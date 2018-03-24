Президент США запретил трансгендерам служить в армии
Он подписал соответствующий меморандум. Как пишет «Дейли мейл», ожидается, что запрет вступит в силу немедленно, несмотря на существование оспаривающих его судебных предписаний. Белый дом сообщает, что президент принял такое решение на основании рекомендаций министра обороны и военных экспертов.
При этом, в тексте меморандума отмечается, что при определенных обстоятельствах могут быть сделаны исключения.
Комментарии8
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world_nail 24 марта 2018 | 13:44
А России надо анти-с-с-санкции забахать - пидарасов в армейку и ментовку в первую очередь принимать.
olenenok_zed 24 марта 2018 | 13:47
world_nail: еще? о.О
dataan 24 марта 2018 | 14:04
А жаль. С трансами воевать, в случае чего, легко было бы. Так что Трамп укреплять армию пиндосни стал. Так глядишь и пидам запретят в пиндосоармии служить.
tchizik 24 марта 2018 | 14:31
dataan: как будто пидов в росармии нет, ха ха
antimrakobes 24 марта 2018 | 13:47
портянки озадачены...
liquidsky__ 24 марта 2018 | 13:49
Неужели без законя не ясно, что автоматы пидорасам лучше не выдавать?
udavimliberala 24 марта 2018 | 14:03
как так а как же их права? ущемление демократии !
zemljanka 24 марта 2018 | 14:07
Трамп - "на грубость нарываешься..." (ВВС)