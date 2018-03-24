Депутат «единоросс» Андрей Голушко владеет незаконными активами за рубежом
Депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Голушко в Франции владеет гражданским обществом по управлению недвижимостью, которому принадлежит элитный дом на Лазурном берегу. Об этом «Эху» рассказал заместитель генерального директора антикоррупционной организации Transparency International-Россия Илья Шуманов.
По словам Илья Шуманова, ошибки быть не может: имя, дата и место рождения владельца иностранной компании полностью совпадают с данными депутата Андрея Голушко, размещенными на сайте Госдумы.
Комментарии12
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snagging 24 марта 2018 | 11:07
Путриотом можно. Они там нежданчика не ждут.
nikitin43 24 марта 2018 | 11:08
поди рядом с скрынник ( 6 млрд украла ) и васильевой подселился ... хорошее место для патриотов расеи.
manofoffice 24 марта 2018 | 11:09
Это фигня - если эти активы били куплены не на коррупционные деньги - то фигня. Все эти установленные ограничения - они в голове повыше.
А вот то, что творит декан Высшей школы телевидения МГУ В.Т. Третьяков - это не фигня - это самое настоящее моральное падение человека.
bike_nty 24 марта 2018 | 11:20
manofoffice: Согласен, этот бизнесменом был до похода во власть, так что ничего такого в этом нет, ограничение и на самом деле из разряда "чтоб соблазна не было свалить", куда хуже когда всю жизнь отбюрократил с достаточно скромными доходами и нет никакого хоть сколько нибудь внятного объяснения откуда деньги, Зин... И таких куда больше.
nikitin43 24 марта 2018 | 11:31
bike_nty: на мой взгляд в подобных случаях интересен публичный цинизм представителей власти нацлидера , криминал не удивляет .
bozk 24 марта 2018 | 11:10
Неужели только он?
popov_m 24 марта 2018 | 11:10
Копни по глубже любого едрика и "ты поймешь, ты все увидишь сам"!
mikhail_spb_ 24 марта 2018 | 11:10
На самом деле, депутат от ПЖиВ собирался передать это имущество народу, причём совершенно бескорыстно.
Просто не успел.
ed10075 24 марта 2018 | 11:16
Ещё один "патриот" засветился...
fr_perren 24 марта 2018 | 11:20
А как (уверен) хлопал в ладоши новым путинским ракетам. А потому и хлопал что знал наверняка что ракет нет и они не полетят к его дому на лазурном берегу.
kara 24 марта 2018 | 11:21
А как он должен опыт перенимать?
shlevet 24 марта 2018 | 11:22
В наказание ему, его должны потрогать журналисты