«Форбс» и «Плейбой» опубликовали заявление в поддержку СМИ, которые объявили бойкот Госдуме
Русские издания «Форбс» и «Плейбой» опубликовали заявление в поддержку СМИ, которые объявили бойкот Госдуме из-за домогательств депутата Слуцкого к журналисткам. «Поведение Слуцкого заслуживает однозначного осуждения, но решение думской комиссии по этике свидетельствует о том, что в Госдуме считают сексуальные домогательства нормой и готовы закрыть на них глаза,» – говорится в заявлении «Форбс». Редакция журнала «Плейбой» сообщает, что выступает против любых видов сексуальных домогательств – от назойливых приставаний и пошлых шуток до прямого физического контакта.
Бойкот Госдумы поддержали более 30 российских изданий, не только федеральных, но и региональных. Аппарат Госдумы в ответ лишил парламентской аккредитации 48 журналистов.
Комментарии16
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ivfn 24 марта 2018 | 10:35
Плейбой,это круто!!!
kosh 24 марта 2018 | 10:38
ivfn:
Не только круто, но и нагло. Какова цель Плейбоя? Рождать в мужчинах мужские инстинкты.
ivfn 24 марта 2018 | 10:56
kosh:
Так и я о том же!!!!
varangian2011 24 марта 2018 | 11:03
ivfn: На первой странице Плейбоя должен быть Слуцкий в стрингах и с плеткой.
ugiazov 24 марта 2018 | 10:36
В госдуму допускают только журналистов, согласных на сексуальные домогательства.
olegleon 24 марта 2018 | 10:46
ugiazov: или тех, кто сразу заявляет об этом, а не ждёт подходящего политического повода.
"Зои Барнс: Ты застрял в двадцатом веке, ты лишён воображения." (карточный домик)
opiatnovyi63 24 марта 2018 | 11:28
olegleon: Политический повод это когда пригожинцы горой встают на защиту членов воровской власти?
zztop1960 24 марта 2018 | 11:14
ugiazov: ugiazov: Соловьёв с Шейниным пусть приходят , их Жириновский подёргает за яйчики
poluputing 24 марта 2018 | 10:47
ну понятно, это повод, но неужели до этого не было более кричащих поводов для бойкота? Например, закон подлецов, не говоря об агрессии. Но лучше поздно ...
pravdatut 24 марта 2018 | 10:55
Кто возглавляет комитет насильников в госдуре??? Взяли бы себе Надю из Киева, может успокоилася бы.
lnmanusnostras1 24 марта 2018 | 10:56
Вы понимаете что превращаете все это в фарс эхо? Зачем публиковать этот бред, чтобы народ посмеялся над проблемой в итоге?
vaka257 24 марта 2018 | 10:57
Марго Симоньян заявила, что Раша Тудей не будет отзывать своих корреспондентов из Думы после отзыва журналистов другими информагентствами.
- И пусть уходят, у нас теперь больше шансов быть пощупанными,- пояснила она...
vaka257 24 марта 2018 | 10:59
Корреспондент Reuters Мария Цветкова лично убедилась, что люди голосовали по несколько раз, и попросила объяснить, как такое допустили. Памфилова несколько раз ответила, мол, валите в свои Штаты, чего сюда лезете. Цветкова каждый раз отвечала, что она вообще-то гражданин России...
consts 24 марта 2018 | 11:03
Дурь, бред и абсурд свойственны не только нашим политикам и чиновникам.
neon999 24 марта 2018 | 11:05
Самые честные российские журналы - гламурные. Все остальные - вообще сортирные листки
обслуживающие пидорасов из Думы и прочих кремлевских бандитов.
rus095 24 марта 2018 | 11:19
А что плейбой и форбс аккредитованы в Госдуме? Однозначно- нет. Очень радует как демшиза не имея никаких доказательств о якобы имеющихся сексуальных домогательств сразу же решила ,что депутат виновен. Вот когда гей Фаруз незаконно и без документов работал в Новой газете больше трех лет- то для демшизы это было нормой.И когда его хотели выдворить из России- то демшиза и их журналисты подняли вселенский вой про жестокость России. А тут демшиза без решения суда сразу признала виновным депутата.