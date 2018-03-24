«Форбс» и «Плейбой» опубликовали заявление в поддержку СМИ, которые объявили бойкот Госдуме
Русские издания «Форбс» и «Плейбой» опубликовали заявление в поддержку СМИ, которые объявили бойкот Госдуме из-за домогательств депутата Слуцкого к журналисткам. «Поведение Слуцкого заслуживает однозначного осуждения, но решение думской комиссии по этике свидетельствует о том, что в Госдуме считают сексуальные домогательства нормой и готовы закрыть на них глаза,» – говорится в заявлении «Форбс». Редакция журнала «Плейбой» сообщает, что выступает против любых видов сексуальных домогательств – от назойливых приставаний и пошлых шуток до прямого физического контакта.
Бойкот Госдумы поддержали более 30 российских изданий, не только федеральных, но и региональных. Аппарат Госдумы в ответ лишил парламентской аккредитации 48 журналистов.
Комментарии4
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sg77g 24 марта 2018 | 12:41
Слабо Плейбой в знак протеста уйти из России? Или только пиариться горазды?
djuga 24 марта 2018 | 12:51
sg77g: Слабо Плейбой в знак протеста уйти из России? Или только пиариться горазды?
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А почему не застрелиться в знак протеста? И при чем здесь пиар?
"Иногда мне кажется, что вы бредите" (с).
vv61 24 марта 2018 | 12:44
Что характерно, именно Playboy. Очень точное соответствие этого издания и по форме, и по духу нашей Госдуме)))
petrovitchcolyan 24 марта 2018 | 12:46
Похоже на международный скандал !
Может Слуцкого в наказание в США послать в ихнюю Думу - развалить изнутри их демократизм и гетеризм !