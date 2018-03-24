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Эксклюзив Эха 13:00, 24 марта 2018

В МХТ имени Чехова в эти минуты проходит сбор труппы

Накануне было объявлено, что новым художественным руководителем художественного театра станет Сергей Женовач. Вероятно, именно это назначение станет предметом обсуждения сотрудников театра.

Министр культуры Владимир Мединский попросил артистов и режиссеров поддержать Сергея Женовача, назначенного в пятницу художественным руководителем МХТ имени Чехова. Министр добавил, что поддержка труппы чрезвычайно важна и попросил нового худрука «деликатно подходить» к решению всех – творческих и организационных – вопросов. О неожиданности предложения и своем согласии возглавить один из главных театров страны Женовач объявил накануне.

Женовач добавил, что у него «есть время, чтобы разобраться» в ситуации вокруг театра и пока он не собирается уходить из своей «Студии театрального искусства». Довольно благосклонно к назначению Женовача, отнеслись старожилы МХТ. Народный артист России Авангард Леонтьев считает, что театру, который остался без худрука после смерти Олега Табакова, повезло и все традиции будут сохранены – эстетика Женовача кажется ему близкой той, что исповедовал Табаков. Глава Московского Губернского драматического театра Сергей Безруков также выразил мнение, что «огромнейший корабль МХТ» продолжит движение в правильном направлении. Олег Табаков, который возглавлял театр до своей смерти 12 марта, был художественным руководителем с 2000 года. До него долгие годы сначала неразделенный МХАТ, а с 1987-го МХТ имени Чехова возглавлял Олег Ефремов.

Сергей Женовач, как ожидается, приступит к руководству театром с 23 апреля, спустя сорок дней после ухода смерти Табакова.

Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин, который также выдвигался на пост худрука МХТ, но отказался от этой должности во время совещания в Министерстве культуры, одобрил назначение Женовача.

Это правильное решение, — сказала «Эху» театральный обозреватель газеты «Московский Комсомолец» Марина Райкина.

Марина Райкина отметила, что Сергей Женовач приступит к исполнению своих обязанностей ровно через месяц.

Комментарии

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testmeter 24 марта 2018 | 13:10

Ох и рожа у этого Сергея Женовача! Настоящий "худрук"

patrik04 24 марта 2018 | 13:16

Накануне было объявлено, что новым художественным руководителем художественного театра станет Сергей Женовач....

Я не говорю что Олег Табаков не воровал, это было бы глупо, но если Сергей Женовач поддержал Кирилла Серебренникова и его преступную группировку, то значит всё, пропал МХТ, спектакль окончен, гаснет свет и многоточий больше нет. Если он поддерживает группу Алёшки Малобродского, то значит это конченное животное.

ltvjrhfn1 24 марта 2018 | 13:20

Худруки превращают свои театры в нечто очень напоминающее вотчину. Вспомните гениального Товстоногова, Плучека или того же Табакова.. В театрах командовали их жёны, любовницы или сёстры. Никакая, даже самая талантливая и известная актриса не могла отказать худруку в интиме.. иначе профессиональная смерть))

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