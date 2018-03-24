В центре Новосибирска прошли пикеты с требованием отставки депутата Госдумы Леонида Слуцкого
В центре Новосибирска прошли пикеты с требованием отставки депутата Госдумы Леонида Слуцкого, которого обвиняют в сексуальных домогательствах. В этой акции приняли участие в том числе журналисты изданий «Тайга.инфо» и НГС.
Некоторые плакаты были обращены к декану высшей школы телевидения МГУ Виталию Третьякову, который на лекции в новосибирском университете выступил в поддержку Слуцкого.
Комментарии29
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rqoswen 24 марта 2018 | 11:34
бугага. классно виталик лекцию в НГУ прочитал. подсобил "товарищу" редкостный дебилбля ))
chapter_2 24 марта 2018 | 11:44
rqoswen: Нельзя забывать и про спикера Госдумы В.Володина защитника Л.Слуцкого. В.Володин находится под санкциями Евросоюза, США, Канады, Австралии и Швейцарии в связи с кризисом в Украине. Его тоже нужно гнать в три шеи.
hastings 24 марта 2018 | 12:11
chapter_2: Валодин - патриот высшего сорта!
venmud 24 марта 2018 | 12:22
hastings: "Валодин - патриот"
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А Валодин - от слова "валокордин", обладающего мягким снотворным эффектом?
ivar1964 24 марта 2018 | 12:22
chapter_2: Кто же его выгонит? Он же володин! А Володя нонеча президентом избран всенародно!
preo 24 марта 2018 | 12:27
rqoswen: Россия - страна пикетов. Единицы ведут себя как свободные люди. Остальные - гордые россияне.
mikhail_spb_ 24 марта 2018 | 11:34
Рано или поздно до народа дойдёт, что всякие мерзавцы-слуцкие занимают свои посты только благодаря несменяемости власти.
gregor 24 марта 2018 | 11:44
mikhail_spb_:
Для Народа давно всё дошло , а вот для населения вряд ли дойдёт .
Телевизор не позволит .
vargor 24 марта 2018 | 11:45
mikhail_spb_: Простите за вопрос: вас есть мозги? За Слуцкого, то есть за ЛДПР, голосуют миллионы российских избирателей. Пора бы знать.
А вот кто истинные мерзавцы, это тоже ещё вопрос. Они все в пятой колонне.
zztop1960 24 марта 2018 | 11:49
vargor: Милонову надо проверить эту ЛДПР и Жириновского , на предмет гомосексуализма. Надо Милонову сходить в лдпровскую баню , голым, с Жириновским и посмотреть встанет ли у Жириновского на Милонова и начнёт ли он домогаться
kapitankolbaskin 24 марта 2018 | 11:58
zztop1960: голые жирик с картавым милончиком это ...ууух
Портянь уже мычит и глаза закатывает...
kapitankolbaskin 24 марта 2018 | 11:53
vargor: в лдпр одни гомосеки. У них даже тетки не одной нет в ихней фрикции...
Друг друга там видать "за коленку" оприходуют
mordechai_blinchikov 24 марта 2018 | 11:37
готовили Слуцкого в вице-премьеры, на тебе ,сколько рыбок нашлось!
olegleon 24 марта 2018 | 11:40
так он и в Новосибе успел к кому-то домогаться?
vargor 24 марта 2018 | 11:42
И сколько человек в пикетах против Слуцкого? Три-четыре? Невероятная массовость!
mordechai_blinchikov 24 марта 2018 | 11:48
vargor: -тебя тоже, за лобок?
hz6691 24 марта 2018 | 12:08
vargor: mikhail_spb_: В разы больше чем в пикетах за Слуцкого.
maya11 24 марта 2018 | 11:50
У людей поехала крыша. А не против того, что действительно мешает жить выступают. Круглые идиоты. Они самозомбируются. К сожалению ЭХО тоже приняло в этом участие.
kapitankolbaskin 24 марта 2018 | 11:50
Симонян сказала шта если лично её Слуцкий по заднице не гладил ,то не считается.
Хакамада говорит её три созыва (или скока она там была) вся ГД щупала ,гладила и щипала за зад.Еще и ЕБН.
Третьяков говорит за коленку можно .
Начну теперь на встречи с депутатшами нашими ходить. Тех которых можно "за коленку" есть пара тройка на всех уровнях ...В ГД тожа можно найти кого полапать..
Третьяков же ж академик. Они врать не будут.
protiv777 24 марта 2018 | 11:51
В Новосибирске тоже либерастню домогался?
"приняли участие в том числе журналисты изданий «Тайга.инфо» и НГС." Ну кто бы о них узнал, если бы не помитинговали. А так хоть Эхо отписалось.
ed10075 24 марта 2018 | 11:53
Третьяков таким образом позволил Слуцкому гладить лобок своей жене-дочери-внучке.
С моралью у этих пи-дострадальцев совсем беда.
rena1960 24 марта 2018 | 11:54
Не...,своего не сдадут...,но с должностью Председателя Комитета Государственной Думы по международным делам ...может распрощаться...,эти западные партнёры...такие чистоплюи...
agamasat 24 марта 2018 | 11:57
желательна еще отставка всех тех, кто его поддерживает.
volgin_jv 24 марта 2018 | 11:57
Какие неполживые, неравнодушные люди живут в Новосибирске.
Кто бы мог подумать.
grigorcar 24 марта 2018 | 12:00
а смысл? да они ж все такие! они уже ж расписались: слуцкизм думским этическим нормам соответствует!
так надо думать: нужна ли дума вообще? - а не выбивать из нее типичного думца.
sasass 24 марта 2018 | 12:34
Володин должен уговорить Слуцкого добровольно уйти - в противном случает обоих может затянуть Думская трясина...
rena1960 24 марта 2018 | 12:38
Тут уже должны быть требования к отставке не конкретного похотливого депутата,а к самому органу законодательной власти...,органу(прости ,Господи),в нормальных странах это-институт управления государством...
ivar1964 24 марта 2018 | 12:45
Какая отставка? При монархии все решает государь. А он накладывать опалу из-за требований народа не станет, поскольку это может стать прецедентом. Этот ...., как его ...., народ ... может вообразить, что имеет право, что-то требовать. Может подумать, что охлос что-то решает. Нельзя заронить даже мысль в голову быд...., пардон, народу, то он имеет право требовать!
klink 24 марта 2018 | 12:47
Раздули историю с домогательствами, повинуясь моде, пришедшей из Штатов! Ну какой тебе вред от того, что он домогнулся? Во-первых, это свидетельство твоей привлекательности, во-вторых, если тебе это неприятно, шлёпни его по физиономии, и дело с концом. Не изнасилование же! Другое дело, если он твой начальник и задвигает тебя по службе за неприступность. Но это редкий случай, и со Слуцким такого не было.
Мода, ей богу мода! Подражание провинциалов западным либеральным перегибам.