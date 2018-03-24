Взрыв произошел в центре второго по величине города Египта, Александрии
Взрыв произошел в центре второго по величине города Египта, Александрии. По сообщениям местной прессы, взорвался заминированный автомобиль. Один человек погиб и трое пострадали.
Других подробностей пока нет.
Комментарии6
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timwlad67 24 марта 2018 | 13:36
Взрыв произошел в центре столицы Египта, Александрии
Взрыв произошел в центре столицы Египта, Александрии. По сообщениям местной прессы, взорвался заминированный автомобиль. Один человек погиб и трое пострадали.
Других подробностей пока нет.
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Ну вот,конформистов иудеем и исламистов американцы принуждают к действиям с воплями ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН СОЕДИНЯЙТЕСЬ .
Ну не изменились англосаксы с 18 века нисколечко.
Ну прям пуританство сплошное.
prostovanya 24 марта 2018 | 13:39
timwlad67: Всё хочу вас спросить: вы сами-то понимаете, что пишете?
tag188 24 марта 2018 | 13:43
timwlad67: Ну не изменились англосаксы с 18 века нисколечко.
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И при чем здесь англосаксы? Здесь явно терроризм, на Синае действует полно террористических организаций запрещенных в России.
Примечательно другое. Александрия -- один из самых закрытых египетских городов. Концентрация военных на квадратный километр там в десятки раз больше любого другого города. Туда не ходи, сюда не смотри, даже на балкон многих отелей запрещено просто с фотоаппаратом выйти, не говоря о том, чтобы фотографировать.
И в этом городе совершен теракт. А как тогда обстоят дела в городах, куда Россия недавно разрешила туризм? Явно в разы хуже.
timwlad67 24 марта 2018 | 13:54
tag188: Ну не изменились англосаксы с 18 века нисколечко.
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И при чем здесь англосаксы? Здесь явно терроризм, на Синае действует полно террористических организаций запрещенных в России.
Примечательно другое. Александрия -- один из самых закрытых египетских городов. Концентрация военных на квадратный километр там в десятки раз больше любого другого города. Туда не ходи, сюда не смотри, даже на балкон многих отелей запрещено просто с фотоаппаратом выйти, не говоря о том, чтобы фотографировать.
И в этом городе совершен теракт. А как тогда обстоят дела в городах, куда Россия недавно разрешила туризм? Явно в разы хуже.
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Англосаксы организуют террор как в Европе в 20 веке и на шее марионетки стали владеть Европой 50 лет.
Тот же фокус англосаксы хотят провернуть и сейчас на Ближнем Востоке.
И к стати Османская Империя кормилась из рук англосаксов.
И сегодня Россия копрадорская с влиянием из Англии и США.
Так что действовать черех большевитскую мафиозную террористическую сеть это политика англосаксов.
Но англосаксы стали получать обратные удары.
К стати,англосаксы пригнали скинхедов на матч английского клуба с голландцами и устроили побоище чтобы принудить принять английскую версию по делу отравления Скрипалей.
И пять Англия по лучит по зубам и США тоже если вмещаются.
Не впервой.
И так,США и Англия получат террористическую войну которую они объявили миру.
gregor 24 марта 2018 | 13:39
Взрыв произошел в центре второго по величине города Египта, Александрии
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Соболезнование всем пострадавшим и их родственникам .
vitalijivanovich 24 марта 2018 | 14:01
"ЕвфратПост" сообщает о "десятках" погибших боевиках про-асадовских сил и российских военных сегодня между Хишамом и Маратом под ударами американской авиации. Уничтожены танки, бронетранспортеры и другая техника.