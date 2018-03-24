В Екатеринбурге сегодня взорвали самое высокое строение города — недостроенную телебашню
Протесты сторонников сохранения башни не помогли, в начале десятого по местному времени 220-метровый объект исчез с городского ландшафта.
Официально о подрыве башни никто не объявлял, но все жители знали, что и во сколько произойдёт — метро в районе башни перекрыли с 9 до 11, закрывали движение и по некоторым улицам поблизости. Представьте, субботнее утро, мороз и солнце, минус 17 и толпы людей, направляющихся к месту событий. В разных точках оказывается по нескольку тысяч человек, местами все это приобретает характер народных гуляний — с уличный музыкантами и плясками.
Несколько раз звучат сирены и после очередной происходит сначала небольшой хлопок, из нижней части вырывается два горизонтальных столба пыли. Почти сразу мощный взрыв, три четверти башни оседает вниз и уже этот кусок падает, как потом выяснится на специальную подушку. Основание с зубцами обломков быстро скрывается за облаком густой пыли. Люди расходятся, а соцсети заполняют фотографии и видео историческом события.
Недостроенная телевизионная башня простоял в Екатеринбурге около 30 лет.
Комментарии9
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manofoffice 24 марта 2018 | 13:12
Следом давайте "Исеть" и "Высоцкий"
kir_pich_101 24 марта 2018 | 13:17
Сволочи!
Значит Ройзман следующий...
sborisych 24 марта 2018 | 13:18
Символично. Конец эпохи гостелеканализации.
tks 24 марта 2018 | 13:19
Кому мешала эта достопримечательность? В упадок башня пришла? Разве нельзя отреставрировать? Привести в порядок?
salhomir_murza 24 марта 2018 | 13:20
Путина ненавидит уже вся Россия. Если бы не эти 86% ватных граждан, то на выборах Путин и половины голосов не набрал.
estamp 24 марта 2018 | 13:33
salhomir_murza: Если бы не эти 86% ватных граждан, то на выборах Путин и половины голосов не набрал.
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Мудрено как-то. Даже для стеба.
ugas 24 марта 2018 | 13:26
Эту башню строили специально, чтобы взорвать?Извращенцы.
kryymsdyk 24 марта 2018 | 13:32
ugas: масса советского недостроя с конца 80-х по всей стране сносится, потому что земля дорогая, а конструкции и проекты давно устарели.
piter_ug 24 марта 2018 | 13:30
//недостроенную телебашню//
Снесли символ Роисси Вперде - недостроенной, неустроенной, неэффективной.
Но она-то, никуда не делась.