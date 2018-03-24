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11:30, 24 марта 2018

Во Франции умер полицейский, который обменял себя на заложницы при теракте в супермаркете

Во Франции умер полицейский, который обменял себя на заложницы при теракте в супермаркете. Об этом в своем Твиттере написал глава МВД Жерар Коллон.

Захват супермаркета произошел накануне на юге Франции. Ответственность за это взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ. Перед тем, как захватить заложников в магазине, 26-летний выходец из Марокко напал на автомобилиста, ранил его и убил пассажира, а затем атаковал группу спецназовцев, которые возвращались с пробежки.

Комментарии

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neyexo 24 марта 2018 | 11:35

//обменял себя на заложницы//
а можно понятнее?
Хотя не надо, прочту на других ресурсах

olegleon 24 марта 2018 | 11:46

neyexo: "Кроме того, от ран скончался 45-летний подполковник французской полиции Арно Белтрам, который обменял себя на последнего заложника террориста." (ВВС)

kunst54 24 марта 2018 | 12:10

neyexo:
И так всё ясно, достаточно заголовка. Этот парень - настоящий человек и герой.

kara 24 марта 2018 | 11:43

Так судя по всему, его свои при штурме застрелили.

grigorcar 24 марта 2018 | 12:18

kara:
что это меняет? он не догадывался о таком риске, когда вызволял людей? это умаляет его героизм и подвиг пожертвования собой?

velbkeirf1 24 марта 2018 | 11:47

а затем атаковал группу спецназовцев, которые возвращались с пробежки.......
новости от Шарли ЭБДО мальчик из марокко увидев что спецназ не реагирует на его действия а продолжает заниматься оздоровительными процедурами вступает с ними в секс контакт

al101_2 24 марта 2018 | 12:07

Вот, что происходит, когда смешиваются две не смешиваемые культуры.
Или, когда чувства берут верх над разумом.
Ну, нахрена во Франции выходцы из Марокко?
Жили бы себе, лазали по пальмам!- так нет: пустили козла в огород!
Ну, теперь хлебайте большими ложками вашу человечность!

vladislav 24 марта 2018 | 12:12

al101_2: "Ну, нахрена во Франции выходцы из Марокко? "
======================================================
Ну а нахрена мы к себе пускаем черт знает кого? Французы эмигрантов хотя бы пытаются ассимилировать - учат языку, адаптируют, устраивают на работу, дают ВНЖ и иногда гражданство. А мы с кем так сюсюкаемся?

al101_2 24 марта 2018 | 12:15

vladislav: Ну, да... Попробуйте смешать воду и масло.
Неужели непонятно-это разные Вселенные!

(комментарий скрыт)

velbkeirf1 24 марта 2018 | 12:16

al101_2: человечность здесь не причем рождаемость или вырождаемость нации

grigorcar 24 марта 2018 | 12:28

al101_2:
"нахрена выходцы? пустили козла в огород!"
------------------------------
... сетовал Кучум, услышав о Ермаке.

timwlad67 24 марта 2018 | 12:41

al101_2: Вот, что происходит, когда смешиваются две не смешиваемые культуры.
Или, когда чувства берут верх над разумом.
Ну, нахрена во Франции выходцы из Марокко?
Жили бы себе, лазали по пальмам!- так нет: пустили козла в огород!
Ну, теперь хлебайте большими ложками вашу человечность!
--------------
Ну вообще то проблема в том,а чего французы потеряли в Африке и Южной Америке, и на Ближнем Востоке?!
Вот об этом же и госпожа Меркель говорит.
Миграция это естественный процесс при международной торговле ,а особенно когда это международная торговля развивается на основах колониализма.
Ну так кто с мечом пришёл,от меча и сгинет.Это тоже естественный процесс.
Хотя евреи и прочие протестанты всем навязывают религию полюби своего поработителя садиста на основе стокгольмского синдрома.
Но однако террорист захватчик это тоже жертва колониального садистского еврейского рабовладельческого протестантского режима.
К примеру госпожа Надежда Савченко.Вот тут сработает стокгольмский синдром .
А вот к оставшимся в Раде и в правительстве очень большая неприязнь у людей будет и будет нарастать по поводу того что кушать нечего и оплачивать газ и электричество нечем так как работы нет.
Тут Моисей народом приемлем будет с мечом Робеспьера.

ed10075 24 марта 2018 | 12:18

Этот парень - настоящий герой, верный своему долгу и присяге.
Слава ему, и вечная память.

timwlad67 24 марта 2018 | 12:21

Во Франции умер полицейский, который обменял себя на заложницы при теракте в супермаркете. Об этом в своем Твиттере написал глава МВД Жерар Коллон.
-----------------
Ну опять лож.
При попытке обмена полицейского на одну из 4рёх заложниц,террорист открыл стрельбу и ранил полицейского.И так,оказалось пять заложников у террориста.Когда началась стрельба при попытке обмена,начался штурм и террорист был убит,раненый полицейский получил ранение не совместимое с жизнью.
Это говорится на немецкой версии MSI.
И так ,сплошная конспирология.
Это был план начала штурма отвлечь террориста от основной группы заложников,или страховали .,мол если чё, то штурм начнут.
В общем, вывод ,нервишки у террориста не выдержали.
Французы при таких операциях не взирают на потери.
Смотрите французские фильмы.
Профессионал (фильм, 1981)
Да и сериалы криминальные из Франции об этом же,друг друга сливают за бабло и за бабло крошат в салат друг друга.
Кино американцы об этом же сняли,как французские спецслужбы себе пенсию зарабатывали,а ЦРУ разгребало это под вывеской борьбы с исламским террором.
В общем,целый полковник пошёл один террористов брать и нарвался на нервного террориста.

sasass 24 марта 2018 | 12:30

Откуда опять вырос ИГИЛ , если Шойгу их вырвал с корнем...

a_111111 24 марта 2018 | 12:41

Соболезнования семье!

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