США и около 20 европейских стран могут выслать российских дипломатов
Как сообщает CNN, скорее всего, уже в понедельник об этом объявят Германия, Франция, Дания, Нидерланды, балтийские государства и некоторые другие страны. В Вашингтоне выслать российских дипломатов Дональду Трампу рекомендовал совет национальной безопасности, однако президент решение пока не принял.
Это ответные меры на отравление в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Комментарии62
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echo_shar 24 марта 2018 | 10:37
А я поддерживаю давление на Россию. Россия должна стать примером. Должна стать САМОЙ демократической страной в мире. На столько, чтобы мы даже могли демократизировать другие страны.
Допустим, Катар, Эмираты и Сауд Аравию...
А еще было бы хорошо, чтобы мы смогли защитить Европу и свободную торговлю от наглого Трампа, который ввел пошлины! Можно было бы ввести санкции против Трампа и отключить штаты от европейского сегмента Твиттера и заодно от СВИФТа и всего Интернета, перерезав провода на океанском дне...
varigor 24 марта 2018 | 10:50
echo_shar: "А я поддерживаю давление на Россию"
Плюс в этом есть: в России растут антизападные настроения и патриотизм.
serjo1977 24 марта 2018 | 10:54
varigor: Плюс в этом есть: в России растут антизападные настроения и патриотизм.
===
Люди холопского звания
Сущие псы иногда:
Чем тяжелей наказание,
Тем им милей господа...
nikitin43 24 марта 2018 | 11:03
serjo1977: при любом раскладе расеян не спросят и они ( мы ) находятся в заложниках тупого злобного ублюдка .
serjo1977 24 марта 2018 | 11:10
nikitin43:
Мне повезло: я знал страну,
одну-единственную в мире,
в своем же собственном плену
в своей живущая квартире.
vargor 24 марта 2018 | 11:24
serjo1977: Что за плен? Суверенитет и независимость России? Совсем спятили предатели.
vargor 24 марта 2018 | 11:22
nikitin43: Это вы находитесь в заложниках у англосаксов, как и многие страны. И все истинные ублюдки среди вас.
haldey 24 марта 2018 | 11:06
serjo1977: Могут выслать!!! Могут!!! Да все страны мира могут выслать! Была бы страна на Марсе и от туда могли бы выслать))), если бы там было наше посольство))) А кто не может? Думайте! Вам новость впаривают "могут выслать", и вы дружно, молодцы))) За вами смешно наблюдать!
Люди холопского звания
Сущие псы иногда:
Чем тяжелей наказание,
Тем им милей господа...
Ваши господа Америка и Запад, они на вас санкции, а Вы? Мало, бей еще, сильнее, ты же господин, мы должны только терпеть и каяться!!!))) Так что это про вас, хомячки)))
Успехов в понимании процессов!
galina6837 24 марта 2018 | 11:17
haldey: Ваши господа Америка и Запад, они на вас санкции
Простите, не на нас, а на вас, членов кооператива Озеро...
А вот вы в свою очередь на россиян кладёте, да. Но не санкции, а антисанкции.
hunterhead 24 марта 2018 | 11:21
haldey: "Могут выслать!!! Могут!!! Да все страны мира могут выслать! Была бы страна на Марсе и от туда могли бы выслать))), если бы там было наше посольство))) А кто не может? Думайте! Вам новость впаривают "могут выслать", и вы дружно, молодцы)))"
Перестань истерить, haldey...:-D
provincial49 24 марта 2018 | 11:29
haldey: "Они на вас санкции, а вы?" Это на кого "на нас"? На путинских воров? Так мы к ним, как и большинство жителей России, отношения не имеем. Это вы, портянки, отождествляете себя с разными вротенбергами и ковальчуками, вот и душевно страдаете, голодранцы, живущие на 11.80
serjo1977 24 марта 2018 | 11:30
haldey: Могут выслать!!!
===
Могут. Но только Россия, КНДР и Зимбабве, "становятся от этого сильнее"...
За вами смешно наблюдать!
===
Ну, посмейтесь... Напоследок.
Ваши господа Америка и Запад, они на вас санкции, а Вы? Мало, бей еще, сильнее, ты же господин, мы должны только терпеть и каяться!!!))) Так что это про вас, хомячки)))
===
Да-да... В мае 1945-ого нечто подобное немецкие офицеры говорили мальчишкам, не желавшим кидаться с "фауст-патронами" под танки участников антигитлеровской коалиции. Но я-то уже ДАВНО не мальчик, и на меня эта разводка не действует: мне хватает ума понять, что санкции - это не месть за "ставание с колен", а следствие преступной политики правителя России.
vargor 24 марта 2018 | 11:19
serjo1977: Не судите по себе, западный холоп. Мы в отличии от вас не сдаём страну и себя в угоду вашим господам. Холопское ваше звание, а имя - плохиш.
mordechai_blinchikov 24 марта 2018 | 11:03
varigor:- растут антизападные настроения и патриотизм.
