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10:30, 24 марта 2018

«Форбс» и «Плейбой» опубликовали заявление в поддержку СМИ, которые объявили бойкот Госдуме

Русские издания «Форбс» и «Плейбой» опубликовали заявление в поддержку СМИ, которые объявили бойкот Госдуме из-за домогательств депутата Слуцкого к журналисткам. «Поведение Слуцкого заслуживает однозначного осуждения, но решение думской комиссии по этике свидетельствует о том, что в Госдуме считают сексуальные домогательства нормой и готовы закрыть на них глаза,» – говорится в заявлении «Форбс». Редакция журнала «Плейбой» сообщает, что выступает против любых видов сексуальных домогательств – от назойливых приставаний и пошлых шуток до прямого физического контакта.

Бойкот Госдумы поддержали более 30 российских изданий, не только федеральных, но и региональных. Аппарат Госдумы в ответ лишил парламентской аккредитации 48 журналистов.

Комментарии

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ivfn 24 марта 2018 | 10:35

Плейбой,это круто!!!

kosh 24 марта 2018 | 10:38

ivfn:


Не только круто, но и нагло. Какова цель Плейбоя? Рождать в мужчинах мужские инстинкты.

ivfn 24 марта 2018 | 10:56

kosh:
Так и я о том же!!!!

varangian2011 24 марта 2018 | 11:03

ivfn: На первой странице Плейбоя должен быть Слуцкий в стрингах и с плеткой.

ugiazov 24 марта 2018 | 10:36

В госдуму допускают только журналистов, согласных на сексуальные домогательства.

olegleon 24 марта 2018 | 10:46

ugiazov: или тех, кто сразу заявляет об этом, а не ждёт подходящего политического повода.
"Зои Барнс: Ты застрял в двадцатом веке, ты лишён воображения." (карточный домик)

opiatnovyi63 24 марта 2018 | 11:28

olegleon: Политический повод это когда пригожинцы горой встают на защиту членов воровской власти?

zztop1960 24 марта 2018 | 11:14

ugiazov: ugiazov: Соловьёв с Шейниным пусть приходят , их Жириновский подёргает за яйчики

poluputing 24 марта 2018 | 10:47

ну понятно, это повод, но неужели до этого не было более кричащих поводов для бойкота? Например, закон подлецов, не говоря об агрессии. Но лучше поздно ...

pravdatut 24 марта 2018 | 10:55

Кто возглавляет комитет насильников в госдуре??? Взяли бы себе Надю из Киева, может успокоилася бы.

lnmanusnostras1 24 марта 2018 | 10:56

Вы понимаете что превращаете все это в фарс эхо? Зачем публиковать этот бред, чтобы народ посмеялся над проблемой в итоге?

vaka257 24 марта 2018 | 10:57


Марго Симоньян заявила, что Раша Тудей не будет отзывать своих корреспондентов из Думы после отзыва журналистов другими информагентствами.
- И пусть уходят, у нас теперь больше шансов быть пощупанными,- пояснила она...

vaka257 24 марта 2018 | 10:59

Корреспондент Reuters Мария Цветкова лично убедилась, что люди голосовали по несколько раз, и попросила объяснить, как такое допустили. Памфилова несколько раз ответила, мол, валите в свои Штаты, чего сюда лезете. Цветкова каждый раз отвечала, что она вообще-то гражданин России...

consts 24 марта 2018 | 11:03

Дурь, бред и абсурд свойственны не только нашим политикам и чиновникам.

neon999 24 марта 2018 | 11:05

Самые честные российские журналы - гламурные. Все остальные - вообще сортирные листки
обслуживающие пидорасов из Думы и прочих кремлевских бандитов.

rus095 24 марта 2018 | 11:19

А что плейбой и форбс аккредитованы в Госдуме? Однозначно- нет. Очень радует как демшиза не имея никаких доказательств о якобы имеющихся сексуальных домогательств сразу же решила ,что депутат виновен. Вот когда гей Фаруз незаконно и без документов работал в Новой газете больше трех лет- то для демшизы это было нормой.И когда его хотели выдворить из России- то демшиза и их журналисты подняли вселенский вой про жестокость России. А тут демшиза без решения суда сразу признала виновным депутата.

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