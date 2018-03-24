Жители Новосибирска провели серию пикетов с требованием отставки депутата Госдумы Леонида Слуцкого и выражением недоверия комиссии по этике. Участие в акции приняли журналисты нескольких местных изданий и студенты. Мероприятие прошло спокойно, без задержаний, — рассказал «Эху» посетивший митинг корреспондент сайта «Тайга-Инфо» Ярослав Власов.

Комиссия Госдумы по этике ранее не нашла нарушений в поведении Леонида Слуцкого, обвиняемого в домогательствах. После этого ряд СМИ объявили Госдуме бойкот.

Почти четыре десятка федеральных и региональных СМИ бойкотировали Госдуму после дела о домогательствах со стороны Леонида Слуцкого. Хотя к ним не присоединились государственные издания, некоторые их журналисты все же согласны с бойкотом. Подробнее о том, как отреагировали на ситуацию сотрудники этих СМИ, расскажет Константин Мирошников.

Корреспонденты государственных СМИ тоже становились жертвами домогательств со стороны депутатов – это выяснила «Медуза». Так журналистка одного из неназванных информационных агентств рассказала о приставаниях некого депутата, еще в то время, когда она только начинала работу. Случившееся повергло женщину в шок, однако в редакции ей пояснили, что это – весьма распространенная практика и поэтому никто из журналисток не любит ходить на задания в Госдуму.

Сотрудник «Россия сегодня» назвал случай с Леонидом Слуцким вопиющим, но, к сожалению не удивительным. По мнению журналиста ТАСС, хуже всего в этой истории то, что дума покрывает депутата в формате «своих не выдаем». Корреспондент отметил, что с радостью присоединился бы к бойкоту, но понимает, что государственное информагентство этого сделать не может.

Думская комиссия по этике не нашла ничего предосудительного в действиях депутата Слуцкого.