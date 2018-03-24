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09:00, 24 марта 2018

Власти Петербурга заявили о планах бороться за проведение летней Олимпиады в 2032 или 2036 году

Это сообщил губернатор Георгий Полтавченко в ответ на запрос депутата законодательного собрания города Оксаны Дмитриевой. Он касался возможности использования одного из земельных участков Петербурга под строительство центра океанографии и морской биологии с торгово-развлекательным центром.

В документе говорится, что это земля нужна для олимпийских объектов, сообщает газета КоммерсантЪ.

Комментарии

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odobryam_s 24 марта 2018 | 09:08

Кощею Бессменному будет за 90!

evgeniy6312 24 марта 2018 | 09:17

Планы вполне реальные. К тому времени вони от США станет меньше. Они уже не будут мировым лидером.

zularin12 24 марта 2018 | 09:20

evgeniy6312: К тому времени вони от США станет меньше. Они уже не будут мировым лидером.
---------------------------------
Процесс уже пошёл.
Business Insider: Соединенным Штатам нечего противопоставить российскому гиперзвуковому оружию, заявил председатель Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен.

haldey 24 марта 2018 | 09:28

zularin12: К тому времени США превратится в РША... Соединенные в разъединенные... Скоро и нам будет, что назвать РаША))) Ни кого не унижая, а только констатируя))) Хомячки, докаркались? Я вашим хозяевам расскажу, кто им накаркал стать разъединенными... Продолжайте каркать, быстрее сбудется!

kapitankolbaskin 24 марта 2018 | 09:43

haldey:
evgeniy6312
zularin12
хорошо друг дружке отмастурбировали прошмандовки путинские...

vinibi 24 марта 2018 | 09:47

kapitankolbaskin: Как оперативно собрали этих пригожинский шнырей по свистку и запаху помоев с кремлевской столовки!!!

vilingrad 24 марта 2018 | 09:46

haldey: zularin12: evgeniy6312: Чекистам мало сочинской мочевой...

serjo1977 24 марта 2018 | 09:47

haldey: zularin12: evgeniy6312: Ребята, ну как вам не стыдно? Время 10 утра, а вы уже в дрова - до глюков... Я понимаю, что суббота, понимаю, ваши кураторы вас в таком виде не увидят, но всё же. Хоть бы жён и детей постеснялись...

cattt 24 марта 2018 | 09:51

Опять деньги девать не куда!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

ts 24 марта 2018 | 09:57

zularin12: Кощею Бессменному будет за 90!
----------------------------------------------------------------
Это не помешает ему открыть Олимпийские игры. А сколько лет будет Мутко? Он сможет обеспечить все пробирки мочой?

sbk 24 марта 2018 | 09:48

evgeniy6312: Нечто подобное с интерпретациями мы слышим последние лет 70.

veresk752 24 марта 2018 | 09:53

sbk: Что, так глючит? В таком режиме долго не проживёшь.

kir_pich_101 24 марта 2018 | 09:09

Эх, попилим!

mikhail_spb_ 24 марта 2018 | 09:11


Видимо, усатому чекисту полтавченке хочется повторить успех сочинской распилиады, туго набившей карманы жуликам, ворам и бандитам?

ramen 24 марта 2018 | 09:11

Вам мало наворованного на зенит-арене?
Вам мало, что ЧМ-2018 отменят?

askol2016 24 марта 2018 | 09:11

Полтава! Накорми сначала 23 миллиона россиян!..

scull 24 марта 2018 | 09:12

Нах не нужна.

vinibi 24 марта 2018 | 09:17

scull: Что это?- бунт на корабле у пригожинских дьяволят?- смотрите бригадир урежет пайку помоев с кремлевской столовки!!!

scull 24 марта 2018 | 09:25

vinibi: Ничего, мне продавец с буйнакского рынка, свежих продуктов пришлёт...
А, не, не пришлёт. Ты же на рынке со своей мамашей задницами торгуете...
Ну лан буду ежей есть.

