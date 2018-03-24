Министерство приняло решение о назначении режиссера Сергея Женовача художественным руководителем МХТ имени Чехова
Это правильное решение, — сказала «Эху» театральный обозреватель газеты «Московский Комсомолец» Марина Райкина.
Марина Райкина отметила, что Сергей Женовач приступит к исполнению своих обязанностей ровно через месяц.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ze_danil 24 марта 2018 | 10:25
интересно как это на Бродвее обходятся без указивок из Вашингтонского обкома?
gregor 24 марта 2018 | 10:34
ze_danil:
----------------------------------------------------------------
Именно .
Если бы они жили с указками из обкомов ,как в России ,у них тоже не было бы дорог .