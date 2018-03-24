В центре Екатеринбурга снесли недостроенную телебашню

Сотни людей собрались посмотреть на уничтожение одной из главных достопримечательностей города.

Несколько закрытых станций метро, оцепленные улицы в центре Екатеринбурга и даже эвакуация жителей ближайших домов. Всё это предшествовало сносу телебашни. Её начали строить ещё 35 лет назад, потом проект заморозили, до конца его так и не довели. И сегодня 220-метровую недостроенную конструкцию практически полностью уничтожили взрывом. Вокруг башни смонтировали специальную сетку, чтобы осколки не разлетелись. Сирена, раздаётся взрыв, башня заваливается на бок и падает. Точно по траектории, заявили в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании, которой принадлежит территория телевышки. В компании также уверяют, что было два взрыва, хотя многие его не заметили. Поднимается большое облако пыли. За сносом наблюдали сотни людей.

Сайт Екатеринбург онлайн сообщил об одном пострадавшем. И выбитых взрывной волной стёклах в близлежащих домах. Официально это не подтверждено. Взрывами не был разрушен фрагмент башни высотой несколько десятков метров. То, что осталось от конструкции, разберут вручную. Больше её взрывать не будут.

В Екатеринбурге в последнее время шла кампания против сноса башни. Вчера трое руферов забрались на телевышку и пытались помешать уничтожению. Позже им пришлось спуститься вниз. Ещё несколько человек задержали при попытке проникнуть на башню.