В Волоколамске около 300 человек принимают участие в акции протеста против мусорного полигона «Ядрово»

Ситуация вокруг свалки в Ядрово характерна для всей России. Отравления из-за мусорных полигонов происходят регулярно во всех регионах, — сказал «Эху» руководитель токсического отдела Гринпис России Алексей Киселев.

Алексей Киселев добавил, что проблема вокруг свалки в Ядрово стала известна только благодаря пристальному вниманию прессы.