идиот! мир погибнет от понтов !
vargor 24 марта 2018 | 11:26
mordechai_blinchikov:
А мне, идиот, на русофобский мир начхать. Не весь мир таков.
fokker_100 24 марта 2018 | 11:07
varigor: Жаль, что не растут технологии и достижения в области науки и техники....
равно как и волосы на голове вашего пахана Зюганова.
vargor 24 марта 2018 | 11:31
fokker_100: Это Вы кому говорите? Космической и ядерной державе? Что с вашей головой?
sab171 24 марта 2018 | 11:10
varigor: ты что несешь, Сурайкин тебе челюсть сломает.
vargor 24 марта 2018 | 11:28
sab171: Сурайкин вступил в пятую колонну? Пусть сам об этом скажет.
midnightblues 24 марта 2018 | 11:16
varigor: педератизм
zztop1960 24 марта 2018 | 11:30
varigor: Вы как коммунист противоречит Марксу и Энгельсу , они считали русских недочеловеками , Россию Ордой , а Москву предлагали уничтожить.
tag188 24 марта 2018 | 11:00
echo_shar: А еще было бы хорошо, чтобы мы смогли защитить Европу и свободную торговлю от наглого Трампа, который ввел пошлины!
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Спасибо, посмеялся.
Страна, которая на мировые рынки, ничего, кроме сырья не поставляет, будет защищать Европу и свободную торговлю
Про демократизацию Катара и тд., тоже, улыбнуло. Вспомнил, чем закончилась попытка Саддама Хуссейна демократизировать Кувейт.
Да, если решите резать провода на дне, то думаю, российские газопроводы на дне, тоже, могут сильно пострадать. До такой степени, что больше не смогут прокачивать в Европу основной российский экспортный товар.
echo_shar 24 марта 2018 | 11:08
tag188:
- Ты только что сравнил военные возможности России и Ирака при Саддаме? ))))
- Сырьё? Согласен. В первый же день, кода Россия демократизирует пару тройку нефтяных танкеров саудитов, цены на сырье взлетят, а все санкции будут отменены в течении пяти минут.
До проводов и до газопроводов дело просто не дойдет.
tag188 24 марта 2018 | 11:17
echo_shar: У России военные возможности в регионе Персидского залива в разы меньше, чем у Ирака при Саддаме.
Во время войны в 1991 году его армия по численности и вооружению была крупнейшей в регионе и одной из самых крупнейших в мире. (1 миллион человек и 650 тыс. человек резерва).
России просто нечем даже 10% от армии Саддама в регион перебросить.
Так что, де-факто, мечтать о российской экспансии в регионе могут только школьники.
echo_shar 24 марта 2018 | 11:26
tag188:
Я не пойму, чем ты читаешь?
На кой хрен что-то туда перебрасывать?
Танкеры, можно демократизировать искандерами с юга России...
galina6837 24 марта 2018 | 11:28
echo_shar:
на цены влияет дефицит или профицит. А личность собственника значения имеет только для собственника. Если расходы на "демократизацию" превосходят конечную прибыль, то какой в ней смысл" ?
portage2 24 марта 2018 | 10:37
Стоп-стоп! "могут выслать" это, конечно же, хорошо, но надо как-то и логистику согласовать. Самолет-кокаиновоз один, а дипломатов "на выселки" много получается. Плюс багаж. Плюс семьи-няньки-мамки.
Европу, опять же, посетить нужно, -там своя очередь. Все могут не поместиться!
detul 24 марта 2018 | 11:14
portage2: А Вы уверены, что Россия вышлет дипломатов зеркально? И почему их вывозить из России нужно на одном самолете?
mikhail_spb_ 24 марта 2018 | 10:38
Странно: Скрипаля отравили лубянские киллеры, а отвечают за убийство семьи росдипработников!
Где справедливость?!
oto_davar 24 марта 2018 | 10:53
mikhail_spb_: //Где справедливость?! //
==============
Тут вот какое дело. Когда аргентинская полиция решила заменить кокс на муку ( самим нужен!) , так не смогли найти столько муки в Буэнос-Айресе.
