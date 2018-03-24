Z Архив новостей новости
5 12 6 228
12:30, 24 марта 2018

Перед Пасхой в Сочи 39 церквей должны быть оснащены камерами видеонаблюдения и кнопками тревожной сигнализации

Причем, всего на одни сутки. Храмы должны будут заключить соответствующие договоры с лицензионными охранными предприятиями.

Кроме того, в каждом храме должен быть назначен ответственный от казачества и от полиции. Ожидается, что в пасхальную ночь в Сочи церкви посетят около 60 тысяч человек.

Комментарии

12

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

bozk 24 марта 2018 | 12:35

Пасхальный распил

cattt 24 марта 2018 | 12:42

bozk: Ф как же БОХ, он что не защищает своих жрецов, или опять вранье.

evgolius7 24 марта 2018 | 12:53

Разница между президентом и патриархом в том, что один обещает вам, что всё будет хорошо при жизни, а другой - что всё будет хорошо после смерти. Объединяет их то, что они оба хрень порят....

meteor1908 24 марта 2018 | 12:41

Верующего Бог защищает. Защищаться с помощью физической силы нужно только лицемерам, о которых столько сказано в Евангелии.

kir_pich_101 24 марта 2018 | 12:48

meteor1908: https://www.youtube.com/watch?v=I64U766PcnM

poluputing 24 марта 2018 | 12:42

а ежи противотанковые моспатриархат водрузить не собирается? Чего боятся - всё промысел божий

cattt 24 марта 2018 | 12:44

poluputing: Не надятся на на бога попы иль бога нет не на что надеться.

kir_pich_101 24 марта 2018 | 12:45

poluputing: Наверное ещё раздадут попам АКСУ, те их освятят, сверху на рясу, и вперёд!

wuwer 24 марта 2018 | 12:42

В СОчи 39 церквей?
А сколько детсадов, школ и поликлиник?

apels 24 марта 2018 | 12:43

Ну и чем кнопка поможет? Если туда пожалует Путин, то ни одного прихожанина не будет. Одни ФСО-шкники. И поп в погонах :)

zloy_sok 24 марта 2018 | 12:44

Тревожная кнопка в церкви? Хмм... а куда она будет выходить?

serjo1977 24 марта 2018 | 12:53

Перед Пасхой в Сочи 39 церквей должны быть оснащены камерами видеонаблюдения и кнопками тревожной сигнализации
===
Я даже боюсь спросить, КУДА всё это будет подключено...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 21 марта Поздравить…

5 438 6 6089 21.03
Kпраздники, юбилеи, общество, день рождения, события
Блоги

Рожденные 20 марта Поздравить…

5 330 6 6927 20.03
Kпраздники, юбилеи, общество, день рождения, события
Блоги

Рожденные 19 марта Поздравить…

5 352 6 8630 19.03
Kдень рождения, эхо москвы, опросы, праздники, события
Блоги

Рожденные 22 марта Поздравить…

5 265 6 6574 22.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

МИД РФ: О вызове Посла Великобритании Л.Бристоу Объявляются «persona non grata» и высылаются в недельный срок 23 дипломатических сотрудника Посольства Великобритании в Москве…

5 150 6 18913 17.03
Kполитика, великобритания, общество, мид, события
Новости

Выслать российских дипломатов готовы около 20 стран Европы Примеру Великобритании могут последовать Франция, Германия, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Чехия и другие

5 110 6 6463
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Это не просто победа одного человека. Победила Россия Вместе со всей страной свой выбор в пользу Владимира Путина сделала и Москва…

5 101 6 7661 18.03
Kобщество, выборы, путин, мнения
Блоги

+ «Мы безусловно обречены на успех!» «Мы безусловно обречены на успех!» Владимир Путин выступил на митинге на Манежной площади в Москве…

5 209 6 15884 18.03
8читать ;смотреть
Kпутин, выборы-2018, видео, события
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Марина Сечина займется духовным возрождением столицы Её благотворительный фонд будет восстанавливать храмы и поддерживать конный спорт. Финансовые показатели пока не раскрываются…

5 70 6 18612 17.03
Kполитика, общество, сечин, бизнес, москва, события
Новости

Выслать российских дипломатов готовы около 20 стран Европы Примеру Великобритании могут последовать Франция, Германия, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Чехия и другие…

5 65 6 5259
Блоги

Владимир Путин проголосовал в Москве на выборах президента России Он приехал голосовать на избирательный участок в здании Российской Академии Наук…

5 174 6 16146 18.03
Kвыборы, путин, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Грифы, грифоны и грифельные доски Скотланд-Ярд заявил, что следствие займет много месяцев. Так на основе чего Тереза Мэй сделала вывод о причастности России, если следствие, по словам ее же полиции, будет длиться МЕСЯЦЫ?..

5 248 6 23440 20.03
Kвеликобритания, расследования, власть, внешняя политика, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Обращение к гражданам России Владимир Путин: Обращение к гражданам России «Все предстоящие решения, даже самые сложные, будут продиктованы только одним – необходимостью преодолеть ещё имеющееся в некоторых сферах отставание, обеспечить динамичное развитие страны и новое качество жизни людей»...

5 498 6 54903 23.03
8читать ;смотреть
Kполитика, путин, общество, выборы, события
Блоги

Алексей Малашенко руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций

Первая женщина глава ЦРУ Разве ныне во власти (российской) нет разведчиков и контрразведчиков, преемников Дзержинского, ГПУ и НКВД, где настолько профессионально применялись на допросах особые методы, что госпоже Хаспел такое и не приснится?

5 91 6 24510 17.03
Kсша, женщины, политики, терроризм, мнения
Голосование
Признаете ли вы итоги президентских выборов в России?
5 76 6 8595 20.03
Блоги

Маргарита Симоньян главный редактор телеканала RT

Виноваты в этом вы, май вестерн френдз Раньше он был просто наш президент и его можно было поменять. А теперь он наш вождь. И поменять его мы не дадим. И вы это сделали своими руками…

5 356 6 40561 19.03
Kполитика, власть, рф, выборы-2018, мнения

Популярное за неделю

Новости

США и 20 стран Европы могут выслать российских дипломатов В Вашингтоне такую рекомендацию Дональду Трампу дал совет национальной безопасности…

5 97 6 31844
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Политика России направлена на то, чтобы доказать, что наше место не у параши, а на лучшей шконке, что мы пахан, которого западные терпилы должны бояться…

5 230 6 176735 17.03
#слушать 47:30 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Бойкот голосования, к которому призывал Навальный, был эффективным?
5 184 6 27313 19.03
Блоги

Виктор Шендерович журналист

Можно подводить первые итоги, не правда ли? Можно начинать народные гулянья. Которые, как правило, и предшествуют национальным катастрофам…

5 563 6 282817 18.03
Kобщество, выборы, мнения
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Теперь будет сформирована принципиально другая «Русская вселенная», в которой законы физики будут, наконец, приведены в соответствие с законами РФ, свершилось нечто, что обеспечит России изоляцию, свечки, юбки в пол…

5 80 6 133404 21.03
#слушать 52:10 8читать ;смотреть $скачать 11.9 МБ
Kвласть, политика, выборы, видео
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6808778
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3365961

Сегодня в эфире