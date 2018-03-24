Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин выполнил свое обещание и сбрил усы

Он сказал, что сделает это во время интервью Юрию Дудю, если наберет меньше 15% голосов на выборах. «ЦИК огласил окончательные результаты выборов. Я с ними не согласен, но дал слово, значит, надо его держать,» – написал Грудинин в Инстаграме, сообщает агентство «Интерфакс».