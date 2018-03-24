Российские фигуристки не смогли занять призовые места на Чемпионате мира в Милане

Лучшим результатом для страны стало пятое место Алины Загитовой.

Перед началом произвольной программы двух фавориток первенства Алину Загитову и итальянку Каролину Костнер разделяли десятые доли балла. Именно между этими спортсменками должна была развернуться борьба за золото. Однако хозяйка турнира видимо слишком волновалась, выступая перед домашними трибунами, и откатала программу не слишком уверено, опустившись на четвертое место. А Загитова и вовсе допустила три падения: причем первое – в самом начале программы, при приземлении после тройного лутца. Эти ошибки отбросили фигуристку на пятую строчку. Другие россиянки – Мария Сотскова и Станислава Константинова заняли восьмое и девятнадцатое места соответственно.

Золото мирового первенства в итоге досталось вице-чемпионке прошлого года канадке Кэйтлин Осмонд, серебро и бронза – у японок Вакабы Хигути и Сатоко Мияхары.

Сегодня на мировом первенстве произвольные программы откатают мужчины и танцевальные дуэты.