vinibi 24 марта 2018 | 09:32

scull: Чмарь пригожинский скулящий-зачем вы здесь опять про свою мамашу торгующей узбекам за гнидой банан задницей тут всем рассказываете?- это и так все знают - даже ваши шныри с вашей фабрики!!! Я могу вам лишь заслать засохшего собачьего дерьма- из которого вы все своей семьей троллей и состоите!!!

scull 24 марта 2018 | 09:50

vinibi: С тобой что за твою задницу собачьим дерьмом расплачиваются на буйнакском рынке??? Да уж, ну ничего ничего потерпи, может скоро и копеечку дадут. Так сказать карьерный рост. На мамашу свою глянь. С дорожной шалавы дорасла до рыночной...Бери пример.

vinibi 24 марта 2018 | 09:54

scull: Что ублюдок пригожинский скулящий задела вас упыря правда про вашу мамашу? вротберушку за гнилой банан у средне-азиатов- так я вам вышлю дерьма собачьего для создания новых пригожинский клонов выродков - а то вы ублюдки не справляетесь здесь гадить за помои с кремлевской столовки!!!

scull 24 марта 2018 | 09:56

vinibi: Слюной не брызгай, жопошник. Иди подработай лучше, там абреки с собачьим дерьмом уже в очередь выстроились к тебе и твоей мамаше. Дочку то к бизнесу привлекли? Или она на минете пока?)

prostovanya 24 марта 2018 | 09:12

И кому это они заявили? Кремлю да жителям Петербурга?

seryj_wolk 24 марта 2018 | 09:14

Очень сомневаюсь, что в первые две трети текущего века Олимпиады будут проводиться в рфии. Полтавченко нужно мечтать о том, чтобы их провели в рфии, например, в 2080 году, не раньше.

rampa 24 марта 2018 | 09:30

seryj_wolk: а он и не мечтает об Олимпиаде. Ему просто нужно землю забрать, да денежки попилить по прикрытием Олимпиады

leon0109 24 марта 2018 | 09:14

А уж сколько желающих во всём мире будет в этой олимипиадке поучаствовать!!!

opiatnovyi63 24 марта 2018 | 09:15

К этому времени нынешняя власть окончательно развалит страну..

smart2002 24 марта 2018 | 09:16

в какой стране?

odobryam_s 24 марта 2018 | 09:22

smart2002: В Петербургском княжестве, наверное... Это к северу от Московии будет.

putin_itogy 24 марта 2018 | 09:24

Штаны оденьте, на голые куриные жопы.
Если у Пахана путина, есть яхты от Абрамовича, "Олимпия",
это совсем не значит, что населению нужны Олимпиады..

zolingen 24 марта 2018 | 09:25

Не понял, свежий мельдоний подвезли?

vaka257 24 марта 2018 | 09:29

Бороться -это как?Каждый день показывать мультики о том ,как Россия уничтожает весь мир ,если ей не дадут принимать Олимпийские игры?!

oneoretwo 24 марта 2018 | 09:37

Это сообщил губернатор Георгий Полтавченко...
----------------------
дядя жора, вы дурак ?

vinibi 24 марта 2018 | 09:50

oneoretwo: Да нет, просто жлоб!!!

sasass 24 марта 2018 | 09:41

Сперва надо признать , что допинговая политика была на государственном уровне ,а потом уже кумекать о новых Олимпиадах....

serjo1977 24 марта 2018 | 09:41

То, что Полтавченко - полный криминал, думаю общеизвестно. Но что он ещё и сумасшедший, честно говоря, не знал...

monik_7 24 марта 2018 | 09:47

на финско-китайской границе

petrovitchcolyan 24 марта 2018 | 09:52

У ФСБ-шников деньги кончились от распила Баклан-Арены ?
Полтавченко уж опредилился бы, в каком году сдохнет - в 32-м или в 36 -м ?

budweiser23 24 марта 2018 | 09:53

Страна победившего "распила"...

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