Русские издания «Форбс» и «Плейбой» опубликовали заявление в поддержку СМИ, которые объявили бойкот Госдуме из-за домогательств депутата Слуцкого к журналисткам. «Поведение Слуцкого заслуживает однозначного осуждения, но решение думской комиссии по этике свидетельствует о том, что в Госдуме считают сексуальные домогательства нормой и готовы закрыть на них глаза,» – говорится в заявлении «Форбс». Редакция журнала «Плейбой» сообщает, что выступает против любых видов сексуальных домогательств – от назойливых приставаний и пошлых шуток до прямого физического контакта.

Бойкот Госдумы поддержали более 30 российских изданий, не только федеральных, но и региональных. Аппарат Госдумы в ответ лишил парламентской аккредитации 48 журналистов.