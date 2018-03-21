Жители Волоколамска проведут новые пикеты за закрытие свалки в Ядрово
Жители Волоколамска проведут новые пикеты за закрытие свалки в Ядрово. Об этом «Эху» рассказал местный житель Сергей Жуков.
На этой неделе 76 школьников из Волоколамска обратились к врачам с жалобами на здоровье. Местные жители связывают проблемы со со здоровьем с выбросами газа со свалки в Ядрово.
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