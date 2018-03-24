В Волоколамске около 300 человек принимают участие в акции протеста против мусорного полигона «Ядрово»
Ситуация вокруг свалки в Ядрово характерна для всей России. Отравления из-за мусорных полигонов происходят регулярно во всех регионах, — сказал «Эху» руководитель токсического отдела Гринпис России Алексей Киселев.
Алексей Киселев добавил, что проблема вокруг свалки в Ядрово стала известна только благодаря пристальному вниманию прессы.
Комментарии6
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hastings 24 марта 2018 | 13:25
Могли бы и потерпеть немножко, Владимир Владимирович уже пообещал разрулить ситуацию.
galina6837 24 марта 2018 | 13:34
hastings:
перевезёт жителей Волоколамска на чистый воздух Колымы?
tks 24 марта 2018 | 13:48
hastings: Путинская вертухаль настолько эффективна, что вопрос свалок находится в исключительной компетенции Путэна?
tks 24 марта 2018 | 13:25
Россия в мусоре.
poluputing 24 марта 2018 | 13:29
300 спартанцев? А остальные великороссы бояры накушались после удачных выборов и забили на собственных детишек?
lapin100 24 марта 2018 | 13:49
20000жителей, 300 человек недовольны. а остальных всё устраивает? Да эти триста человек - просто экстремисты! Арестовать их и делу конец!