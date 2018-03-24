Депутат «единоросс» Андрей Голушко владеет незаконными активами за рубежом

Депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Голушко в Франции владеет гражданским обществом по управлению недвижимостью, которому принадлежит элитный дом на Лазурном берегу. Об этом «Эху» рассказал заместитель генерального директора антикоррупционной организации Transparency International-Россия Илья Шуманов.

По словам Илья Шуманова, ошибки быть не может: имя, дата и место рождения владельца иностранной компании полностью совпадают с данными депутата Андрея Голушко, размещенными на сайте Госдумы.