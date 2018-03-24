//...США и два десятка европейских стран могут выслать российских дипломатов...//

Эти меры будут приняты в ответ на отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Беспрецедентное скоординированное выдворение российских дипломатов может начаться уже в понедельник, вместе с временным отзывом посла Евросоюза в Москве – об этом пишет британская The Times. Газета утверждает, что к высылке россиян, якобы связанных со шпионской сетью Кремля, готовятся до 20 европейских стран. Это Германия, Франция, Нидерланды, Чехия и другие. К этой акции могут присоединиться и Соединённые Штаты. По крайней мере, еще вчера такую рекомендацию дал Дональду Трампу совет национальной безопасности.

Комментируя решение стран Евросоюза, российский МИД отметил, что понятие солидарности внутри ЕС оказалось выше здравого смысла. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что Европа не хочет считаться с позицией Москвы и пренебрегает серьезными нестыковками в британских обвинениях по делу об отравлении Сергея Скрипаля.

Соединенное Королевство выслало 23 российских дипломатических работника, в ответ такое же количество сотрудников британского посольства было выдворено из России.