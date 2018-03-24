«Трансперенси интернешнл» выяснило, что депутат от «Единой России» Голушко владеет незаконными активами за рубежом
«Трансперенси интернешнл» выяснило, что депутат от «Единой России» Андрей Голушко во Франции владеет гражданским обществом по управлению недвижимостью, которому принадлежит элитный дом на Лазурном берегу. Обращение по этому поводу к председателю Госдумы Вячеславу Володину, осталось без ответа. Об этом рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заместитель генерального директора антикоррупционной организации Transparency International-Россия Илья Шуманов.
«В ходе мониторинга публичных реестров, в частности, в публичном реестре Франции, нами была обнаружена компания, которая имеет в числе 3-х учредителей, в том числе и господина Андрея Глушко. Исходя из полученной информации, нами было направлено обращение на имя спикера Госдумы Володина. Прошло достаточно длительный промежуток времени с момента нашего обращения, но мы так и не получили никакого ответа по этому обращению», — рассказал он.
По словам Шуманова, ошибки быть не может: имя, дата и место рождения владельца иностранной компании полностью совпадают с данными депутата Андрея Голушко, размещенными на сайте Госдумы. «Мы опубликовали эту информацию, ждем ответа, какая будет реакция. То, что это он, и что мы не ошиблись с фамилией и данными, на это указывает цепь персональных данных. Госдума обязана нам ответить. А если не ответит, наверное, мы будем обращаться в суд», — заключил он.
Комментарии1
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cattt 24 марта 2018 | 11:30
Хоть бы не вводили дурацких законов "О владении иностранными активами"
Кому какое дело кто чем владеет.