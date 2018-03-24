Полиция Финляндии получила запрос испанских властей о выдаче бывшего главы Каталонии Карлоса Пучдемона
Пучдемон пока не задержан. как говорят в полиции, сейчас идет обмен дополнительной информацией с испанскими властями. Ранее сообщалось, что бывший глава Каталонии прибыл в Финляндию в четверг. Сегодня он собирался покинуть страну и отправиться в Данию и Швейцарию.
Накануне Верховный суд Испании выдал также европейских ордер на арест бывших чиновников правительства Каталонии, которые находятся в Бельгии, Великобритании и Швейцарии.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
rktq 24 марта 2018 | 13:44
Прекратим экономическую эксплуатацию богатой Каталонии!
Свободу политическим заключенным...!!
a_111111 24 марта 2018 | 13:58
Надо ему срочно в Питер
nikto_nikak 24 марта 2018 | 14:01
В кандалы сепаров!)))) А Путчдимона ваааще наказать!)))) Дважды...