Сегодня в Хельсинки пройдет шестой матч четвертьфинальной серии кубка Гагарина между местным Йокеритом и ЦСКА.

Данное противостояние уже вошло в историю. Пятый матч соперников, который прошел в четверг в Москве, побил все рекорды продолжительности в Континентальной Хоккейоной Лиге. Йокерит забросил решающую шайбу в пятом овертайме. Когда на табло горели цифры 142 минуты и 9 секунд.

С точки зрения психологии такая победа не может не воодушевить финский клуб на новые подвиги. Вот только физические возможности игроков не безграничны. А в вопросе глубины состава армейцам на сегодня равных в КХЛ просто нет.

Пока счет в серии 3-2 в пользу ЦСКА. 6-я игра соперников в Хельсинки начнется сегодня в 17 часов.

Первыми полуфиналистами Кубка Гагарина от Запада стали хоккеисты СКА из Санкт-Петербурга.