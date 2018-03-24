Таймс: Сразу два десятка стран Европы вышлют российских дипломатов в качестве ответа на химатаку в Солсбери

Сразу два десятка стран Европы следом за Великобританией вышлют российских дипломатов в качестве ответа на химатаку в Солсбери, пишет Таймс. За отравлением Сергея Скрипаля по мнению Запада стоит Москва. США также решают вопрос высылки дипломатов.

О выдворении российских дипломатов страны Европы могут объявить в ближайшие дни, пишет Times. Британское издание называет это беспрецедентным случаем. Франция, Германия, Польша, Нидерланды, Чехия, Дания среди прочих готовы выслать сотрудников российских посольств, чтобы цитата «покончить со шпионской сетью Москвы на континенте». Кампания по данным британской газеты начнётся в понедельник с отзыва на месяц посла Европейского союза в Москве Маркуса Эдерера. Информацию о скорой высылке российских дипломатов из стран ЕС подтверждает и телеканал CNN со ссылкой на европейского чиновника. Его имя не раскрывается. Так Европа следом за Лондоном намерена отреагировать на скандал с отравлением химвеществом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Лондон в этом обвинил Россию, ЕС Британию поддержал.

Примеру стран Европы могут последовать и США. Совет нацбезопасности рекомендовал президенту Трампу выслать из страны российских дипломатов. И если хозяин Белого дома это поддержит о выдворении официально объявят в начале следующей недели, сообщает CNN. В Совете Федерации уже прокомментировали возможные действия Штатов. Аналогичные меры, причём незамедлительные, пообещал замглавы международного комитета верхней палаты Владимир Джабаров. Он надеется, что Трамп вряд ли пойдёт на это, поскольку у России и США много своих проблем, чтобы поддерживать британские власти.

Российские власти отрицают все обвинения. Москва ответила Лондону высылкой такого же количества сотрудников посольства Великобритании – были высланы 23 дипломата и члены их семей. Кроме того прекратил работу Британский совет.