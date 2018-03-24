США и около 20 европейских стран могут выслать российских дипломатов
Как сообщает CNN, скорее всего, уже в понедельник об этом объявят Германия, Франция, Дания, Нидерланды, балтийские государства и некоторые другие страны. В Вашингтоне выслать российских дипломатов Дональду Трампу рекомендовал совет национальной безопасности, однако президент решение пока не принял.
Это ответные меры на отравление в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Комментарии1
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echo_shar 24 марта 2018 | 09:58
Полностью поддерживаю давление на Россию! Россия должна стать примером. Должна стать САМОЙ демократической страной в мире. На столько, чтобы мы даже могли демократизировать другие страны.
Допустим, Катар, Эмираты и Сауд Аравию...
А еще было бы хорошо, чтобы мы смогли защитить Европу и свободную торговлю от наглого Трампа, который ввел пошлины! Можно было бы ввести санкции против Трампа и отключить штаты от европейского сегмента Твиттера и заодно от СВИФТа и всего Интернета, перерезав провода на океанском дне...