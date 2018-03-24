Полиция Финляндии получила запрос испанских властей о выдаче бывшего главы Каталонии Карлоса Пучдемона

Пучдемон пока не задержан. как говорят в полиции, сейчас идет обмен дополнительной информацией с испанскими властями. Ранее сообщалось, что бывший глава Каталонии прибыл в Финляндию в четверг. Сегодня он собирался покинуть страну и отправиться в Данию и Швейцарию.

Накануне Верховный суд Испании выдал также европейских ордер на арест бывших чиновников правительства Каталонии, которые находятся в Бельгии, Великобритании и Швейцарии.