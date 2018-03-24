Депутат «единоросс» Андрей Голушко владеет незаконными активами за рубежом
Это выяснило российское отделение международной организации по борьбе с коррупцией «Трансперенси интернешнл». По данным организации, Голушко владеет во Франции структурой по управлению недвижимостью. Это юридическое лицо было создано для покупки дома с бассейном на Лазурном берегу неподалеку от Канн. Как отмечают эксперты, приобретение недвижимости на юридическое лицо позволяет не декларировать эту недвижимость.
Еще в сентябре прошлого года «Трансперенси интернешнл» обращалось по этому поводу к председателю Госдумы Вячеславу Володину, однако ответа не получила. Голушко остается депутатом и продолжает владеть иностранной компанией.
Комментарии30
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mikhail_spb_ 24 марта 2018 | 10:36
Почему депутаты-патриоты от ПЖиВ не желают владеть недвижимостью в Мордовии?
Зачем им капиталистическая, чуждая роскошь?
astet 24 марта 2018 | 10:38
mikhail_spb_: всё,
что наворовали единороссы, законно!!!
Сомневающихся
могут обратиться за комментариями
к их пахану Путину.
vinibi 24 марта 2018 | 10:37
То же мне новость! если бы у этих провластных лизоблюдов не было бы нечего- то это была бы новость- а тае простая обыденность!!!
olegleon 24 марта 2018 | 10:37
так он владеет недвижимостью или структурой по управлению?
vinibi 24 марта 2018 | 10:43
olegleon: Обелять и вылизывать преступно-воровскую власть кремля- вот главное жизненное кредо полезного идиотика-olegleon!!!
kryymsdyk 24 марта 2018 | 10:51
Госдуру можно по периметру оцепить колючей проволокой и поставить вышки с автоматчиками. Там кого не возьми - минимум на десяточку напатриотил.
olegleon 24 марта 2018 | 11:24
kryymsdyk: да ты сталинист! портрет Лаврентия Павловича на самом видном месте висит у тебя в доме?
kryymsdyk 24 марта 2018 | 11:27
olegleon: почему сталинист? изолировать воров и потихонечку разобраться со всем награбленным. А то перевозить в тюрьмы, лагеря.. разбегутся еще - а тут полный комплект плюс филиал в совете федерации.
tks 24 марта 2018 | 10:53
olegleon: Владеет юрлицом, владеющим недвижимостью. То есть, бенефициар аллода. Так - понятно?
olegleon 24 марта 2018 | 11:22
tks: вот так и понятно, и правильно. надеюсь, редактор Эха прочтёт Ваше сообщение и скорректирует новость.
kapitankolbaskin 24 марта 2018 | 10:56
olegleon: если ты дурак ,то лови ...почитай ишо раз:
Это юридическое лицо было создано для покупки дома с бассейном на Лазурном берегу неподалеку от Канн. Как отмечают эксперты, приобретение недвижимости на юридическое лицо позволяет не декларировать эту недвижимость.
Давно установлено ,что от шлифовки озерных жоп мозг атрафируется. У кого он конечно есть.
galina6837 24 марта 2018 | 11:04
olegleon:
а что это меняет?
Согласно федеральному закону «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания РФ» депутаты и сенаторы не вправе «заниматься предпринимательской или другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности»
olegleon 24 марта 2018 | 11:20
galina6837: вот именно, что "оплачиваемой деятельностью". т.е. деятельностью, которая приносит доход.
vaka257 24 марта 2018 | 10:37
Кто бы сомневался!!!В госдуре всех надо как следует прошерстить на предмет активов,собственности и семей проживающих в забугорье...Всё их богатство назад в родные пенаты...
servelat 24 марта 2018 | 10:40
vaka257: И кто шерстить будет?
ugiazov 24 марта 2018 | 10:42
servelat: Запад. Если решит выпнуть их из своей цивилизации.
pusto1 24 марта 2018 | 10:37
вот такой вот тук-тук
gregor 24 марта 2018 | 10:40
Депутат «единоросс» Андрей Голушко владеет незаконными активами за рубежом
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Товарищи , друзья и родственники Путина , депутаты двух палат ... высшие чиновники .... кто из вас владеет активами за рубежом законно ?
Смешной вопрос задал ,однако . Признаю ,самому смешно .
profi1962 24 марта 2018 | 10:42
Потому что у половины, если не больше есть активы, записанные на своих родственников, собак, кошек. Поэтому и молчат. Нужно что бы во всем мире начали гонять этих воров.
poluputing 24 марта 2018 | 10:43
как это обыденно и скучно, однако, прошу заметить, по национальности все ваши нувориши и дружбаны нацлидера не мокшанцы
vaka257 24 марта 2018 | 10:46
И эти пройдохи(подонки) учат нас как Родину любить...И законы придумали,что ни отозвать ,и если пинком,то только Путин...
venediktov_cunt 24 марта 2018 | 10:48
Галушку в рот им кожаную от Голушки!
piter_ug 24 марта 2018 | 10:49
Совершенно бесполезное приобретение - дело идёт к тому, что Жулики и Воры не смогут воспользоваться активами на Западе.
tks 24 марта 2018 | 10:50
Едрос - отсос!
kapitankolbaskin 24 марта 2018 | 10:52
тэээкс...значится францию вычеркиваем ....бомбить не будем.
Майами с Лондоном дааавно вычеркнуты.
И нафига было мультики показывать на сходняке в манеже???
Услышьте нас ....услышьте нас сейчас.
Тьфу рисовка ...
anemon 24 марта 2018 | 10:52
Вот так слуги народа! А господа - двушку оплатить не всегда в состоянии.
vaka257 24 марта 2018 | 10:54
Марго Симоньян заявила, что Раша Тудей не будет отзывать своих корреспондентов из Думы после отзыва журналистов другими информагентствами.
- И пусть уходят, у нас теперь больше шансов быть пощупанными,- пояснила она...
neon999 24 марта 2018 | 10:56
Как-то беззубо, без души пишет ЭМ о криминале в российской власти. Словно номер отбывает. А вот отмазывает какого-нибудь "друга радиостанции" типа Шувалова вполне себе страстно.
kablukov 24 марта 2018 | 10:59
Истинный путинец! Таким не место в партии!
ringmenn 24 марта 2018 | 11:06
Ну не в Крыму же им недвижимость покупать. Это только для баранов, бегающих к урнам, Запад враг и отстой!! Им больше знать не нужно!! А для депутатов и чиновников Запад лучший друг, место отдыха, и место проживания семей! Хорошо бы Запад осознал это и дал бы им пинка, да по крепче!!