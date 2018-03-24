В Каталонии люди вышли на многотысячные протестные акции
В Каталонии на фоне обвинений в мятеже, предъявленных испанскими властями бывшим лидерам автономии, люди вышли на многотысячные протестные акции. В Барселоне в столкновениях с полицией травмы получили несколько десятков человек.
Центром ночных столкновений стал квартал улицы Майорка, где расположено полпредство Испании в Каталонии. Тысячи людей с плакатами, блокированное на время железнодорожное сообщение между Мадридом и Барселоной, хештеги «Каталонская весна» в социальных сетях, скандирующие манифестанты – полиции, судя по кадрам с места событий, пришлось применять дубинки и резиновые пули, были слышны выстрелы.
Ночью манифестации были объявлены организаторами завершенными – заявил «Комитет защиты республики» в Твиттере. Все это явилось ответом на решение Верховного суда о выдаче международного ордера на арест бывшего главы женералитета Карлеса Пучдемона и его соратников. Все они были названы подозреваемыми в причастности к сепаратизму. Всего суд выдал шесть ордеров. При этом сам Пучдемон некоторое время назад покинул Бельгию, где оставался с осени минувшего года, и приехал в Финляндию. Центральная криминальная полиция этой скандинавской страны подтвердил, что получила от испанских властей запрос на экстрадицию экс-главы Каталонии. Помимо Пучдемона обвинения в подстрекательстве к бунту были предъявлены 13 ведущим каталонским политикам обвинения. Пятеро политиков, включая бывшего спикера каталонского парламента, ранее уже были помещены под стражу.
В октябре прошлого года после референдума Каталония попыталась объявить независимость. Сегодня в автономии должен был пройти второй тур выборов в местные органы власти, однако ключевые кандидаты были объявлены вне закона испанскими властями.
Комментарии13
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kapitankolbaskin 24 марта 2018 | 12:08
ЕСть тема для Шейнина с Екатериной Стриженовой !!!
А то на Волокаламских детей им насрать...Чем они дышут и как себя в больницах чувствуют.
Ни одна вонючка путинская не проблеяла ничего .
Уж тут -то они развернутся....
eternity88 24 марта 2018 | 12:33
kapitankolbaskin: Ватные, открываем мусорскую методичку и громко, сложив ладошки в кулек: "Граждане! Ваш митинг не санкционирован! В противном случае сотрудники полиции будут вынуждены применить силу!"
alex_d 24 марта 2018 | 12:58
eternity88: а про резиновые пули и газ в этой методичке что говорится?
olegleon 24 марта 2018 | 12:11
"полиции, судя по кадрам с места событий, пришлось применять дубинки и резиновые пули"
только вот, судя по кадрам, не понятно почему.
диктатор Франко умер, но дело его в Мадриде живёт
eternity88 24 марта 2018 | 12:28
olegleon: А чо вдруг "дело Франко", что не "про печень размазать по асфальту" вспомнил? Или что, как всегда "в своем глазу бревна не замечаем"?
olegleon 24 марта 2018 | 12:50
eternity88: а в Испании была другая диктатура?
alex_d 24 марта 2018 | 13:00
eternity88: и? размазали?
а резиновые пули в реальности применяются во всех западных странах.
klink 24 марта 2018 | 12:33
Испания - империя, антидемократия. ООН и ЕС должны ввести принцип: любое объединение людей должно быть добровольным. Включая объединение регионов в большое государство.
eternity88 24 марта 2018 | 12:39
klink: Путина поучи, кто кому чего должен. И начинай с добровольного возврата Финляндии Выборгского района Ленобласти - финны не "по доброй воле" финские земли под Питером потеряли.
olegleon 24 марта 2018 | 12:52
eternity88: а может с Крыма начнём? проведём под международным контролем референдум и подчинимся все его результатам?
pavelgen Павел Гендельман 24 марта 2018 | 12:36
Уважаемые господа! У нас в стране по закону призывы к отделению караются сроком! А вообще, мне не понятно позиция испанских властей! Хотят каталонцы отделиться, да ради Бога! Испания и ЕС вводят визовый режим с гражданами "независимой" Каталонии! Вводят таможенные пошлины на товары произведенные в "независимой" Каталонии. Граждане "независимой" Каталонии, печатают СВОЮ валюту, создают СВОЮ армию, полицию, ФСБ и ... устанавливают дипломатические отношения с другими странами, открывают посольства. Становятся ПОЛНОСТЬЮ независимыми и ... дружно сосут ...! Потому, что их продукция благодаря пошлинам становиться не конкурентной содержание СВОЕЙ армии и прочих "независимых" институтов ложиться на их "суверенный бюджет". Все граждане "независимой" Каталонии, проживающие и работающие в других странах будут вынуждены вернуться и оформить визы ... В общем я бы предоставил независимости ВСЕМ кто ее сможет "съесть" и не подавиться! Самая известная "независимая" от других стран - Северная Корея, есть еще Куба и ... Остальные страны зависят, так или иначе, друг от друга! Вот и Россия - "давайте дружить" торговать, инвестировать, у нас даже "кузькина мать" для Вас проклятые "пиндосы" гейропа и ... имеется! Давайте уже договоримся ...
С уважением.
Павел
olegleon 24 марта 2018 | 12:55
pavelgen: позиция испанских властей вполне объяснима деньгами, которые эти власти не хотят потерять, т.к. Каталония это регион донор.
а кроме КНДР и Кубы есть ещё "незалежная". Вы видимо с неё описывали то состояние, т.е. нищету, в котором могут оказаться каталонцы?
eternity88 24 марта 2018 | 12:55
pavelgen: "Хотят каталонцы отделиться, да ради Бога!"
А это еще вопрос. Когда в 2009-м каталонцам центральная власть не мешала проводить свой пусть и незаконный референдум, на него пришло менее 30% "зарегистрированных избирателей". То есть, по большому счету, уже если кто и хочет и кому выгодна эта "независимость", так это не жители Каталонии, а каталонские политики, которым плевать на неминуемый кризис экономической изоляции в случае такой "независимости". Без согласия Испании в ЕС по его законам Каталония не попадет. И все, что Каталония получит - это таможенный барьер для экономики в масштабах Европы и большого недружественного соседа. А на одной Саграде Фамилии в Барселоне каталонцы далеко не уедут.
А то, что ПУчдемон и К