закроют.
Воробьева уволили, Ксю уже два раза свалку закрыла - а она все воняет и воняет.
ha12raz 24 марта 2018 | 14:30
Приматы Путина родину не любят.