Российские фигуристки не смогли занять призовые места на Чемпионате мира в Милане
Лучшим результатом для страны стало пятое место Алины Загитовой.
Перед началом произвольной программы двух фавориток первенства Алину Загитову и итальянку Каролину Костнер разделяли десятые доли балла. Именно между этими спортсменками должна была развернуться борьба за золото. Однако хозяйка турнира видимо слишком волновалась, выступая перед домашними трибунами, и откатала программу не слишком уверено, опустившись на четвертое место. А Загитова и вовсе допустила три падения: причем первое – в самом начале программы, при приземлении после тройного лутца. Эти ошибки отбросили фигуристку на пятую строчку. Другие россиянки – Мария Сотскова и Станислава Константинова заняли восьмое и девятнадцатое места соответственно.
Золото мирового первенства в итоге досталось вице-чемпионке прошлого года канадке Кэйтлин Осмонд, серебро и бронза – у японок Вакабы Хигути и Сатоко Мияхары.
Сегодня на мировом первенстве произвольные программы откатают мужчины и танцевальные дуэты.
Комментарии6
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oldpartizan 24 марта 2018 | 11:08
за них же бмв не дают
mikhail_spb_ 24 марта 2018 | 11:14
Подкачали нацдилера наши бойцы фигурного фронта.
А ведь должны были принести к его ногам награды золотого достоинства!
pravdatut 24 марта 2018 | 11:15
Не успели новое вещество синтезировать???
bozk 24 марта 2018 | 11:17
Надо было под нейтральным флагом выступать
alex006 24 марта 2018 | 11:24
Видать, не зря в Сочи мельдоний принимали. А все говорили: "Не влияет, не влияет..."
gregor 24 марта 2018 | 11:26
Российские фигуристки не смогли занять призовые места на Чемпионате мира в Милане
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Вот что Березовский вытворяет .