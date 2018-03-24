США и два десятка европейских стран могут выслать российских дипломатов
Эти меры будут приняты в ответ на отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Беспрецедентное скоординированное выдворение российских дипломатов может начаться уже в понедельник, вместе с временным отзывом посла Евросоюза в Москве – об этом пишет британская The Times. Газета утверждает, что к высылке россиян, якобы связанных со шпионской сетью Кремля, готовятся до 20 европейских стран. Это Германия, Франция, Нидерланды, Чехия и другие. К этой акции могут присоединиться и Соединённые Штаты. По крайней мере, еще вчера такую рекомендацию дал Дональду Трампу совет национальной безопасности.
Комментируя решение стран Евросоюза, российский МИД отметил, что понятие солидарности внутри ЕС оказалось выше здравого смысла. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что Европа не хочет считаться с позицией Москвы и пренебрегает серьезными нестыковками в британских обвинениях по делу об отравлении Сергея Скрипаля.
Соединенное Королевство выслало 23 российских дипломатических работника, в ответ такое же количество сотрудников британского посольства было выдворено из России.
Комментарии47
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mikhail_spb_ 24 марта 2018 | 10:07
Капиталисты не подумали о семьях росдипработников!
Ведь им тоже придётся возвращаться на глубоко презираемую ими Родину.
matsa 24 марта 2018 | 10:07
mikhail_spb_: ленинградец
shicotus_live 24 марта 2018 | 10:09
Круто! Это учебная пособия как из "мухи" мелкой и вонючей, коей был Скрипаль, создать огромного мытного слона! А еще к то то смеет что то лепетать о российской пропаганде))
Где наши учились. там западные преподавали))
drgonish 24 марта 2018 | 10:19
shicotus_live:
Чуйка говорит о том, что имитация покушения на Скрипаля, который по факту никому не нужен и не интересен, это прелюдия к более масштабной провокации, виновный в которой уже назначен.
patrik04 24 марта 2018 | 10:23
США и два десятка европейских стран могут выслать российских дипломатов...
Серёга Скрипаль - это эрцгерцог Франц Фердинанд. Прекращайте дипломатические отношения с США и странами НАТО, будьте готовы к самым решительным действиям и если не удаётся избежать драки, то бейте первыми.
ostapbey 24 марта 2018 | 10:33
patrik04: а об этом принце фердинанде тебе Швейк рассказал?
Или Путин?
Хотя оба они, и Швейк и Путин, режут правду матку одинаково.
Психиатры чешут затылки в поиске диагноза.
Даже.
ostapbey 24 марта 2018 | 10:55
Разумеется, пани Мюллерова,- подтвердил Швейк, заканчивая массаж колен.- Если бы вы, например, пожелали убить эрцгерцога или государя императора, вы бы обязательно с кем-нибудь посоветовались. Ум хорошо - два лучше. Один присоветует одно, другой - другое, "и путь открыт к успехам", как поется в нашем гимне. Главное - разнюхать, когда такой барин поедет мимо. Помните господина Люккени, который проткнул нашу покойную Елизавету напильником? Ведь он с ней прогуливался. Вот и верьте после этого людям!
С той поры ни одна императрица не ходит гулять пешком. Такая участь многих еще поджидает. Вот увидите, пани Мюллерова, они доберутся и до русского царя с царицей, а может быть, не дай бог, и до нашего государя императора, раз уж начали с его дяди. У него, у старика-то, много врагов, побольше еще, чем у Фердинанда
даже
nikitin43 24 марта 2018 | 10:35
patrik04: путен поставил впереди женщин и детей , пусть попробуют стрелять ... ты своих поставил ?
astet 24 марта 2018 | 10:34
drgonish: Не даёт гнилая Гейропа
подняться Путину с колен?
vladimir1_57 24 марта 2018 | 10:22
shicotus_live:
Да хрен с этой Европой, пусть ее англосаксы задавят. Раз до европейцев не доходит через голову, дойдет через гомосятину.
kryymsdyk 24 марта 2018 | 10:33
Если государство не контролирует своих силовиков, то с ним обходятся вот так, как с протирочным материалом.
vladimir1_57 24 марта 2018 | 10:43
kryymsdyk: волосатый, кастрюлю с головы сними.
Европа является крупнейшим в мире центром потребления товаров. США,в торговых войнах, нужен стабильный ранок сбыта американских товаров.
Англия вовремя вышла из ЕС.
Участь Европы - "дойная корова" аглосаксов..... Украина, Польша и Прибалтика - буферная зона для азиатских товаров и российских энергоносителей
kryymsdyk 24 марта 2018 | 10:49
vladimir1_57: И чё? пока что-то Россия никаких товаров не может предложить, кроме дебилов МИДовских, которых гонят отовсюду теперь
tarxan 24 марта 2018 | 11:02
shicotus_live:
Здесь не именно Скрипаль важнейшее звено. А то что было применено ОВ на территории другого суверенного государства в котором пострадало 20 граждан Великобритании.
Это все равно если ЦРУ для уничтожения Сноудена подожет в Москве дом в котором живет Сноуден. И вместе со Сноуденом сгорят ещё 20 москвичей.
ostapbey 24 марта 2018 | 11:07
tarxan: с той разницей что за поджег дома грозит уголовная статья.
