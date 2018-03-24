Одного из фигурантов дела 26 марта Александра Шпакова поместили в штрафной изолятора на 10 дней
Шпаков был осужден на полтора года лишения свободы по обвинению в нападении на полицейского во время антикоррупционного митинга. Как сообщает «МБХ Медиа», сотрудник ФСИН навыписывал взысканий Шпакову, после чего его отправили в ШИЗО. Как отмечается, это произошло после того, как Ксения Собчак передала Владимиру Путину список политзаключенных.
В списке Собчак был также Олег Навальный, которого тоже поместили в штрафной изолятор за то, что он сидел за столом после отбоя.
Комментарии12
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venediktov_cunt 24 марта 2018 | 10:40
Сейчас ему кожаными шомполами прочищают задний проход, после чего шомпола ополаскивают в его ротовой полости.
diximania1948 24 марта 2018 | 10:45
venediktov_cunНу почему вы. гомосятина, все так за власть и Путина, нашли себе подобных?
igor185kl 24 марта 2018 | 11:06
diximania1948: не надо отвечать плохим савушкинским людям, игнор для них смерти подобен
serjo1977 24 марта 2018 | 10:52
venediktov_cunt: С тобой так и поступят. Заслужил, безусловно!
tks 24 марта 2018 | 10:58
venediktov_cunt: Слышь, ты, флейтист кожанный, заткни дуделку, усохни, маразота!
bozk 24 марта 2018 | 10:42
Лучше не попадать в такие списки, подстава
serjo1977 24 марта 2018 | 10:49
Пусть запомнит фамилию этого сотрудника. Потом, на Комиссии по люстрации, послушаем, чем он руководствовался...
scull 24 марта 2018 | 10:50
Правоохранительная система работает, упыри сидят. Что может быть лучше?
Кстати, хомкЕ, его лично Путин сажал или кто поменьше уровнем?)
ivfn 24 марта 2018 | 10:54
scull:
Этот Шпаков интересен тем ,что когда Лелика в автозак посадили ,он ринулся его освобождать. В итоге Шпаков полтора года получил ,а Лелик только посмеивается
ugiazov 24 марта 2018 | 10:51
Если неугоден властям, накажут за то, что не той рукой почесался.
tks 24 марта 2018 | 10:56
Putlerismus Ordinaris Vulgaris.
neon999 24 марта 2018 | 10:59
Что-то незаметно гнева в описаниях судебного произвола. На ЭМ с бандитами в Кремле вполне себе смирились и других приучают смотреть на творимые непотребства флегматично.