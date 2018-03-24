Один из популярных в России мессенджеров Viber не сможет передать ФСБ ключи для дешифровки переписки

В руководстве компании говорят, что их просто нет.

Viber сотрудничает с правоохранительными органами многих стран. Но есть вещи, которые компания никогда не сделает. К ним относится передача ключей шифрования, рассказал РБК операционный директор Viber Майкл Шмилов. По его словам, нельзя дать спецслужбам то, чего нет. Цитата: «Можно попросить ключи для дешифровки у пользователя, но мы их не видим и не храним». За несколько лет работы в России компания Viber получала запросы от госорганов, правда гораздо меньше чем в Европе, уточнил Шмилов.

Мессенджер в нашей стране пока не зарегистрирован как организатор распространения информации, в отличие от того же Телеграма, от которого ФСБ требует ключи для расшифровки сообщений пользователей, а Роскомнадзор грозит закрытием. Кроме того, Viber не вовлечён в судебные разбирательства ни с ведомством Жарова, ни с ФСБ. Компания также сообщила, что не сможет выполнить положения так называемого «закона Яровой», они в июле вступят в силу. Хранения содержания сообщений в течение полугода и ещё год информации о факте переписки противоречит нашей политике, заявил Шмилов. Назвав главным приоритетом конфиденциальность пользователей.

В России Viber насчитывает 100 миллионов зарегистрированных пользователей.