А за применение ОМП добавляется и исключение из клуба приличных государств. И переселение под шконку.
К опущенным.
Даже.
timwlad67 24 марта 2018 | 11:05
mikhail_spb_: Капиталисты не подумали о семьях росдипработников!
Ведь им тоже придётся возвращаться на глубоко презираемую ими Родину.
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Ну,слухи о консолидации внутри Евросоюза сильно преувеличены,так как сегодня в Евроновостях прошла новость,что на саммите Евросоюза приняли решение по принятию мер для снятия санкций с России.
И все кто презирал родину те с начала перестройки,наворовав сколько смог с пеной у рта продолжают сливать помою на страну где родился,чтобы прикрыть своё паскудство.
Особенно в этом сливании помоев отличаются немцы и евреи.Воры,ублюдки пакостники ,всё бы им все порабощать используя террор и подставы вплоть до убийств коли подчинить не удалось и при этом сапоги и ботинки лижут всем кто бабло даёт ,но втихаря при этом гадят.Ну прям как украинцы со всем таким же сбродом в Восточной Европе.
Это типично для протестантский сект.Потому в США стрельба с массовым побоищем это повседневная норма,а в Германии социальная сегрегация на национальной основе по месту рождения.
Так что единства в Евросоюзе не будет , так как не платят очень большие деньги бежавшим из бывшего советского блока ,разница в десять раз в заплатах даже между депутатами из стран Евросоюза в европейских политических институтах,и потому эти мигранты по своей религии и находясь в статусе постоянных обиженных будут искать заработок и на стороне .
Это и есть религия Иудаизма которая ничего не создаёт,но всё только разрушает.
Так что тех кто презирает всех и вся десятки миллионов и они все сторонники Иудаизма и политического протестантства.
Так что не обращайте внимание на трёп польского мигранта представляющего Евросоюзи который ищё и на стороне подрабатывает.
Ну как тот поляк кого выбрали в Папы и нарекли Павлом 2.Такая же шлюха был.
Ватикан стал окончательно борделем при главенстве этого поляка.
И Евросоюз тоже естественно.
И потому Евросоюз это бордель который деградировал.Ну как в книге Куприна "Яма" написано.
ostapbey 24 марта 2018 | 11:11
timwlad67: в яму дурки дали свет? И электричество с интернетом?
Даааже..
tttyyy 24 марта 2018 | 10:07
Трампу уже советовали не поздравлять Путина.
drgonish 24 марта 2018 | 10:26
tttyyy:
Президент США, как и президент любого другого капиталистического государства, ни чем не управляет, и его основная функции - PR. Он не может знать всех планируемых пакостей наперед. А если будет рыпаться, найдется еще сотня проституток, которые обоссут супружескую постель президента. Импичмент - это лучшее, что может ждать непокладистого президента.
olegleon 24 марта 2018 | 10:10
всё закончится высылкой одного-двух из стран Прибалтики и Польши.
интересно, а во сколько обойдётся Британии эта поддержка?
videlis 24 марта 2018 | 10:21
olegleon: ва сколько тебе обойдётса демонтаж 506км новинькаво,в никуда газопровода,или Ротенберг с тебя дорого невазмёт,ведь он уже взаль за прокладку той же трубы?
hunterhead 24 марта 2018 | 10:30
olegleon: "всё закончится высылкой одного-двух из стран Прибалтики и Польши."
Скорее все закончится Сев. Кореей, товарищ olegleon...:-D
olegleon 24 марта 2018 | 10:55
hunterhead: сколько лет Вы уже это повторяете? это же мечта хохлотролля и не более.
hunterhead 24 марта 2018 | 11:08
olegleon: "сколько лет Вы уже это повторяете?"
Год или два, а что? Я не прав? :-D
"это же мечта хохлотролля и не более."
Моя мечта - нормальный сосед, но этот сосед семимильными шагами идет в направлении Сев. Кореи. Наверно это мечта путенских портянок...:-D
olegleon 24 марта 2018 | 11:18
hunterhead: и что за эти пару лет изменилось, что приблизило Россию к КНДР? запрещён выезд граждан в другие страны? отключён интернет?
у нас немного разные понимания "нормальный сосед". для меня это Финляндия или Германия. а для Вас, как я понимаю, это тот, кто должен вас содержать.
fekoff 24 марта 2018 | 10:10
Будут бить долго, но больно. И по делом.
ostapbey 24 марта 2018 | 10:19
Распостранять кокс дипломатической почтой по посольствам России? Да и хрен с ними. Пусть нюхают. Все равно Машку никто не отличает в каком она приходе и прикиде..
Но с РАСПОСТРАНЕНИЕМ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ это уже перебор!!
