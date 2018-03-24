Вайбер не сможет выполнить требование ФСБ по передаче ключей для дешифровки переписки пользователей
Вайбер, один из самых популярных мессенджеров в России, не сможет выполнить требование ФСБ по передаче ключей для дешифровки переписки пользователей. Об этом РБК заявил операционный директор компании Майкл Шмилов. Он пояснил, что Вайбер не может передать ключи, так как у компании их просто нет. можно попросить ключи для дешифровки у пользователя, но мы, как компания, их не видим и не храним, пояснил Шмилов.
Несоблюдение требований ФСБ уже обернулось угрозой блокировки для другого популярного мессенджера Телеграм. Роскомнадзор обязал эту компанию в течение 15 дней предоставить спецслужбам ключи для дешифровки.
Комментарии18
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gvs 24 марта 2018 | 11:36
Пилите, Шура (Бортников), пилите! ))))
nikitin43 24 марта 2018 | 11:42
gvs: неплохо принять закон о дешифрации - каждый на спину должен повесить надпись с № телефона и должностью , скажем - рабочий , мусор , судья , депутан , презик , прокурор ,...
danko_klisma 24 марта 2018 | 11:42
nikitin43: хоклотролль ...
polit_person 24 марта 2018 | 11:50
nikitin43: Вот только что зарегистрировался на Эхе. При регистрации требовалось почти все то, что вы перечислили. Вы, кстати, тоже се указали, раз тут пишите.
cattt 24 марта 2018 | 11:36
От мертвого осла уши вас гебисты, а не коды!
konogen 24 марта 2018 | 11:38
- Товарищ рапорщик, остановите поезд!
- Поезд стой! Раз, два!
navsegda 24 марта 2018 | 11:39
Пусть Вайбер пришлёт в ФСБ партию губозакатывательных машинок , а то заманали всех требованиями
provincial49 24 марта 2018 | 11:49
Россияне, добровольно отдадим родному ФСБ все ключи, в том числе и от квартир. Пусть роются. Жучки вмонтируют, камеры. Мы же живем в Свободной России. Так что обеспечим свободный допуск путинским органам не только к разным там вайберам, но и к личной жизни. Мало ли что вам жена на кухне ляпнет
neon999 24 марта 2018 | 11:53
Требование ФСБ тождественно требованиям бандитов. Возможно только такое отношение в условиях этого криминального государства.
dreyo 24 марта 2018 | 12:21
neon999:
У бандитов вмешательство в личную жизнь более конкретно - налёт, разбой, грабёж, взлом и т.д. ФСБ пока требует ключи. Пока ...
i_c_e 24 марта 2018 | 11:55
Вот к чему приводит непрофессионализм и безконтрольность. Как можно запускать службу обмена информацией не предусмотрев механизм прослушивания и досмотра? Придётся запрещать. На кону государственные интересы. Общение только почтой России — и тогда мы сможем быть уверены, что ни один терракт не будет организован.
hihi2raza 24 марта 2018 | 11:58
Страна дураков и злобных дебилов.
velbkeirf1 24 марта 2018 | 11:59
Поганой метлой выметать шпионские сети воздействующие на неокрепшие умы
al101_2 24 марта 2018 | 12:02
Запретить нахрен все эти фэйсбуки-вайберы-телеграммы!
Как хорошо было при Пушкине Александре Сергеиче!
Раздать всем бумагу с пЁрьями и всем будет польза: население будет почерк красивый вырабатывать, а любопытные портянки читать всё, чем их народ занимается.
И всем будет хорошо!
hz6691 24 марта 2018 | 12:02
Не понимаю, зачем такие сложности. Обязать каждого россиянина записывать все свои переговоры и в конце рабочего дня направлять в ФСБ. Отказ расценивать как измену Родине.
peresvet73 24 марта 2018 | 12:05
Каждый гражданин России обязан, по закону, носить браслет или ошейник с записывающим устройством, ёмкостью записи не менее 30 суток. И предъявлять запись разговоров по первому требованию ФСБ, ФСО, МВД.
ostrov_ok 24 марта 2018 | 12:10
не пущать!!!!
grigorcar 24 марта 2018 | 12:11
понятно, что хочется. всем спецслужбам хочется. но, не сразу, сатана, не сразу. ваш номер восемь. есть бесы рангом повыше, так что придерживайтесь субординации.