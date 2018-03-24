В Екатеринбурге взорвали недостроенную телебашню

На этом месте планируется построить ледовую арену. Снос был произведен несмотря на многочисленные протесты местных жителей, которых поддержал мэр города Евгений Ройзман. При этом он отметил, что у города не было возможности повлиять на ситуацию, так как телебашня находится в областной собственности.

Перед сносом были закрыты несколько станций метро, оцеплены улицы, жильцов ближайших домов эвакуировали.