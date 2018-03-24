В МХТ им. Чехова начинается сбор труппы,которой должен быть представлен новый худрук Сергей Женова

В МХТ им. Чехова начинается сбор труппы,которой должен быть представлен новый художественный руководитель Сергей Женовач.

Накануне о назначении нового худрука заявил министр культуры Владимир Мединский. Сам Сергей Женовач заявил, что для него это стало неожиданностью.