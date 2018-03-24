Хакамада: События в Волоколамске могут перерасти в революцию
События в Волоколамске могут перерасти в революцию, сказала в нашем эфире политик и общественный деятель Ирина Хакамада.
Ирина Хакамада считает, что события в Волоколамске могут ускорить строительство мусоросжигательных заводов.
Комментарии40
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
molchun 24 марта 2018 | 12:51
Хакамада блаженная. Блажен кто верует
timwlad67 24 марта 2018 | 12:59
Хакамада: События в Волоколамске могут перерасти в революцию
События в Волоколамске могут перерасти в революцию, сказала в нашем эфире политик и общественный деятель Ирина Хакамада.
Ирина Хакамада считает, что события в Волоколамске могут ускорить строительство мусоросжигательных заводов.
------------------
Ну революции не будет так как люди пограбят и разбегутся.
Революция стоит больших денег и для этого нужны те кто предложит реальные действия имея для этого все ресурсы.
И потому не произошло революции на Украине,но был дворцовый переворот.
И силёнок нет у новох во власти зачистить старых.Катастрофа для Украины.Мафиозная война кланов.
В России тоже самое произойдёт как это и было в 1990тых где так же пятнадцать лет жвачку жевали в мафиозных разборках.
Так что заводы строить будут,дороги строить будут в областных центрах,а в Санкт-Петербурге наконец то потратят деньги на установку новых труб для горячей воды и отопления в магистралях,но не разворуют беря даже кредиты под государственные обязательства.
А иначе только Гитлера опять приглашать для прекращения мафиозной вакханалии.