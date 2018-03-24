Жители Волоколамска проведут новые пикеты за закрытие свалки в Ядрово
Жители Волоколамска проведут новые пикеты за закрытие свалки в Ядрово. Об этом «Эху» рассказал местный житель Сергей Жуков.
На этой неделе 76 школьников из Волоколамска обратились к врачам с жалобами на здоровье. Местные жители связывают проблемы со со здоровьем с выбросами газа со свалки в Ядрово.
Ситуация вокруг свалки в Ядрово характерна для всей России. Отравления из-за мусорных полигонов происходят регулярно во всех регионах, — сказал «Эху» руководитель токсического отдела Гринпис России Алексей Киселев.
Алексей Киселев добавил, что проблема вокруг свалки в Ядрово стала известна только благодаря пристальному вниманию прессы.
Комментарии10
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mikhail_spb_ 24 марта 2018 | 11:36
Ничего удивительного.
Властные жулики, воры и бандиты под патриотический визг выкачивают природные ресурсы и бабло за границу, а страну превращают в ядовитую свалку с ползающим по ней дебилизированным народонаселением.
olegleon 24 марта 2018 | 11:42
закрыть свалки, а отходы запретить выбрасывать из дома!
midnightblues 24 марта 2018 | 11:44
Эти жители -предатели
Английские подстилки
poluputing 24 марта 2018 | 12:20
midnightblues:
poluputing 24 марта 2018 | 12:23
midnightblues: зря иронизируете, всё страшно, они предали своих детей и стелятся под любую конченую власть
epynda 24 марта 2018 | 11:58
Насколько всем известно, переработка мусора в развитых странах прибыльное дело...
Неужели, богатые люди в России об этом не слышали ???
Впрочем, возможно, заниматься мусором, для них, тоже самое, что спать у параши..,
Деб-лы, бля.....
grigorcar 24 марта 2018 | 12:06
"благодаря пристальному вниманию прессы"
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не надо обобщать и приукрашивать. на тв даже намеков на Волокаламск не обнаружено. ихтамнет. на экране до сих пор стоят длиннющие очереди голосующих за лучшего из президентов.
vbgolub 24 марта 2018 | 12:15
А почему молчит попадья - защитница детей? Почему она не на мусорной свалке?
grigorcar 24 марта 2018 | 12:58
vbgolub:
"почему молчит?"
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думаю, что рот ей раскрывать не велено.
dreyo 24 марта 2018 | 12:32
Не могут наши свалки вонять пагубным для здоровья газом. Жители всё бездоказательно врут. Пусть соберут и предоставят образцы отрицательно влияющих на здоровье веществ и передадут их компетентным экспертам. А так это огульное охаивание властей и раскачивание лодки. А это недопустимо, особенно в кольце врагов. Сказал же уже Роспотребнадзор, что вреда от вони нету.