В центре Новосибирска прошли пикеты с требованием отставки депутата Госдумы Леонида Слуцкого, которого обвиняют в сексуальных домогательствах. В этой акции приняли участие в том числе журналисты изданий «Тайга.инфо» и НГС.

Некоторые плакаты были обращены к декану высшей школы телевидения МГУ Виталию Третьякову, который на лекции в новосибирском университете выступил в поддержку Слуцкого.