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Эксклюзив Эха 13:36, 24 марта 2018

В Белоруссии 25 марта пройдут мероприятия, приуроченные к неофициальному празднику «День воли»

В Белоруссии 25 марта пройдут мероприятия, приуроченные к неофициальному празднику «День воли». О подготовке и проведении концерт-митинга, посвященного 100-летию со дня провозглашения независимости Белорусской Республики, рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» один из организаторов Павел Белавус.

«В этом году белорусы празднуют грандиозную дату для нашей страны — 100-летие провозглашения независимости Белорусской Народной Республики. 100 лет назад 25 марта в Минске впервые было провозглашено, что белорусы как нация имеют право иметь свое отдельное независимое государство со своими законами, со своей культурой», — сказал он.

По его словам, мероприятие пройдет в формате праздника. Власти не разрешили оппозиционерам провести шествия в крупных городах, но согласовали концерт в Минске. При этом в Минске были задержаны активисты, входящие в оргкомитет по празднованию 100-летия Белорусской Народной Республики.

«Мы со своей стороны, как организаторы осуждаем эти задержания, но мероприятие отменять не будем. Нужно сделать так, чтобы этот день оставался праздником, днем единения белорусов. К сожалению, не все эту дату считают важной, но большая часть населения белорусов-патриотов считают, что этот день очень важен, как дата старта существования современной белорусской государственности», — отметил Белавус.

Подготовка мероприятия, по словам организатора, находится на завершающей стадии. «Наша задача, как организатора, сделать так, чтобы в этом году праздник прошел с минимальным числом задержаний, и с максимальным количеством участников мероприятия. Надеюсь получиться провести в этом году широкоформатно, в виде большого фестиваля с участием белорусских групп, представителей общественности, знаковых людей, с большой и яркой программой», — подчеркнул Белавус.

По словам организатора, все средства на это мероприятие полностью собраны с помощью краудфандинговой компании. «Более тысячи человек поддержали наше мероприятие, и мы собрали довольно большую сумму, которая позволяет нам организовать праздник на довольно высоком уровне», — заключил он.

Митинг-концерт начнется 25 марта с 13.00 (по местному времени), по словам организатора, в котором ожидается участие не менее 20 тысяч человек.

Комментарии

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boooben 24 марта 2018 | 13:40

Жыве Беларусь!

vaka257 24 марта 2018 | 13:45

Несменяемый "президент" и "день воли" при авторитарном режиме довольно таки смешно.Но для совков сойдёт...

lisaws 24 марта 2018 | 14:11

vaka257: Шествия 25 марта были каждый год. Луке они не нравились никогда.
2017 - youtube.com/watch?v=ugI5LMsGnhY

lisaws 24 марта 2018 | 13:58

26,5 лет назад Белоруссия изменила название на Беларусь. Законодательно. с транскрипцией на другие языки от беларуского звучания. По-русски тоже Беларусь, но... увы и ах... Россияне необучаемы, что ли? "В Украине" и "Беларусь" почти 30 лет учат - выучить не могут?

baran_provokator 24 марта 2018 | 14:02

триумф воли?

mikr 24 марта 2018 | 14:14

Я - не сторонник Лукашенко, и никогда не голосовал за это ничтожество. Но, местные змагары, которые уже несколько десятков лет носятся с идеей самостийной Беларуси, мне еще противнее. И по моему глубокому убеждению именно белорусская оппозиция сделала власть Лукашенко несменяемой. Ведь избиратели отлично понимают весь ужас той альтернативы, которую предлагают оппозиционеры. Поэтому они продолжают неизменно голосовать за Лукашенко, как за наименьшее из двух зол.

lisaws 24 марта 2018 | 14:28

mikr: А какую альтернативу предлагают т.н. "оппозиционеры"? И при чем тут "змагары" - в переводе с мовы, бойцы? "Свидомые" еще наверняка виноваты. Т.е. "разумные"?
---
Оппозиции в самом прямом смысле этого слова в Беларуси не существует!
PS Давно из Минска выезжали и общались в регионах? Ну, чтобы понять, как и почему ОНИ голосуют за Лу?

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