Для долбанутых. Даже.
sedoi63 24 марта 2018 | 10:20
Это будет круче кокаина?!
good_dobrai 24 марта 2018 | 10:25
Эти страны хотят развязать войну?! Ну-ну!
glotze7 24 марта 2018 | 10:31
good_dobrai: Отправить русских среди березок отдыхать вместо ненавистной заграницы - это развязать войну? Да ты болен, братец!
varangian2011 24 марта 2018 | 10:32
good_dobrai: Её наше ОПГ уже само давно развязало убийствами, взрывами и отравлениями. Запад всего лишь вынужден реагировать, чтобы не выглядеть полными лохами.
sceptik 24 марта 2018 | 10:36
good_dobrai: //Ну-ну!//
Уже сбегал в военкомат? Записался добровольцем?
isnowanaarene 24 марта 2018 | 10:41
good_dobrai: Что ну-ну? О войне пока Путин с Киселёвым нунукают.
vladimir1967 24 марта 2018 | 10:28
Нестыковки в обвинении существуют только в мозгах кремлядей и фальсифицированных делах СК. Если английские следователи найдут доказательства что Скрипаля отравила Тереза Мэй,они не будут этого скрывать и британский суд ее осудит. А если наш царек в прямом эфире первого канала совершит преступление,то будут кричать "патриоты" что это происки госдепа, это монтаж и т.п. И в стране не найдется ни одного следователя и судьи которые взялись бы за это дело.
udavimliberala 24 марта 2018 | 10:31
vladimir1967: толи дело Тони блера осудили? за то что ирак сравняли в чем он и признался - почему не осудили?
kryymsdyk 24 марта 2018 | 10:35
udavimliberala: но без Хусейна в мире стало чище, как весело он болтался на веревочке. Если бы так повесили Сталина в свое время - жили бы мы сейчас припеваючи.
udavimliberala 24 марта 2018 | 10:38
kryymsdyk: еслиб ы бабке член то дедком была бы!
ostapbey 24 марта 2018 | 10:51
udavimliberala: снова ты про свою бабку из дедки переделанную? За сусеки которая.
Даже?
mobile_actor 24 марта 2018 | 11:02
udavimliberala: А разве Блэр совершил какое-то преступление? Он принял решение на основе имевшихся разведданых. Впоследствии оказалось, что эти разведданные были ошибочными: Саддам блефовал, подсунул саудитам дезу, и этому блефу поверили.
fr_perren 24 марта 2018 | 10:29
Все пост советские дипломаты это советские блатные сроднившиеся с бандитами 90-х и густо сдобренные всякими "грушниками", поэтому и полоний и кокс.
ryd61 24 марта 2018 | 10:29
Путину хочется опустить железный занавес. Впрямую это сделать трудно. Аристократическое быдло обидится. Приходится идти обходными путями. И очень неплохо у него это получается. Все таки школа ке ге бе пригодилась. Многоходовочка.
glotov 24 марта 2018 | 10:30
Шавочное подтявкивание европейцев забавно.
zhnec07 24 марта 2018 | 10:36
Забавно, такого еще не было, как писал Достоевский, порой целые страны сходят с ума...Кто им Скрипаль, родственник, любовница...? к предателям всегда и везде относились негативно, а тут...дело, разумеется, не в бывшем грушнике...понятно, что России его отравление, тем более БОВ как рыбе зонтик, но...нужно было с самого начала не кричать о невиновности, а заявить, что будет проведено внутреннее расследование...отравить ведь могли Скрипаля могли ( Новичок вообще тут ни при чем) и его бывшие коллеги, которых он сдал, и олигархи, с целью насолить Путину, и разумеется, хохлы...как они "взрывали" недавно в РФ торговые центры из своего 74-го Центра ИПСО во Львове и пр...ищи кому это выгодно, как кричат на каждом углу те же свидомые....
mikr 24 марта 2018 | 10:50
zhnec07:
Какие хохлы? Какие бывшие коллеги? Какие на хрен олигархи?
Сами же британцы весь этот спектакль и устроили. Неужели Вы не замечаете откровенную режиссерскую линию от начала и до конца? Да если бы для британцев это было неожиданностью, так разве последовали бы такие скоропалительные выводы? Да при такой "оперативности", какую проявили британские правоохранители в установлении виновников. можно не сомневаться, что виновные были назначены еще задолго до совершения самого отравления.
Вся эта история является копией "малазийского Боинга", когда преступление совершается той стороной, которая сама потом назначает виновного и осуществляет наказание. А правду никто никогда никому не расскажет.
mikr 24 марта 2018 | 10:36
//...США и два десятка европейских стран могут выслать российских дипломатов...//
Ой, я вас умоляю...
Да нету там никаких десятков стран. Есть США и есть несколько десятков безмозглых зомби, готовых выполнить любой приказ Вашингтона. Собственно, ради этого их и готовят к беспрекословному подчинению, а сегодняшняя демонстрация единогласного одобрямса является всего лишь проверкой степени зомбированности. И когда эта степень достигнет необходимого уровня, этих идиотов погонят на убой. А они радостно попрут убивать русских, чтобы своими трупами обеспечить американцам вожделенное мировое господство.
ostapbey 24 марта 2018 | 10:49
mikr: то ли дело Русский мир умолять..
В Науру и в Гондурасе с Лугандоном.
Даже?
registrator 24 марта 2018 | 11:05
Могут, но вышлют. Очередная туфта от США для СМИ