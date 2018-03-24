Перед Пасхой в Сочи 39 церквей должны быть оснащены камерами видеонаблюдения и кнопками тревожной сигнализации
Причем, всего на одни сутки. Храмы должны будут заключить соответствующие договоры с лицензионными охранными предприятиями.
Кроме того, в каждом храме должен быть назначен ответственный от казачества и от полиции. Ожидается, что в пасхальную ночь в Сочи церкви посетят около 60 тысяч человек.
Комментарии12
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bozk 24 марта 2018 | 12:35
Пасхальный распил
cattt 24 марта 2018 | 12:42
bozk: Ф как же БОХ, он что не защищает своих жрецов, или опять вранье.
evgolius7 24 марта 2018 | 12:53
Разница между президентом и патриархом в том, что один обещает вам, что всё будет хорошо при жизни, а другой - что всё будет хорошо после смерти. Объединяет их то, что они оба хрень порят....
meteor1908 24 марта 2018 | 12:41
Верующего Бог защищает. Защищаться с помощью физической силы нужно только лицемерам, о которых столько сказано в Евангелии.
kir_pich_101 24 марта 2018 | 12:48
meteor1908: https://www.youtube.com/watch?v=I64U766PcnM
poluputing 24 марта 2018 | 12:42
а ежи противотанковые моспатриархат водрузить не собирается? Чего боятся - всё промысел божий
cattt 24 марта 2018 | 12:44
poluputing: Не надятся на на бога попы иль бога нет не на что надеться.
kir_pich_101 24 марта 2018 | 12:45
poluputing: Наверное ещё раздадут попам АКСУ, те их освятят, сверху на рясу, и вперёд!
wuwer 24 марта 2018 | 12:42
В СОчи 39 церквей?
А сколько детсадов, школ и поликлиник?
apels 24 марта 2018 | 12:43
Ну и чем кнопка поможет? Если туда пожалует Путин, то ни одного прихожанина не будет. Одни ФСО-шкники. И поп в погонах :)
zloy_sok 24 марта 2018 | 12:44
Тревожная кнопка в церкви? Хмм... а куда она будет выходить?
serjo1977 24 марта 2018 | 12:53
Перед Пасхой в Сочи 39 церквей должны быть оснащены камерами видеонаблюдения и кнопками тревожной сигнализации
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Я даже боюсь спросить, КУДА всё это будет подключено...