В Каталонии люди вышли на многотысячные протестные акции

В Каталонии на фоне обвинений в мятеже, предъявленных испанскими властями бывшим лидерам автономии, люди вышли на многотысячные протестные акции. В Барселоне в столкновениях с полицией травмы получили несколько десятков человек.

Центром ночных столкновений стал квартал улицы Майорка, где расположено полпредство Испании в Каталонии. Тысячи людей с плакатами, блокированное на время железнодорожное сообщение между Мадридом и Барселоной, хештеги «Каталонская весна» в социальных сетях, скандирующие манифестанты – полиции, судя по кадрам с места событий, пришлось применять дубинки и резиновые пули, были слышны выстрелы.

Ночью манифестации были объявлены организаторами завершенными – заявил «Комитет защиты республики» в Твиттере. Все это явилось ответом на решение Верховного суда о выдаче международного ордера на арест бывшего главы женералитета Карлеса Пучдемона и его соратников. Все они были названы подозреваемыми в причастности к сепаратизму. Всего суд выдал шесть ордеров. При этом сам Пучдемон некоторое время назад покинул Бельгию, где оставался с осени минувшего года, и приехал в Финляндию. Центральная криминальная полиция этой скандинавской страны подтвердил, что получила от испанских властей запрос на экстрадицию экс-главы Каталонии. Помимо Пучдемона обвинения в подстрекательстве к бунту были предъявлены 13 ведущим каталонским политикам обвинения. Пятеро политиков, включая бывшего спикера каталонского парламента, ранее уже были помещены под стражу.

В октябре прошлого года после референдума Каталония попыталась объявить независимость. Сегодня в автономии должен был пройти второй тур выборов в местные органы власти, однако ключевые кандидаты были объявлены вне закона испанскими властями.