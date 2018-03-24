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13:00, 24 марта 2018

Таймс: Сразу два десятка стран Европы вышлют российских дипломатов в качестве ответа на химатаку в Солсбери

Сразу два десятка стран Европы следом за Великобританией вышлют российских дипломатов в качестве ответа на химатаку в Солсбери, пишет Таймс. За отравлением Сергея Скрипаля по мнению Запада стоит Москва. США также решают вопрос высылки дипломатов.

О выдворении российских дипломатов страны Европы могут объявить в ближайшие дни, пишет Times. Британское издание называет это беспрецедентным случаем. Франция, Германия, Польша, Нидерланды, Чехия, Дания среди прочих готовы выслать сотрудников российских посольств, чтобы цитата «покончить со шпионской сетью Москвы на континенте». Кампания по данным британской газеты начнётся в понедельник с отзыва на месяц посла Европейского союза в Москве Маркуса Эдерера. Информацию о скорой высылке российских дипломатов из стран ЕС подтверждает и телеканал CNN со ссылкой на европейского чиновника. Его имя не раскрывается. Так Европа следом за Лондоном намерена отреагировать на скандал с отравлением химвеществом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Лондон в этом обвинил Россию, ЕС Британию поддержал.

Примеру стран Европы могут последовать и США. Совет нацбезопасности рекомендовал президенту Трампу выслать из страны российских дипломатов. И если хозяин Белого дома это поддержит о выдворении официально объявят в начале следующей недели, сообщает CNN. В Совете Федерации уже прокомментировали возможные действия Штатов. Аналогичные меры, причём незамедлительные, пообещал замглавы международного комитета верхней палаты Владимир Джабаров. Он надеется, что Трамп вряд ли пойдёт на это, поскольку у России и США много своих проблем, чтобы поддерживать британские власти.

Российские власти отрицают все обвинения. Москва ответила Лондону высылкой такого же количества сотрудников посольства Великобритании – были высланы 23 дипломата и члены их семей. Кроме того прекратил работу Британский совет.

Комментарии

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rqoswen 24 марта 2018 | 13:12

нучо, посмотрим насколько рыжий самостоятелен, или хуйло его за яйки держит ))

pit_heap 24 марта 2018 | 13:17

Из дела Скрипаля начинают делать шоу-бизнес.И по прежнему никаких фактов.
А кстати, кто погиб -то в Британии от этой "ужасающей и беспрецедентной" хим.атаки?

danko1 24 марта 2018 | 13:20

В ответ на доказанное судом обвинение в убийстве Литвиненко его отравителей Путин орденами наградил.
С преступной правящей властью путинской ОПГ цивилизованные страны не желают дел иметь.
Плохо, что этот наглый вор-гопник, ворующий даже под телекамеры драгоценности у иностранцев, не только себя изгоем сделал, но и Россию.

dataan 24 марта 2018 | 13:35

То есть это уже даже ХИМАТАКА !? :))))))))))))))))))))
Ну дебилы дают. :))))))))))))))))))))))
А завтра Бритиши наверно заявят о химической войне развязанной Россией7 :)))))))))))))))))))))))))

detul 24 марта 2018 | 13:50

danko1: Вы наверное в курсе доказательств, предъявленных суду по делу Литвиненко. Подскажите, откуда был полоний? Кто его произвел? И, примеси, по которым определили место производства. Или это доказательства, которые нельзя никому показывать?

prade 24 марта 2018 | 14:19

pit_heap: Хотя Россия и отрицает свою причастность к атаке Вы только что косвенно признали вину России, говоря, если никто не погиб, то и атака не ужасная.

detul 24 марта 2018 | 14:22

prade: А мне кажется pit_heap косвенно признал вину Швеции. Поскольку никто не погиб.

sosiobama 24 марта 2018 | 13:17

rqoswen: А ежели Трамп не поддержит? Вот хохма будет, старушку Мэй съедят живьём))....

vaka257 24 марта 2018 | 13:29

sosiobama: Ватоголовый,хохмы никакой ...Ясно написано,что 20 стран Европы и только возможно может присоединиться США...Вас Пригожин спецом в портянки тупых набирает:...

sosiobama 24 марта 2018 | 13:40

vaka257: Кастрюля, ясно написано МОГУТ, а вот сподобятся-ли это ещё посмотрим. И чего-то я и десятка стран не насчитал, а если ещё и приболтов исключить,как недостраны, то и говорить-то особо нечего. Пшик.......

hagana 24 марта 2018 | 13:51

sosiobama: А десяток присоединившихся к Британии стран - это мало ?

gosan 24 марта 2018 | 13:14

Дебилы,далее по Лаврову...

kir_pich_101 24 марта 2018 | 13:15

Всех взад!
Расея ждёт!
Скоро весна, картоху сажать, сок берёзовый собирать!
Скрепы укреплять!

igorkot__1 24 марта 2018 | 13:34

Да уж. Всех переиграл.)))))) Страна превратилась в государство-гопника, государство-изгоя.

avorozhev Александр Ворожев 24 марта 2018 | 13:19

Паханат путлер "одержал полную победу" над гейропой и пиндостаном! Теперь ему для окончательного утверждения в мире, нужно шнобелевская премия...

rena1960 24 марта 2018 | 13:21

Жуть...конечно,но с учётом репутации лисы,даже если она ни коим боком,сообщество зверей-животных скажет:"Виновата-хитрая и рыжая...,помните,как в прошлый раз она..."

piter_ug 24 марта 2018 | 13:23

Побочный эффект отравления - кризис перепроизводства дипломатов-гэбнюков.

pnh__ptn 24 марта 2018 | 13:24



Куда их всех сюда!? Там пускай по камерам садят!


tag188 24 марта 2018 | 13:24

Только не переживайте, уважаемые российские дипломаты!
Это даже хорошо, что вас наконец выгонят из этого враждебного окружения, из этих Европ и Америк!
У нас есть Сирия, друг Асад и благодарный сирийский народ! Поедете туда работать! Ну, в крайнем случае, в Ю. Осетию, если всем места в Сирии не хватит.

detul 24 марта 2018 | 13:53

tag188: Скажите, а куда поедут высланные из России дипломаты? Польские во Францию, а французские в Польшу? Или и тех и других демократично отправят на биржу труда?

sedoi63 24 марта 2018 | 13:26

Похоже доигрались в шпионов окончательно? Если 20 стран выгонят наших - это будет круче кокаина? Страна из мирового изгоя на словах резко превращается в изгоя реального? Дорого же для России обойдется пятый путинский срок?! Доколе???........

kp6ic 24 марта 2018 | 13:33

мое им почтение. а ваш царь? по руинам воронежа нанесут очередной удар?

hagana 24 марта 2018 | 13:48

А как же обещание наладить отношения со всеми странами ??!!

prade 24 марта 2018 | 14:22

hagana: "А как же обещание наладить отношения со всеми странами?"
Это он обещал после того, как раскрыли его преступление.

ostanovka 24 марта 2018 | 13:50

А-хаха!!
А главе рашистского думского комитета по иностранным делам Слуцкому недосуг с чужими послами морочиться: он, извините, за чужой лобок держится, ему декан МГУ Третьяков разрешил.

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