То есть кокса в русском посольстве оказалось больше, чем муки на рынке.
То ли ещё будет!
sisyan_mudachina 24 марта 2018 | 10:38
Срочно !
Не знаю ,успею ли все рассказать !
Итак , все происходящее это самый коварнейший план Путина за всю историю существования человечества, все отлично понимают что если эти страны вышлют наших дипломатов ,то Россия поступит так же с их дипломатами ! Вот тут то и кроется ЗЛО , все дипломаты разьедутся по своим странам с вещами пропитанными "новичком" в своих чемоданах!
Вот так гениально просто будет уничтожена вся Европейская цивилизация!
Пишу из кабинки туалета в Ольгино ,с анонимного подключения к сети...кажется я слышу шаги...это точно за
мной....вычислили гады....блин,я обосрался ...расскажите это всему миру...АААААААА волки позорные ..............
mordechai_blinchikov 24 марта 2018 | 11:05
sisyan_mudachina: -Пишу из кабинки туалета в Ольгино
-оставь бомбу для емелина!
ugiazov 24 марта 2018 | 10:39
Шутки кончились. На выходки кремля стали отвечать серьёзно.
nitsahon 24 марта 2018 | 10:45
ugiazov: когда Великобритания предъявит все доказательства, что Скрипаля отравили рос.спецслужбы -> тогда можно будет согласиться с тем, что это "выходки кремля"...
пока что "дубовая леди" Тереза мэй (со товарищи) ничего не доказала и не предъявила общественности...
olegleon 24 марта 2018 | 10:49
ugiazov: а никто и не говорил, что выигранное право проведения ЧМ по футболу у Англии останется без ответа. сборная Англии только один раз смогла стать чемпионом мира, когда ЧМ проводился в Англии.
arye_11 24 марта 2018 | 10:58
olegleon:
сборная Англии только один раз смогла стать чемпионом мира,
_____________________________________________
Англия - родина футбола.
Сначала придумайте чего-нибудь своего, кондово-русского, чтобы оно стало мировым трендом, типа, чемпионата мира по лапте, а потом будешь ножка задирать на Англию.
sab171 24 марта 2018 | 11:15
arye_11: а радио а лампочка а спутник а сотовый телефон а МММ а два срока подряд- "широка страна моя родная, много в ней лесов полей и рек и всего остального до фига.
olegleon 24 марта 2018 | 11:26
arye_11: и это что-то меняет в британской истерике? или это даёт Англии три очка дополнительно на всех ЧМ?
hunterhead 24 марта 2018 | 11:27
arye_11: "Сначала придумайте чего-нибудь своего, кондово-русского, чтобы оно стало мировым трендом, типа, чемпионата мира по лапте, а потом будешь ножка задирать на Англию."
Самовар с ботинком...:-D
echo_shar 24 марта 2018 | 10:52
ugiazov:
Россия обязана полностью сотрудничать с Британией! И даже помогать этой стране.
Допустим,можно помочь Терезе Мэй провести Брекзит, пеперезав интернет-провода, ведущие в Европу по дну Ла-Манша...)))
varigor 24 марта 2018 | 10:53
ugiazov: //выходки Кремля//
Пока есть только выходки западных русофобов с их клеветой.
//Стали отвечать серьёзно//
Россия тоже не шутит. Погонит их дипломатов и всегда ответит как следует.
Так что бессмысленно идти против России. Им же хуже будет. Наполеон и Гитлер это усвоили.
midnightblues 24 марта 2018 | 11:21
varigor: Наполеон мочил русских в любой точке
ни одно сражение русские не выиграли
vladimir1_57 24 марта 2018 | 10:55
ugiazov: Шутки кончились.
\\
Для Европы (без Англии) .. США нужен стабильный рынок сбыта американских товаров и энергоресурсов.
venediktov_cunt 24 марта 2018 | 10:43
Я только ЗА! А также вышвырнуть за пределы России шпионов-дипломатов зарубежных посольств вместе с педераст-либералами, чтобы их вонючего духу не осталось в России!!!!))))
diximania1948 24 марта 2018 | 10:48
venediktov_cunt: Озабоченный, это не сайт гомосятины.
varigor 24 марта 2018 | 10:55
venediktov_cunt: Выслать из России шпионов-дипломатов вместе с либералами
======================
Давно пора, но Путин слишком терпелив и либерален.
serjo1977 24 марта 2018 | 11:02
varigor: Мы-то уедем. А вот ТЕБЕ придётся угонять самолёт...
mordechai_blinchikov 24 марта 2018 | 11:10
varigor:-Путин слишком терпелив и либерален.
