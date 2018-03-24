Один из популярных в России мессенджеров Viber не сможет передать ФСБ ключи для дешифровки переписки
В руководстве компании говорят, что их просто нет.
Viber сотрудничает с правоохранительными органами многих стран. Но есть вещи, которые компания никогда не сделает. К ним относится передача ключей шифрования, рассказал РБК операционный директор Viber Майкл Шмилов. По его словам, нельзя дать спецслужбам то, чего нет. Цитата: «Можно попросить ключи для дешифровки у пользователя, но мы их не видим и не храним». За несколько лет работы в России компания Viber получала запросы от госорганов, правда гораздо меньше чем в Европе, уточнил Шмилов.
Мессенджер в нашей стране пока не зарегистрирован как организатор распространения информации, в отличие от того же Телеграма, от которого ФСБ требует ключи для расшифровки сообщений пользователей, а Роскомнадзор грозит закрытием. Кроме того, Viber не вовлечён в судебные разбирательства ни с ведомством Жарова, ни с ФСБ. Компания также сообщила, что не сможет выполнить положения так называемого «закона Яровой», они в июле вступят в силу. Хранения содержания сообщений в течение полугода и ещё год информации о факте переписки противоречит нашей политике, заявил Шмилов. Назвав главным приоритетом конфиденциальность пользователей.
В России Viber насчитывает 100 миллионов зарегистрированных пользователей.
Комментарии20
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
danko_klisma 24 марта 2018 | 12:05
Ключи есть у меня. Но я их не передам. А продам.
serjo1977 24 марта 2018 | 12:17
danko_klisma: Кому нужны ключи от твоей палаты? Верни их нянечке, ворюга! :-)
cattt 24 марта 2018 | 12:05
Вот ведь какие гебешники без мыла лезут всюду, а не послать бы их на ....!!!
kir_pich_101 24 марта 2018 | 12:17
cattt: Нормально! Мы в Расее! Скинуть на флешку Красное Колесо Солженицина, отдать, сказать, что - это ключ, пусть читают.
serjo1977 24 марта 2018 | 12:30
kir_pich_101: Скинуть на флешку Красное Колесо Солженицина, отдать, сказать, что - это ключ, пусть читают.
===
"– Все институты мы обходить, пожалуй, не будем, – сказал Эдисон Ксенофонтович, – а вот в этот можно и заглянуть. Он создан благодаря вам.
Благодаря мне? – удивился я и посмотрел на вывеску, на которой было написано: Институт Извлечения Информации (ИНИЗИН). Это был поистине огромный институт с многими лабораториями. Мы посетили несколько из них, и в каждой целые бригады докторов и кандидатов наук колдовали над маленьким кусочком какой-то пленки. Рассматривали ее в микроскоп, просвечивали рентгеновскими лучами, окунали в химические растворы и кололи иголками. В каждой лаборатории я спрашивал ученых, чем они занимаются, они смотрели на Эдисона Ксенофонтовича, тот весело хохотал и говорил:
А вы догадайтесь.
serjo1977 24 марта 2018 | 12:33
serjo1977: Я напрягал все свое воображение, но без результата.
Так и не догадались? спросил он, когда мы опять очутились на подземной улице.
– Так и не догадался, – сказал я.
А помните, вы привезли с собой такую вот квадратную черную штучку?
– Флоппи-диск? – спросил я.
– Ну да, можно назвать это и так. Мы эту штуку называем дискетой .
– Но зачем же они ее разрезали?
– Ну как же. Они пытаются извлечь заложенную в нее информацию.
Я прямо схватился за голову, а потом начал сам хохотать, как припадочный. Эдисон Ксенофонтович нахмурился и спросил, что это меня так развеселило. Все еще давясь от смеха, я ему объяснил, что флоппи-диск-это такая маленькая штучка, которая вставляется в большую штуку, то есть в компьютер, но не в современный, а в старинный, какие были еще в мои времена. Причем эта штучка должна быть обязательно в целом, а не поврежденном виде. И вот если ее целую вставить в компьютер, он ее крутит и выдает текст или на экран, или прямо сразу может напечатать книгу.
– Вы не видели такие компьютеры? – спросил я его.
– Я лично видел, – сказал он. – А вот другие не видели. Потому что это оборудование устарело и давно снято с производства.
– Но в таком случае, – сказал я, – ваши ученые занимаются просто глупостью. Теми методами, которые они применяют, они из этих кусочков никогда ничего не извлекут.
– А им ничего извлекать и не нужно, – беспечно махнул рукой профессор. – Им нужно, чтобы был институт, директор, замдиректора, парторг, священник, начальник службы БЕЗО, руководители лабораторий. Из этих должностей они извлекают довольно много пользы. А извлекать информацию из пленки – это дело десятое. Как правильно заметил наш Гениалиссимус: Движение – все, цель – ничто. Хорошо сказано, правда?" ("Москва - 2042")
raffal 24 марта 2018 | 13:01
cattt:
Apple в своё время послал на х... сам FBI. А те утёрлись. Утрётся и ВЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ-КГБ-ФСБ. Никому и никогда не передаст никакие ключи ни Facebook, ни Viber, ни Instagram, ни Telegram. Они уважают себя и своих пользователей. Про "вконтакте" и "одноклассники" ничего не скажу, не знаю. Пусть смотрят; )
hastings 24 марта 2018 | 12:07
Значит не нужна в России такая компания, вред один только.
nikitin43 24 марта 2018 | 12:10
hastings: выгнать чекистов нельзя , если переформатировать , дерьмо и воров выкинуть ... может что и останется .
serjo1977 24 марта 2018 | 12:22
nikitin43: Конечно останется! Останется большое чудесное здание в самом центре Москвы, которое можно будет поделить между "Детским миром" и "Библиоглобусом". Это было бы ОЧЕНЬ символично!
galina6837 24 марта 2018 | 12:27
hastings:
" Значит не нужна в России такая компания, вред один только. "
ФСБ не компания, а служба.
А в остальном правильно, один вред.
mikhail_spb_ 24 марта 2018 | 12:10
Впредь следует создавать приложения с учётом пожеланий чекистов и идеологии большевизма!
serjo1977 24 марта 2018 | 12:12
Молодцы, Viber. Значит, не только у Дурова стальные яйца. Респект Шмилову - Человек!
serjo1977 24 марта 2018 | 12:37
serjo1977: ostrov_ok: Ага. И транспорт, и еда - "два в одном"! :-))
ostrov_ok 24 марта 2018 | 12:14
Вайбер не нужОн - надо развивать голубиную почту.
serjo1977 24 марта 2018 | 12:40
ostrov_ok: Ага. И транспорт, и еда - "два в одном"! :-))
neyexo 24 марта 2018 | 12:14
Пусть сделают и передадут.
galina6837 24 марта 2018 | 12:31
neyexo:
Напомнил Мухомора из "Фонарей рапзбитых"...
-Товарищ полковник, у нас только есть электронный адрес подозреваемого...
-Так в чём проблема? Если адрес есть, берите опергруппу и на выезд !
alo0000 24 марта 2018 | 12:27
Ай да Вайбер, Ай да сукин сын!!!
zurrog_ 24 марта 2018 | 12:35
ФСБ, вынь нос из задницы народа. Это не прилично, как минимум.