В МХТ им. Чехова начинается сбор труппы,которой должен быть представлен новый худрук Сергей Женова
В МХТ им. Чехова начинается сбор труппы,которой должен быть представлен новый художественный руководитель Сергей Женовач.
Накануне о назначении нового худрука заявил министр культуры Владимир Мединский. Сам Сергей Женовач заявил, что для него это стало неожиданностью.
Комментарии1
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gregor 24 марта 2018 | 12:35
Раз назначает Мединский ...,то , как то уже и не верится в эту латынь .