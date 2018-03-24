Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин выполнил свое обещание и сбрил усы
Он сказал, что сделает это во время интервью Юрию Дудю, если наберет меньше 15% голосов на выборах. «ЦИК огласил окончательные результаты выборов. Я с ними не согласен, но дал слово, значит, надо его держать,» – написал Грудинин в Инстаграме, сообщает агентство «Интерфакс».
Комментарии33
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sensei54 24 марта 2018 | 13:35
Если все подумали про Пескова, то он усами не отделается.
dataan 24 марта 2018 | 13:37
Поц сказал - поц сделал. Респект.
sandro_007 24 марта 2018 | 13:38
Усы несколько скрадывали богоизбранность Павла Николаевича. Теперь это стало очевидно.
kobylamay_sosetutrampa 24 марта 2018 | 14:08
Грудинин -мужик. Сказал - сделал. А то помнится был в России во власти один алкаш: всё обещал на рельсы лечь, ежели чего не так. Не так было постоянно, а на рельсы так и не лёг. Подох, гнида, а на рельсы не лёг.
salhomir_murza 24 марта 2018 | 14:03
sensei54:
Согласен. Когда мы, либералы возьмем власть, голову ему свернем. И так будет с каждым путиноидом, со всеми 86% ватников.
ansh 24 марта 2018 | 13:35
Ты зачем усы сбрил, дурик ? (с)
ihor_syvoryj 24 марта 2018 | 13:43
ansh: У кого? (C)
ansh 24 марта 2018 | 13:51
Сеня, быстро объясни товарищу, зачем Володька сбрил усы! (с) :-)
dataan 24 марта 2018 | 14:00
ansh: Чем сбрил?
salhomir_murza 24 марта 2018 | 14:16
dataan:
Я так понял. Володька сбрил усы Грудинину.
tks 24 марта 2018 | 14:10
ansh:
— Я тебя тоже не сразу узнал…
— Да?
— Угу! Ты зачем усы сбрил?
— Что?
— Я говорю — зачем усы сбрил, дурик?
— У кого?
— Простите, с кем имею честь?
— Лодыженский, Евгений Николаевич, школьный друг этого дурика! Вы не знаете, зачем Володька усы сбрил?
— Усы? Сеня, по-быстрому объясни товарищу, почему Володька сбрил усы. У нас очень мало времени. Пей!
— Сеня?! [со смехом] Вы уж простите, ну… Обознался. Вот усы вам — вылитый Володька Трынкин, вылитый!
— Товарищ, у Вас когда самолёт?
— Ой! Да, пора. Ну, будете у нас на Колыме!.. [жмёт руку Горбункову, Козодоев давится и кашляет] …будете у нас на Колыме — милости просим! [жмёт руку Козодоеву]
— Нет, уж лучше Вы к нам!
© из к/ф "Бриллиантовая рука"
salhomir_murza 24 марта 2018 | 14:13
tks:
Гнусный фильм преступного советского режима.
boooben 24 марта 2018 | 13:38
Думает, отделается усами? Нет, кремлевские теперь не отстанут, пока все бабки у него не сбреют.
ha12raz 24 марта 2018 | 13:39
Т.е. подтвердил, что Путин нелигитимен..
i_c_e 24 марта 2018 | 13:39
При отсутствии к нему моего интереса, как к кандидату в президенты, должен признать, что он важную миссию, участвуя в выборах, выполнил. Количество дерьма на него вываленного из многочисленных СМИ и «расписание» этого вываливания ясно доказывает манипулирование СМИ государством. Сначала «подняли на щит», для привлечения публики на выборы, потом стали гнобить, забоявшись уж очень большого процента за него. Вот такая у нас «свободная пресса».
detul 24 марта 2018 | 13:56
i_c_e: Наша пресса просто соответствует мировому тренду новостей и расследований "свободной прессы".
pusin_patriot 24 марта 2018 | 13:39
Ничего, злее будет.
У меня складывается ощущение, что его специально макнули в эту кухню, чтобы изнутри прочувствовал все прелести процесса, обладая ресурсами, чтобы был злее и целеустремленнее, когда придет нужный момент.
Деньги всего лишь средство, а вот когда его публично унизили, тогда появляется и цель :)
Может и продуманно его запустили на эту арену в том качестве, с заделом на будущее.
salhomir_murza 24 марта 2018 | 14:06
pusin_patriot:
Щас. Никогда россияне не выберут Грудинина - сталиниста.
kuporos68 24 марта 2018 | 13:42
Другие и на рельсы не легли и руки по локоть не отрубилили.
wuwer 24 марта 2018 | 13:44
Так он ради этого пари на голосование подписался?
zojtch 24 марта 2018 | 13:48
Если бы этот мужик шел не от коммуняг, а от себя и не ляпнул чушь про Сталина, он бы получил в 3 раза больше голосов
scull 24 марта 2018 | 13:58
zojtch: Что 1,5% либерастного чмырья исходящего на го_но ему бы принесли ещё 26%? Что то не верится.
piter_ug 24 марта 2018 | 13:49
Эти сбритые усы ещё большим боком выйдут горе-имитаторам выборов.
salhomir_murza 24 марта 2018 | 14:08
piter_ug:
Думает сбрил усы, и народ забыл о его отмороженной любви к Сталину?
nikto_nikak 24 марта 2018 | 13:59
Игрушки для дураков, блин...Лучше бы он лобок побрил - было бы смешнее...
salhomir_murza 24 марта 2018 | 14:10
nikto_nikak:
Лобок Кати Котрикадзе, который осквернил Слуцкий.
nikto_nikak 24 марта 2018 | 14:33
salhomir_murza: Лобок Вальки Полстакана....))))
said54 24 марта 2018 | 14:02
"...выполнил свое обещание и сбрил усы"...-Кому ?!
fedor55 24 марта 2018 | 14:03
Грудинину вместо того, чтоб хвалить Сталина нужно было критиковать Путина и его дружков, многие люди левых взглядов не стали за него голосовать из-за его сталинизма.
stoned_fox 24 марта 2018 | 14:11
fedor55: нужно было критиковать Путина и его ...
Воспитанный человек рекламируя свой товар никогда не будет обсирать товар конкурента, это не этично.
fedor55 24 марта 2018 | 14:18
stoned_fox: в политике чтобы отбить электорат конкурента надо его критиковать, это вполне нормально.
kuporos68 24 марта 2018 | 14:03
Интересно по 1 каналу скажут эту новость?
salhomir_murza 24 марта 2018 | 14:30
kuporos68:
А это как либерал Эрнст решит.