-Всё было вроде нормально. Cидели выпивали...Драка началась после слов..."Семантика этюдности в прозе Пришвина неоднозначна "
varigor 24 марта 2018 | 10:48
"Как рассказал «Би-би-си» бывший одноклассник господина Скрипаля Владимир Тимошков, экс-полковник написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуться в страну"
А! Ну понятно. Повторилась ситуация с Березовским. Разве английские спецслужбы могли допустить возвращение в Россию своего агента. Он много знает. Заодно и провокацию устроили с обвинением России.
А высылка дипломатов ничего Западу не даст. Мы выгоним их дипломатов и что? На любое действие против нашей страны Запад получит ответку.
enerom 24 марта 2018 | 10:53
varigor: смешной ты, красноперый...
neyexo 24 марта 2018 | 10:50
Что можно сделать за ближайшие 6 лет?
Смелее - восстановить СССР.
С легитимностью проще всего отменить все, что случилось в 91 г., кроме мартовского референдума, за который можно зацепиться.
Для этого хорошо, чтоб всех отовсюду повысылали - они же сами начали!
testmeter 24 марта 2018 | 11:04
neyexo: "Смелее - восстановить СССР" /// У других "республик свободных нерушимого союза" спросил, хочется ли им "восстанавливаться"? А чё не Вяликую Российскую Империю восстановить? А может сразу Золотую Орду восстановим?
neyexo 24 марта 2018 | 11:31
testmeter: другие республики, не считая Прибалтику (к ним подход будет особый) - их бросили, а после андижанских событий республики поняли, что никто их не поймет лучше чем Россия. Среднеазиатским республикам сохранят все что есть у них сейчас, только под крышей союза - они никуда не денутся, не к Китаю же пойдут. Западные республики будут под прямым управлением из центра и там в отличие от Средней Азии все будет переделано. Ведь и Лукашенко не вечный, а на Колю вряд ли можно рассчитывать.
serjo1977 24 марта 2018 | 10:59
"А царь меж тем не теряет времени - принимает посла людоедского племени. Лондоны-парижи смазали лыжи, царю остались послы пожиже!" (с)
ymnik29 24 марта 2018 | 11:03
Можно конечно по хорохорится : "Ой , а мы вышлем ваших , проживем и без вас !" . Но когда идешь в курилку курить один , на душе как то не очень .......
fokker_100 24 марта 2018 | 11:05
МГИМОшную блатную мразь надо гнать изо всех цивилизованных стран. Пусть живут в своём мухосранске. В районе ленинского проспекта.
Путин доигрался. Он хотел напугать львёнка, как шакал, и весь львиный прайд встал на защиту львёнка.
wuwer 24 марта 2018 | 11:09
А почему молчит Самый Выдающий международный деятель, добивщийся невообразимых достижений на международном поприще?
По своей чекисткой подлой натуре, готовит из-подтишка очередную пакость и войнушку?
snagging 24 марта 2018 | 11:10
А, как вчера визжали, что Европа ни о чем не договорилась по Скрипалю и что все их санкции, кроме смеха ничего не вызывают. Можно смеяться дальше в шовинистическом угаре.
ringmenn 24 марта 2018 | 11:19
Правильно нечего на 'гнилом' западе хари отъедать за гос счет!! Небось всех детей, всех родственников и прислугу с собой пристроили. И все за наши деньги. Пусть теперь на родную землю спустятся, вспомнят что такое Родина!!! К тому же, будет сильный удар по мировой транспортировке кокса!!!
rus095 24 марта 2018 | 11:25
Эти идиоты их ЕС не по понимали и не поймут наш менталитет. Россияне когда приходит опасность или на страну начинают оказывать давление всегда и во все времена забывали про внутренние противоречия и объединялись против врага. Все санкции на Россию только усиливают ненависть россиян к западу.
velbkeirf1 24 марта 2018 | 11:28
Это ответные меры на отравление в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери\\\\\\\\\\
Не забудем, что генофонд Европы был чудовищно обеднен инквизицией. Общее число ведьм, сожженных инквизицией с XIII по XIX век, называют разное: от «всего» миллиона до «целых» 15 миллионов. Даже «всего миллион» – это невероятно много при тогдашнем малолюдстве
alex006 24 марта 2018 | 11:29
Даже наш пресс-секретарь в своих интервью не называет их дипломатами. Он использует местоимение "они". Англичане сразу разъяснили, что высылают сотрудников КГБ. А наша подхлимажная пресса причитает: "Дипломатов высылают".