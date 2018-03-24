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12:30, 24 марта 2018

В Волоколамске сегодня должны пройти новые акции протеста против мусорного полигона «Ядрово»

Местные жители ранее заявили, что намерены выйти на пикеты. Между тем, подмосковные власти заявляют, что новый участок мусорного полигона будет запущен 14 апреля. Зампред правительства Подмосковья Александр Чупраков заявил, что на новом участке установят систему очистки.

Для этого уже созданы специальные колодцы.

Комментарии

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sisyan_mudachina 24 марта 2018 | 12:35

Сами срут и сами на акции ходят ! Пчелы против меда !

poluputing 24 марта 2018 | 12:40

sisyan_mudachina: химотходами россиянцы гадить начали? Это что же вы едите после антисанкций?

pusin_patriot 24 марта 2018 | 12:53

sisyan_mudachina: Замечательно, ольгинские прокладосы сейчас демонстрируют ненависть к населению России и негодование по поводу их нежелания жить в помойке.

Ещё раз напоминая, что между интересами народа и подпутинского ворья нет вообще ничего общего.

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