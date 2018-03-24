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11:30, 24 марта 2018

В центре Новосибирска прошли пикеты с требованием отставки депутата Госдумы Леонида Слуцкого

В центре Новосибирска прошли пикеты с требованием отставки депутата Госдумы Леонида Слуцкого, которого обвиняют в сексуальных домогательствах. В этой акции приняли участие в том числе журналисты изданий «Тайга.инфо» и НГС.

Некоторые плакаты были обращены к декану высшей школы телевидения МГУ Виталию Третьякову, который на лекции в новосибирском университете выступил в поддержку Слуцкого.

Комментарии

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rqoswen 24 марта 2018 | 11:34

бугага. классно виталик лекцию в НГУ прочитал. подсобил "товарищу" редкостный дебилбля ))

chapter_2 24 марта 2018 | 11:44

rqoswen: Нельзя забывать и про спикера Госдумы В.Володина защитника Л.Слуцкого. В.Володин находится под санкциями Евросоюза, США, Канады, Австралии и Швейцарии в связи с кризисом в Украине. Его тоже нужно гнать в три шеи.

hastings 24 марта 2018 | 12:11

chapter_2: Валодин - патриот высшего сорта!

venmud 24 марта 2018 | 12:22

hastings: "Валодин - патриот"
==========================
А Валодин - от слова "валокордин", обладающего мягким снотворным эффектом?

(комментарий скрыт)

ivar1964 24 марта 2018 | 12:22

chapter_2: Кто же его выгонит? Он же володин! А Володя нонеча президентом избран всенародно!

preo 24 марта 2018 | 12:27

rqoswen: Россия - страна пикетов. Единицы ведут себя как свободные люди. Остальные - гордые россияне.

mikhail_spb_ 24 марта 2018 | 11:34


Рано или поздно до народа дойдёт, что всякие мерзавцы-слуцкие занимают свои посты только благодаря несменяемости власти.

gregor 24 марта 2018 | 11:44

mikhail_spb_:
Для Народа давно всё дошло , а вот для населения вряд ли дойдёт .
Телевизор не позволит .

vargor 24 марта 2018 | 11:45

mikhail_spb_: Простите за вопрос: вас есть мозги? За Слуцкого, то есть за ЛДПР, голосуют миллионы российских избирателей. Пора бы знать.
А вот кто истинные мерзавцы, это тоже ещё вопрос. Они все в пятой колонне.

zztop1960 24 марта 2018 | 11:49

vargor: Милонову надо проверить эту ЛДПР и Жириновского , на предмет гомосексуализма. Надо Милонову сходить в лдпровскую баню , голым, с Жириновским и посмотреть встанет ли у Жириновского на Милонова и начнёт ли он домогаться

kapitankolbaskin 24 марта 2018 | 11:58

zztop1960: голые жирик с картавым милончиком это ...ууух
Портянь уже мычит и глаза закатывает...

kapitankolbaskin 24 марта 2018 | 11:53

vargor: в лдпр одни гомосеки. У них даже тетки не одной нет в ихней фрикции...
Друг друга там видать "за коленку" оприходуют

mordechai_blinchikov 24 марта 2018 | 11:37

готовили Слуцкого в вице-премьеры, на тебе ,сколько рыбок нашлось!

olegleon 24 марта 2018 | 11:40

так он и в Новосибе успел к кому-то домогаться?

vargor 24 марта 2018 | 11:42

И сколько человек в пикетах против Слуцкого? Три-четыре? Невероятная массовость!

mordechai_blinchikov 24 марта 2018 | 11:48

vargor: -тебя тоже, за лобок?

hz6691 24 марта 2018 | 12:08

vargor: mikhail_spb_: В разы больше чем в пикетах за Слуцкого.

maya11 24 марта 2018 | 11:50

У людей поехала крыша. А не против того, что действительно мешает жить выступают. Круглые идиоты. Они самозомбируются. К сожалению ЭХО тоже приняло в этом участие.

kapitankolbaskin 24 марта 2018 | 11:50

Симонян сказала шта если лично её Слуцкий по заднице не гладил ,то не считается.
Хакамада говорит её три созыва (или скока она там была) вся ГД щупала ,гладила и щипала за зад.Еще и ЕБН.
Третьяков говорит за коленку можно .
Начну теперь на встречи с депутатшами нашими ходить. Тех которых можно "за коленку" есть пара тройка на всех уровнях ...В ГД тожа можно найти кого полапать..
Третьяков же ж академик. Они врать не будут.

protiv777 24 марта 2018 | 11:51

В Новосибирске тоже либерастню домогался?
"приняли участие в том числе журналисты изданий «Тайга.инфо» и НГС." Ну кто бы о них узнал, если бы не помитинговали. А так хоть Эхо отписалось.

ed10075 24 марта 2018 | 11:53

Третьяков таким образом позволил Слуцкому гладить лобок своей жене-дочери-внучке.
С моралью у этих пи-дострадальцев совсем беда.

rena1960 24 марта 2018 | 11:54

Не...,своего не сдадут...,но с должностью Председателя Комитета Государственной Думы по международным делам ...может распрощаться...,эти западные партнёры...такие чистоплюи...

agamasat 24 марта 2018 | 11:57

желательна еще отставка всех тех, кто его поддерживает.

volgin_jv 24 марта 2018 | 11:57

Какие неполживые, неравнодушные люди живут в Новосибирске.
Кто бы мог подумать.

grigorcar 24 марта 2018 | 12:00

а смысл? да они ж все такие! они уже ж расписались: слуцкизм думским этическим нормам соответствует!
так надо думать: нужна ли дума вообще? - а не выбивать из нее типичного думца.

(комментарий скрыт)

sasass 24 марта 2018 | 12:34

Володин должен уговорить Слуцкого добровольно уйти - в противном случает обоих может затянуть Думская трясина...

rena1960 24 марта 2018 | 12:38

Тут уже должны быть требования к отставке не конкретного похотливого депутата,а к самому органу законодательной власти...,органу(прости ,Господи),в нормальных странах это-институт управления государством...

ivar1964 24 марта 2018 | 12:45

Какая отставка? При монархии все решает государь. А он накладывать опалу из-за требований народа не станет, поскольку это может стать прецедентом. Этот ...., как его ...., народ ... может вообразить, что имеет право, что-то требовать. Может подумать, что охлос что-то решает. Нельзя заронить даже мысль в голову быд...., пардон, народу, то он имеет право требовать!

klink 24 марта 2018 | 12:47

Раздули историю с домогательствами, повинуясь моде, пришедшей из Штатов! Ну какой тебе вред от того, что он домогнулся? Во-первых, это свидетельство твоей привлекательности, во-вторых, если тебе это неприятно, шлёпни его по физиономии, и дело с концом. Не изнасилование же! Другое дело, если он твой начальник и задвигает тебя по службе за неприступность. Но это редкий случай, и со Слуцким такого не было.
Мода, ей богу мода! Подражание провинциалов западным либеральным перегибам.

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