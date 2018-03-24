Перед Пасхой в Сочи 39 церквей должны быть оснащены камерами видеонаблюдения и кнопками тревожной сигнализации

Причем, всего на одни сутки. Храмы должны будут заключить соответствующие договоры с лицензионными охранными предприятиями.

Кроме того, в каждом храме должен быть назначен ответственный от казачества и от полиции. Ожидается, что в пасхальную ночь в Сочи церкви посетят около 60 тысяч человек.