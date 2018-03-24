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13:30, 24 марта 2018

Депутат «единоросс» Андрей Голушко владеет незаконными активами за рубежом

Это выяснило российское отделение международной организации по борьбе с коррупцией «Трансперенси интернешнл». По данным организации, Голушко владеет во Франции структурой по управлению недвижимостью. Это юридическое лицо было создано для покупки дома с бассейном на Лазурном берегу неподалеку от Канн. Как отмечают эксперты, приобретение недвижимости на юридическое лицо позволяет не декларировать эту недвижимость.

Еще в сентябре прошлого года «Трансперенси интернешнл» обращалось по этому поводу к председателю Госдумы Вячеславу Володину, однако ответа не получила. Голушко остается депутатом и продолжает владеть иностранной компанией.

Комментарии

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antimrakobes 24 марта 2018 | 13:38

Всё в порядке - это скрепы.

meister_luvin 24 марта 2018 | 13:40

antimrakobes:
ЕдРо всегда ЕдРо

galina6837 24 марта 2018 | 13:48

antimrakobes:
просто патриоты России ведут диверсионную деятельность в тылу врага.
Вынуждены жрать рябчиков, запивая французским шампанским и жить во дворцах с бассейном , чтобы не выдать себя... Но в душе они с нами. Мучительно скучают по сельскому бараку с туалетом на улице. )

vaka257 24 марта 2018 | 13:39

Своим сукиным детям позволено всё.И разогнать эту госдуру не разгонишь - все выборы как цирковое представсление...Только Путин решает кому в ней быть...В СФ такая же ситуация- тоже одни свои сукины дети...

poluputing 24 марта 2018 | 13:39

повторяю, красава бандеровец Галушко обобрал россиянцев и слиняет к гейропейцам, оставив мокшей возле свалки в Ядрово

galina6837 24 марта 2018 | 13:39

Согласно федеральному закону «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания РФ» депутаты и сенаторы не вправе «заниматься предпринимательской или другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности». В случае вхождения парламентария в состав органа управления хозяйственного общества или иной коммерческой организации, осуществления ими предпринимательской или другой оплачиваемой деятельности, его полномочия прекращаются досрочно.

Но Володину никакие федеральные законы не писаны. Тьфу на вас, россияне

agriment 24 марта 2018 | 14:24

galina6837: 13:39 "Но Володину никакие федеральные законы не писаны"

-Володин сам законы принимает и очень гордится тем, что всё что не подсунет Путину, тот всё подпишет.

Все думцы давно живут при коммунизме, таких льгот себе напринимали, что наплевать им на всех и на всё
что хотят то и творят, где хотят там и покупают недвижимость, сколько хотят столько и имеют гражданств.
Им всё позволено в РФ - они законодатели.

prostovanya 24 марта 2018 | 13:41

Вот это новость, так новость!..

kp6ic 24 марта 2018 | 13:46

таковы нынче скрепы. ничего не попишешь. хоть не домогается у себя во вранции к прохожим? а то слишком много скреп будет.

piter_ug 24 марта 2018 | 13:53

У дамского хватателя появился партнёр на вылет из дурдома.

antimrakobes 24 марта 2018 | 13:58

piter_ug: Да что-то пока никого выгонять оттуда не собираются. Пока всей госдурой за них горой.

sborisych 24 марта 2018 | 14:04

Я удивлюсь тогда и если найдется депутан-единорог*, не владеющий имуществом или вообще какими- нидь авуарами за рупЬежом..
===
* Единорог- мифическое существо, символизирует целомудрие, в широком смысле духовную чистоту и искания..

addi 24 марта 2018 | 14:13

Сообщение настолько привычное, как сообщение в какой-нибудь провинциальной
газетке о "дарении собачки в хорошие руки"...

bbob 24 марта 2018 | 14:33

Разве это новость? Новостью было бы, если бы выяснилось, что у депутата-единороса нет недвижимости за рубежом.

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