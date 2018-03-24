Одного из фигурантов дела 26 марта Александра Шпакова поместили в штрафной изолятора на 10 дней

Шпаков был осужден на полтора года лишения свободы по обвинению в нападении на полицейского во время антикоррупционного митинга. Как сообщает «МБХ Медиа», сотрудник ФСИН навыписывал взысканий Шпакову, после чего его отправили в ШИЗО. Как отмечается, это произошло после того, как Ксения Собчак передала Владимиру Путину список политзаключенных.

В списке Собчак был также Олег Навальный, которого тоже поместили в штрафной изолятор за то, что он сидел за столом после отбоя.