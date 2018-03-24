Полиция Финляндии получила запрос испанских властей о выдаче бывшего главы Каталонии Карлоса Пучдемона
Пучдемон пока не задержан. как говорят в полиции, сейчас идет обмен дополнительной информацией с испанскими властями. Ранее сообщалось, что бывший глава Каталонии прибыл в Финляндию в четверг. Сегодня он собирался покинуть страну и отправиться в Данию и Швейцарию.
Накануне Верховный суд Испании выдал также европейских ордер на арест бывших чиновников правительства Каталонии, которые находятся в Бельгии, Великобритании и Швейцарии.
Комментарии5
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olegleon 24 марта 2018 | 10:39
Франко умер, но дело его в Испании живёт.
terens 24 марта 2018 | 10:42
Свободная европа. "Референдум? Не слышали!"
Эти двуличные твари про Савченко небось и не вспомнят теперь.
zolingen 24 марта 2018 | 10:48
Любому сепаратисту место в камере.
velbkeirf1 24 марта 2018 | 11:31
zolingen: а тебе головой в толчке
opiatnovyi63 24 марта 2018 | 11:18
Ему бы в Ростов -на-Дону податься. .Под защиту НашегоВсё!