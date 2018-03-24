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Эксклюзив Эха 13:00, 24 марта 2018

Жители Новосибирска провели серию пикетов с требованием отставки депутата Госдумы Леонида Слуцкого

Жители Новосибирска провели серию пикетов с требованием отставки депутата Госдумы Леонида Слуцкого и выражением недоверия комиссии по этике. Участие в акции приняли журналисты нескольких местных изданий и студенты. Мероприятие прошло спокойно, без задержаний, — рассказал «Эху» посетивший митинг корреспондент сайта «Тайга-Инфо» Ярослав Власов.

Комиссия Госдумы по этике ранее не нашла нарушений в поведении Леонида Слуцкого, обвиняемого в домогательствах. После этого ряд СМИ объявили Госдуме бойкот.

Почти четыре десятка федеральных и региональных СМИ бойкотировали Госдуму после дела о домогательствах со стороны Леонида Слуцкого. Хотя к ним не присоединились государственные издания, некоторые их журналисты все же согласны с бойкотом. Подробнее о том, как отреагировали на ситуацию сотрудники этих СМИ, расскажет Константин Мирошников.

Корреспонденты государственных СМИ тоже становились жертвами домогательств со стороны депутатов – это выяснила «Медуза». Так журналистка одного из неназванных информационных агентств рассказала о приставаниях некого депутата, еще в то время, когда она только начинала работу. Случившееся повергло женщину в шок, однако в редакции ей пояснили, что это – весьма распространенная практика и поэтому никто из журналисток не любит ходить на задания в Госдуму.
Сотрудник «Россия сегодня» назвал случай с Леонидом Слуцким вопиющим, но, к сожалению не удивительным. По мнению журналиста ТАСС, хуже всего в этой истории то, что дума покрывает депутата в формате «своих не выдаем». Корреспондент отметил, что с радостью присоединился бы к бойкоту, но понимает, что государственное информагентство этого сделать не может.

Думская комиссия по этике не нашла ничего предосудительного в действиях депутата Слуцкого.

Комментарии

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poluputing 24 марта 2018 | 13:17

странно, но эта тема вызывает больший ажиотаж, чем убийства страной- террористом, даже чем гибель собственных сограждан во время дурацкой агрессии для взбадривания угасающего нацлидера. Наверное просто более безопасно по этому поводу протестовать

salhomir_murza 24 марта 2018 | 13:27

poluputing:
Какой смысл протестовать 2% лучших людей России против 86% абсолютного большинства ваты. Разве меньшинство может противостоять большинству? Тем более что власть постоянно упирает на демократию. Дескать демократия - власть большинства. Только вот в России этот принцип следует отменить, и с помощью наших американских друзей установить в России либеральную диктатуру. Наподобие диктатуры пролетариата в 20-х годах прошлого века.

monterado_ancona_marche 24 марта 2018 | 13:18

Журналисточки, побольше вспоминайте про приставания депутатов.
Мы хоть будем знать, что они мужики, а не педики.
И проголосуем за них ещё раз...))))

anatolr 24 марта 2018 | 13:22

monterado_ancona_marche: Послюшай. дарагой, пусть твоих дочь и жену полапает депутатишка Слуцкий - вот будет тебе смешно! Давай, не стесняйся, посылай их в Думу! Только потом расскажешь, как они себя чувствуют и насколько далеко тебя послали.

Кстати, когда они тебя пошлют, то мне с тобой не по дороге!:-)))

Anatoлий

monterado_ancona_marche 24 марта 2018 | 13:26

anatolr: у меня нет дочери, а жену я сам не дам. И что за пидорско-либерастная манера на родственников переходить. На своих опыты ставь, недоносок...

salhomir_murza 24 марта 2018 | 13:31

anatolr:
Ублюдок Слуцкий лапает не всех подряд. А только либеральных журналисток.

pavelmistery 24 марта 2018 | 13:36

salhomir_murza: В этой же новосте

"Корреспонденты государственных СМИ тоже становились жертвами домогательств со стороны депутатов"

salhomir_murza 24 марта 2018 | 13:48

pavelmistery:
Что есть заявления от от корреспондентов и корреспонденток государственных СМИ? Это какого корреспондентика государственного домогалась Яровая или Мизулина?

pavelmistery 24 марта 2018 | 13:51

salhomir_murza: Да, есть. В этой новости всё подробно написано

poluputing 24 марта 2018 | 13:26

monterado_ancona_marche: чем вас так женщины обидели? Видимо аденома замучила? Тот кто ведёт себя так как Слуцкий обычно мало на что способен при переходе к делу

salhomir_murza 24 марта 2018 | 13:38

poluputing:
Намекаете на то, что Котрикадзе нужно было перейти к делу, а потом записать на аудио всю беспомощность и импотенцию этого ушлепка?

monterado_ancona_marche 24 марта 2018 | 14:01

poluputing: женщины меня "обидели" только тем, что я каждым днём старею, а они молодеют...))
А на Слуцкого нет доказательств, домыслы и россказни одни, да накат либеральной и полулиберальной прессы в попытке обкатать "эффект Вайнштейна" на нашей почве.
Ну и попытаться напомнить, что пресса 4-я власть, а не вторая древнейшая, где доля первой древнейшей ровно 50%...))

anatolr 24 марта 2018 | 13:18

Берия тоже трахал все, что движется. За это его расстреляли!

А чем Слуцкий хуже Берии?

Anatoлий

salhomir_murza 24 марта 2018 | 13:29

anatolr:
А тем что Берия менгрел, а Слуцкий еврей.

asyrj 24 марта 2018 | 13:20

Похоже, тренд начал меняться.
Народ наелся подлостью власти и их приспешников.

salhomir_murza 24 марта 2018 | 13:23

asyrj:
Народ, к сожалению, в России составляет 2% населения. 86% населения России это генетический мусор, умственно неполноценные люди. 2% ничего не сделают с быдлом. Быдло их заплюет тупо.

ugas 24 марта 2018 | 13:20

Если думцы покрывают слуцкого, значит, они там все такие.

salhomir_murza 24 марта 2018 | 13:33

ugas:
Скажу больше. И народец в России на 86% такой. Поэтому и Думу будет такую выбирать еще лет 200,

asyrj 24 марта 2018 | 13:27

ВЫБОРНАЯ ВОНЬ
"Вы держитесь, денег нету" -
есть мультяшные ракеты.
Жизнь влачится шатко-валко...
Скоро все накроет свалка.

salhomir_murza 24 марта 2018 | 13:36

asyrj:
Кстати Путин предложил Соединенным Штатам сбить эту ракету, которая скоро будет запущена и ориентировочно должна будет летать вокруг Земли по разным траекториям 6-7 суток, не нарушая воздушное пространство государств.

wuwer 24 марта 2018 | 13:59

salhomir_murza: А за радиоактивное заражение кто будет отвечать?
ППЦ...давай в войнушку-апокалипсис понарошку поиграем?

opiatnovyi63 24 марта 2018 | 14:02

salhomir_murza: Как бы не грохнулась на Москву!

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