США и около 20 европейских стран могут выслать российских дипломатов

Как сообщает CNN, скорее всего, уже в понедельник об этом объявят Германия, Франция, Дания, Нидерланды, балтийские государства и некоторые другие страны. В Вашингтоне выслать российских дипломатов Дональду Трампу рекомендовал совет национальной безопасности, однако президент решение пока не принял.

Это ответные меры на отравление в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.