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10:00, 24 марта 2018

В центре Екатеринбурга снесли недостроенную телебашню

Сотни людей собрались посмотреть на уничтожение одной из главных достопримечательностей города.

Несколько закрытых станций метро, оцепленные улицы в центре Екатеринбурга и даже эвакуация жителей ближайших домов. Всё это предшествовало сносу телебашни. Её начали строить ещё 35 лет назад, потом проект заморозили, до конца его так и не довели. И сегодня 220-метровую недостроенную конструкцию практически полностью уничтожили взрывом. Вокруг башни смонтировали специальную сетку, чтобы осколки не разлетелись. Сирена, раздаётся взрыв, башня заваливается на бок и падает. Точно по траектории, заявили в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании, которой принадлежит территория телевышки. В компании также уверяют, что было два взрыва, хотя многие его не заметили. Поднимается большое облако пыли. За сносом наблюдали сотни людей.

Сайт Екатеринбург онлайн сообщил об одном пострадавшем. И выбитых взрывной волной стёклах в близлежащих домах. Официально это не подтверждено. Взрывами не был разрушен фрагмент башни высотой несколько десятков метров. То, что осталось от конструкции, разберут вручную. Больше её взрывать не будут.

В Екатеринбурге в последнее время шла кампания против сноса башни. Вчера трое руферов забрались на телевышку и пытались помешать уничтожению. Позже им пришлось спуститься вниз. Ещё несколько человек задержали при попытке проникнуть на башню.

Комментарии

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cattt 24 марта 2018 | 10:16

Могли ресторан построить на верху, а в Раше как всегда все через жопу.

el_borz 24 марта 2018 | 10:20

По сравнению со страной и народом, когда у 86% башню снесло напрочь, это мелочь...и не стоит нашего пристального внимания.

kir_pich_101 24 марта 2018 | 10:26

cattt: Талантливый человек и руководитель региона всегда может придумать что-то. Но если у руля Едросия, то ждать нечего....

ivfn 24 марта 2018 | 10:39

kir_pich_101:
В Екатеринбурге Единая Россия? МДА!!!!
А где Ройзман? Жив ли?

ksushka_ya 24 марта 2018 | 10:18

А зачем надо было сносить? Может, наоборот, достроить?

kovlar 24 марта 2018 | 10:21

Очень жаль, что никто не смог остановить разрушение.

laksap 24 марта 2018 | 10:26

Нет в городе хозяина. Только кучки барыг.

canary 24 марта 2018 | 10:32

За сносом наблюдали сотни людей.

им было интересно. когда такой народ, горе-руководители будут делать,что хотят..

ivfn 24 марта 2018 | 10:44

canary:
Сегодня в Ярославле, можно сказать, историческое событие — сносят наконец гостиницу «Чайка» на Московском проспекте. Это один из самых старых долгостроев города. И один из самых страшненьких. Гостиница давно уже заросла, стала притоном для маргиналов и декорацией для экстремальных фотосессий.
Работы по сносу планируют завершить в марте-апреле следующего года. На месте снесенной гостиницы в течение пяти лет компания «Тензор» планирует реализовать проект по строительству IT-центра. Объем инвестиций составит порядка 3 миллиардов рублей.
Этой постройке больше 35 лет. Объект так и не был достроен. Здание уродует облик прекрасного города, зияющим пятном стоя почти на въезде в Ярославль, – заявил заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.
Там пять этажей громила стояла 35 лет. Снесли и все только рады.
Кстати ,там частный сектор и у меня дом ,как раз напротив ,через дорогу.

canary 24 марта 2018 | 11:02

ivfn: и что? к чему этот пример?
вы считаете, что всё подряд надо сносить?

kryymsdyk 24 марта 2018 | 10:36

Консервация ж/б изделия вещь очень тягостная, тем более советского ж/б изделия.

vinibi 24 марта 2018 | 10:41

kryymsdyk: Компартию и сталинистов ублюдков законсервировали же и нечего!!!

pusto1 24 марта 2018 | 10:43

Очень торопились. Теперь построят какую-то ледовую арену? Ну может быть.

jblack2 24 марта 2018 | 10:54

Там в центре города есть ещё один сомнительный объект - Ельцин Центр...

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