Вайбер не сможет выполнить требование ФСБ по передаче ключей для дешифровки переписки пользователей

Вайбер, один из самых популярных мессенджеров в России, не сможет выполнить требование ФСБ по передаче ключей для дешифровки переписки пользователей. Об этом РБК заявил операционный директор компании Майкл Шмилов. Он пояснил, что Вайбер не может передать ключи, так как у компании их просто нет. можно попросить ключи для дешифровки у пользователя, но мы, как компания, их не видим и не храним, пояснил Шмилов.

Несоблюдение требований ФСБ уже обернулось угрозой блокировки для другого популярного мессенджера Телеграм. Роскомнадзор обязал эту компанию в течение 15 дней предоставить спецслужбам ключи для дешифровки.