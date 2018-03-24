Протесты сторонников сохранения башни не помогли, в начале десятого по местному времени 220-метровый объект исчез с городского ландшафта.

Официально о подрыве башни никто не объявлял, но все жители знали, что и во сколько произойдёт — метро в районе башни перекрыли с 9 до 11, закрывали движение и по некоторым улицам поблизости. Представьте, субботнее утро, мороз и солнце, минус 17 и толпы людей, направляющихся к месту событий. В разных точках оказывается по нескольку тысяч человек, местами все это приобретает характер народных гуляний — с уличный музыкантами и плясками.



Несколько раз звучат сирены и после очередной происходит сначала небольшой хлопок, из нижней части вырывается два горизонтальных столба пыли. Почти сразу мощный взрыв, три четверти башни оседает вниз и уже этот кусок падает, как потом выяснится на специальную подушку. Основание с зубцами обломков быстро скрывается за облаком густой пыли. Люди расходятся, а соцсети заполняют фотографии и видео историческом события.

Недостроенная телевизионная башня простоял в Екатеринбурге около 30 лет.