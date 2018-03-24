Власти Петербурга заявили о планах бороться за проведение летней Олимпиады в 2032 или 2036 году

Это сообщил губернатор Георгий Полтавченко в ответ на запрос депутата законодательного собрания города Оксаны Дмитриевой. Он касался возможности использования одного из земельных участков Петербурга под строительство центра океанографии и морской биологии с торгово-развлекательным центром.

В документе говорится, что это земля нужна для олимпийских объектов, сообщает газета КоммерсантЪ.