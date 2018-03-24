Одного из фигурантов дела 26 марта Александра Шпакова поместили в штрафной изолятора на 10 дней
Шпаков был осужден на полтора года лишения свободы по обвинению в нападении на полицейского во время антикоррупционного митинга. Как сообщает «МБХ Медиа», сотрудник ФСИН навыписывал взысканий Шпакову, после чего его отправили в ШИЗО. Как отмечается, это произошло после того, как Ксения Собчак передала Владимиру Путину список политзаключенных. В колонии решили, что Шпаков написал президенту прошение о помиловании.
В списке Собчак был также Олег Навальный, которого тоже поместили в штрафной изолятор за то, что он сидел за столом после отбоя.
Комментарии4
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ansh 24 марта 2018 | 13:38
Парня не за хрен в ШИЗО упекли.
Подальше нужно держаться от пройдохи Общак.
"Ну, Кузьмич, всех дерьмом измажешь!" (с)
antimrakobes 24 марта 2018 | 13:52
"обменял себя на заложницы"
"поместили в штрафной изолятора"
Да что с вами сегодня, "эхо"? О_О
addi 24 марта 2018 | 14:22
Не надо было Собчак совать свой список о помиловании в руки переназначенного.
Вот вам и результат...
vlasta64 24 марта 2018 | 14:32
Пусть отсидят свое.