Депутат «единоросс» Андрей Голушко владеет незаконными активами за рубежом

Это выяснило российское отделение международной организации по борьбе с коррупцией «Трансперенси интернешнл». По данным организации, Голушко владеет во Франции структурой по управлению недвижимостью. Это юридическое лицо было создано для покупки дома с бассейном на Лазурном берегу неподалеку от Канн. Как отмечают эксперты, приобретение недвижимости на юридическое лицо позволяет не декларировать эту недвижимость.

Еще в сентябре прошлого года «Трансперенси интернешнл» обращалось по этому поводу к председателю Госдумы Вячеславу Володину, однако ответа не получила. Голушко остается депутатом и продолжает владеть иностранной компанией.