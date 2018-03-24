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13:30, 24 марта 2018

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин выполнил свое обещание и сбрил усы

Он сказал, что сделает это во время интервью Юрию Дудю, если наберет меньше 15% голосов на выборах. «ЦИК огласил окончательные результаты выборов. Я с ними не согласен, но дал слово, значит, надо его держать,» – написал Грудинин в Инстаграме, сообщает агентство «Интерфакс».

Комментарии

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sensei54 24 марта 2018 | 13:35

Если все подумали про Пескова, то он усами не отделается.

dataan 24 марта 2018 | 13:37

Поц сказал - поц сделал. Респект.

sandro_007 24 марта 2018 | 13:38

Усы несколько скрадывали богоизбранность Павла Николаевича. Теперь это стало очевидно.

kobylamay_sosetutrampa 24 марта 2018 | 14:08

Грудинин -мужик. Сказал - сделал. А то помнится был в России во власти один алкаш: всё обещал на рельсы лечь, ежели чего не так. Не так было постоянно, а на рельсы так и не лёг. Подох, гнида, а на рельсы не лёг.

salhomir_murza 24 марта 2018 | 14:03

sensei54:
Согласен. Когда мы, либералы возьмем власть, голову ему свернем. И так будет с каждым путиноидом, со всеми 86% ватников.

ansh 24 марта 2018 | 13:35

Ты зачем усы сбрил, дурик ? (с)

ihor_syvoryj 24 марта 2018 | 13:43

ansh: У кого? (C)

ansh 24 марта 2018 | 13:51

Сеня, быстро объясни товарищу, зачем Володька сбрил усы! (с) :-)

dataan 24 марта 2018 | 14:00

ansh: Чем сбрил?

salhomir_murza 24 марта 2018 | 14:16

dataan:
Я так понял. Володька сбрил усы Грудинину.

tks 24 марта 2018 | 14:10

ansh:
— Я тебя тоже не сразу узнал…
— Да?
— Угу! Ты зачем усы сбрил?
— Что?
— Я говорю — зачем усы сбрил, дурик?
— У кого?
— Простите, с кем имею честь?
— Лодыженский, Евгений Николаевич, школьный друг этого дурика! Вы не знаете, зачем Володька усы сбрил?
— Усы? Сеня, по-быстрому объясни товарищу, почему Володька сбрил усы. У нас очень мало времени. Пей!
— Сеня?! [со смехом] Вы уж простите, ну… Обознался. Вот усы вам — вылитый Володька Трынкин, вылитый!
— Товарищ, у Вас когда самолёт?
— Ой! Да, пора. Ну, будете у нас на Колыме!.. [жмёт руку Горбункову, Козодоев давится и кашляет] …будете у нас на Колыме — милости просим! [жмёт руку Козодоеву]
— Нет, уж лучше Вы к нам!

© из к/ф "Бриллиантовая рука"

salhomir_murza 24 марта 2018 | 14:13

tks:
Гнусный фильм преступного советского режима.

boooben 24 марта 2018 | 13:38

Думает, отделается усами? Нет, кремлевские теперь не отстанут, пока все бабки у него не сбреют.

ha12raz 24 марта 2018 | 13:39

Т.е. подтвердил, что Путин нелигитимен..

i_c_e 24 марта 2018 | 13:39

При отсутствии к нему моего интереса, как к кандидату в президенты, должен признать, что он важную миссию, участвуя в выборах, выполнил. Количество дерьма на него вываленного из многочисленных СМИ и «расписание» этого вываливания ясно доказывает манипулирование СМИ государством. Сначала «подняли на щит», для привлечения публики на выборы, потом стали гнобить, забоявшись уж очень большого процента за него. Вот такая у нас «свободная пресса».

detul 24 марта 2018 | 13:56

i_c_e: Наша пресса просто соответствует мировому тренду новостей и расследований "свободной прессы".

pusin_patriot 24 марта 2018 | 13:39

Ничего, злее будет.
У меня складывается ощущение, что его специально макнули в эту кухню, чтобы изнутри прочувствовал все прелести процесса, обладая ресурсами, чтобы был злее и целеустремленнее, когда придет нужный момент.
Деньги всего лишь средство, а вот когда его публично унизили, тогда появляется и цель :)
Может и продуманно его запустили на эту арену в том качестве, с заделом на будущее.

salhomir_murza 24 марта 2018 | 14:06

pusin_patriot:
Щас. Никогда россияне не выберут Грудинина - сталиниста.

kuporos68 24 марта 2018 | 13:42

Другие и на рельсы не легли и руки по локоть не отрубилили.

wuwer 24 марта 2018 | 13:44

Так он ради этого пари на голосование подписался?

zojtch 24 марта 2018 | 13:48

Если бы этот мужик шел не от коммуняг, а от себя и не ляпнул чушь про Сталина, он бы получил в 3 раза больше голосов

scull 24 марта 2018 | 13:58

zojtch: Что 1,5% либерастного чмырья исходящего на го_но ему бы принесли ещё 26%? Что то не верится.

(комментарий скрыт)

piter_ug 24 марта 2018 | 13:49

Эти сбритые усы ещё большим боком выйдут горе-имитаторам выборов.

salhomir_murza 24 марта 2018 | 14:08

piter_ug:
Думает сбрил усы, и народ забыл о его отмороженной любви к Сталину?

nikto_nikak 24 марта 2018 | 13:59

Игрушки для дураков, блин...Лучше бы он лобок побрил - было бы смешнее...

salhomir_murza 24 марта 2018 | 14:10

nikto_nikak:
Лобок Кати Котрикадзе, который осквернил Слуцкий.

nikto_nikak 24 марта 2018 | 14:33

salhomir_murza: Лобок Вальки Полстакана....))))

said54 24 марта 2018 | 14:02

"...выполнил свое обещание и сбрил усы"...-Кому ?!

fedor55 24 марта 2018 | 14:03

Грудинину вместо того, чтоб хвалить Сталина нужно было критиковать Путина и его дружков, многие люди левых взглядов не стали за него голосовать из-за его сталинизма.

stoned_fox 24 марта 2018 | 14:11

fedor55: нужно было критиковать Путина и его ...

Воспитанный человек рекламируя свой товар никогда не будет обсирать товар конкурента, это не этично.

fedor55 24 марта 2018 | 14:18

stoned_fox: в политике чтобы отбить электорат конкурента надо его критиковать, это вполне нормально.

kuporos68 24 марта 2018 | 14:03

Интересно по 1 каналу скажут эту новость?

salhomir_murza 24 марта 2018 | 14:30

kuporos68:
А это как либерал Эрнст решит.

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