В Новосибирске прошел ряд пикетов с требованием отставки депутата Госдумы Слуцкого

В Новосибирске прошел ряд пикетов, против решения парламентской комиссии по этике по делу о домогательствах депутата Госдумы Леонида Слуцкого к журналисткам, с требованием его отставки. Об этом рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» корреспондент сайта «Тайга.инфо» Ярослав Власов.

«Новосибирцы провели ряд пикетов с требованием отставки депутата Госдумы от ЛДПР Леонида Слуцкого. Среди участников были журналисты нескольких местных изданий, фрилансеры и студенты. Они потребовали отправить в отставку Слуцкого, и выразили недоверие составу комиссии Госдумы по этике», — сказал он.

По словам Власова, пикеты прошли мирно, полицейские ограничились проверкой документов у участниц мероприятия, никаких претензий к организаторам с их стороны не было. Также он отметил, что некоторые прохожие проявили заинтересованность, и даже предложили «устроить другие акции, например, возле заксобрания или возле приемной депутата Александра Карелина», который входит в состав комиссии по этике Госдумы РФ.

Власов добавил, что к числу участников пикета подключились студенты, которые накануне столкнулись со «странной позицией» декана Высшей школы телевидения МГУ Виталия Третьякова на лекции в МГУ, который выступил в защиту депутата Леонида Слуцкого. На лекции в Новосибирском госуниверситете он сказал, что депутат может положить руку на любое место.



Ранее комиссия по этике Госдумы не нашли нарушений в действиях Слуцкого, которого две журналистки обвинили в домогательствах. Ряд СМИ, включая «Эхо Москвы», объявили о том, что тем или иным образом ограничивают свои контакты с Госдумой и работу журналистов на Охотном ряду. Это было сделано в знак протеста против решения комиссии по депутатской этике, которая не нашла нарушений в поведении Леонида Слуцкого.