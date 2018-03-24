Одного из фигурантов «дела 26 марта» перевели в ШИЗО после того как Собчак передала список политзаключенных Путину

Одного из фигурантов «дела 26 марта» перевели в ШИЗО после того как Ксения Собчак передала список политзаключенных Владимиру Путину. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на правозащиту «Открытой России».

Александра Шпакова, осужденного на 1,5 года лишения свободы за нападение на полицейского во время антикоррупционного митинга «Он Вам не Димон» в Москве, поместили в штрафной изолятор на 10 дней. Об этом рассказала менеджер правозащиты «Открытой России» Полина Немировская. По ее словам молодому человеку сотрудник ФСИН выписал сразу несколько взысканий за различные нарушения порядка. В колонии, по словам Немировской, про «список Собчак» никто не слышал, а потому тюремной администрацией был сделан вывод, что Шпаков обратился к президенту сам. На следующий день после выборов Путин встретился со своими недавними соперниками на выборах, Собчак передала ему прошение о помиловании 16 человек. В этом списке были названы фигуранты «дела 26 марта», осужденный по делу «Ив Роше» Олег Навальный, осужденные по статье о терроризме режиссер Олег Сенцов и Александр Кольченко, активист Сергей Мохнаткин, экс-сотрудник ЮКОСа Алексей Пичугин. Буквально на следующий день после встречи политик Алексей Навальный сообщил, что его брата Олега – как и Шпакова — поместили в ШИЗО за то, что он «сидел за столом после отбоя».

Глава ФБК напомнил о том, что 5 марта вступило в силу решение ЕСПЧ, которым процесс по делу Ив Роше и братьев Навальных был признан «фундаментально несправедливым». Алексей Навальный считает, что брата должны были вместо заключения в штрафной изолятор немедленно освободить.