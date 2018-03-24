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11:30, 24 марта 2018

Вайбер не сможет выполнить требование ФСБ по передаче ключей для дешифровки переписки пользователей

Вайбер, один из самых популярных мессенджеров в России, не сможет выполнить требование ФСБ по передаче ключей для дешифровки переписки пользователей. Об этом РБК заявил операционный директор компании Майкл Шмилов. Он пояснил, что Вайбер не может передать ключи, так как у компании их просто нет. можно попросить ключи для дешифровки у пользователя, но мы, как компания, их не видим и не храним, пояснил Шмилов.

Несоблюдение требований ФСБ уже обернулось угрозой блокировки для другого популярного мессенджера Телеграм. Роскомнадзор обязал эту компанию в течение 15 дней предоставить спецслужбам ключи для дешифровки.

Комментарии

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gvs 24 марта 2018 | 11:36

Пилите, Шура (Бортников), пилите! ))))

nikitin43 24 марта 2018 | 11:42

gvs: неплохо принять закон о дешифрации - каждый на спину должен повесить надпись с № телефона и должностью , скажем - рабочий , мусор , судья , депутан , презик , прокурор ,...

danko_klisma 24 марта 2018 | 11:42

nikitin43: хоклотролль ...

polit_person 24 марта 2018 | 11:50

nikitin43: Вот только что зарегистрировался на Эхе. При регистрации требовалось почти все то, что вы перечислили. Вы, кстати, тоже се указали, раз тут пишите.

cattt 24 марта 2018 | 11:36

От мертвого осла уши вас гебисты, а не коды!

konogen 24 марта 2018 | 11:38

- Товарищ рапорщик, остановите поезд!
- Поезд стой! Раз, два!

navsegda 24 марта 2018 | 11:39

Пусть Вайбер пришлёт в ФСБ партию губозакатывательных машинок , а то заманали всех требованиями

provincial49 24 марта 2018 | 11:49

Россияне, добровольно отдадим родному ФСБ все ключи, в том числе и от квартир. Пусть роются. Жучки вмонтируют, камеры. Мы же живем в Свободной России. Так что обеспечим свободный допуск путинским органам не только к разным там вайберам, но и к личной жизни. Мало ли что вам жена на кухне ляпнет

neon999 24 марта 2018 | 11:53

Требование ФСБ тождественно требованиям бандитов. Возможно только такое отношение в условиях этого криминального государства.

dreyo 24 марта 2018 | 12:21

neon999:
У бандитов вмешательство в личную жизнь более конкретно - налёт, разбой, грабёж, взлом и т.д. ФСБ пока требует ключи. Пока ...

i_c_e 24 марта 2018 | 11:55

Вот к чему приводит непрофессионализм и безконтрольность. Как можно запускать службу обмена информацией не предусмотрев механизм прослушивания и досмотра? Придётся запрещать. На кону государственные интересы. Общение только почтой России — и тогда мы сможем быть уверены, что ни один терракт не будет организован.

hihi2raza 24 марта 2018 | 11:58

Страна дураков и злобных дебилов.

velbkeirf1 24 марта 2018 | 11:59

Поганой метлой выметать шпионские сети воздействующие на неокрепшие умы

(комментарий скрыт)

al101_2 24 марта 2018 | 12:02

Запретить нахрен все эти фэйсбуки-вайберы-телеграммы!
Как хорошо было при Пушкине Александре Сергеиче!
Раздать всем бумагу с пЁрьями и всем будет польза: население будет почерк красивый вырабатывать, а любопытные портянки читать всё, чем их народ занимается.
И всем будет хорошо!

hz6691 24 марта 2018 | 12:02

Не понимаю, зачем такие сложности. Обязать каждого россиянина записывать все свои переговоры и в конце рабочего дня направлять в ФСБ. Отказ расценивать как измену Родине.

peresvet73 24 марта 2018 | 12:05

Каждый гражданин России обязан, по закону, носить браслет или ошейник с записывающим устройством, ёмкостью записи не менее 30 суток. И предъявлять запись разговоров по первому требованию ФСБ, ФСО, МВД.

ostrov_ok 24 марта 2018 | 12:10

не пущать!!!!

grigorcar 24 марта 2018 | 12:11

понятно, что хочется. всем спецслужбам хочется. но, не сразу, сатана, не сразу. ваш номер восемь. есть бесы рангом повыше, так что придерживайтесь субординации.

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