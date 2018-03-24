Власти Петербурга заявили о планах бороться за проведение летней Олимпиады в 2032 или 2036 году
Это сообщил губернатор Георгий Полтавченко в ответ на запрос депутата законодательного собрания города Оксаны Дмитриевой. Он касался возможности использования одного из земельных участков Петербурга под строительство центра океанографии и морской биологии с торгово-развлекательным центром.
В документе говорится, что это земля нужна для олимпийских объектов, сообщает газета КоммерсантЪ.
Комментарии40
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odobryam_s 24 марта 2018 | 09:08
Кощею Бессменному будет за 90!
evgeniy6312 24 марта 2018 | 09:17
Планы вполне реальные. К тому времени вони от США станет меньше. Они уже не будут мировым лидером.
zularin12 24 марта 2018 | 09:20
evgeniy6312: К тому времени вони от США станет меньше. Они уже не будут мировым лидером.
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Процесс уже пошёл.
Business Insider: Соединенным Штатам нечего противопоставить российскому гиперзвуковому оружию, заявил председатель Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен.
haldey 24 марта 2018 | 09:28
zularin12: К тому времени США превратится в РША... Соединенные в разъединенные... Скоро и нам будет, что назвать РаША))) Ни кого не унижая, а только констатируя))) Хомячки, докаркались? Я вашим хозяевам расскажу, кто им накаркал стать разъединенными... Продолжайте каркать, быстрее сбудется!
kapitankolbaskin 24 марта 2018 | 09:43
haldey:
evgeniy6312
zularin12
хорошо друг дружке отмастурбировали прошмандовки путинские...
vinibi 24 марта 2018 | 09:47
kapitankolbaskin: Как оперативно собрали этих пригожинский шнырей по свистку и запаху помоев с кремлевской столовки!!!
vilingrad 24 марта 2018 | 09:46
haldey: zularin12: evgeniy6312: Чекистам мало сочинской мочевой...
serjo1977 24 марта 2018 | 09:47
haldey: zularin12: evgeniy6312: Ребята, ну как вам не стыдно? Время 10 утра, а вы уже в дрова - до глюков... Я понимаю, что суббота, понимаю, ваши кураторы вас в таком виде не увидят, но всё же. Хоть бы жён и детей постеснялись...
cattt 24 марта 2018 | 09:51
Опять деньги девать не куда!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
ts 24 марта 2018 | 09:57
zularin12: Кощею Бессменному будет за 90!
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Это не помешает ему открыть Олимпийские игры. А сколько лет будет Мутко? Он сможет обеспечить все пробирки мочой?
sbk 24 марта 2018 | 09:48
evgeniy6312: Нечто подобное с интерпретациями мы слышим последние лет 70.
veresk752 24 марта 2018 | 09:53
sbk: Что, так глючит? В таком режиме долго не проживёшь.
kir_pich_101 24 марта 2018 | 09:09
Эх, попилим!
mikhail_spb_ 24 марта 2018 | 09:11
Видимо, усатому чекисту полтавченке хочется повторить успех сочинской распилиады, туго набившей карманы жуликам, ворам и бандитам?
ramen 24 марта 2018 | 09:11
Вам мало наворованного на зенит-арене?
Вам мало, что ЧМ-2018 отменят?
askol2016 24 марта 2018 | 09:11
Полтава! Накорми сначала 23 миллиона россиян!..
scull 24 марта 2018 | 09:12
Нах не нужна.
vinibi 24 марта 2018 | 09:17
scull: Что это?- бунт на корабле у пригожинских дьяволят?- смотрите бригадир урежет пайку помоев с кремлевской столовки!!!
scull 24 марта 2018 | 09:25
vinibi: Ничего, мне продавец с буйнакского рынка, свежих продуктов пришлёт...
А, не, не пришлёт. Ты же на рынке со своей мамашей задницами торгуете...
Ну лан буду ежей есть.
vinibi 24 марта 2018 | 09:32
scull: Чмарь пригожинский скулящий-зачем вы здесь опять про свою мамашу торгующей узбекам за гнидой банан задницей тут всем рассказываете?- это и так все знают - даже ваши шныри с вашей фабрики!!! Я могу вам лишь заслать засохшего собачьего дерьма- из которого вы все своей семьей троллей и состоите!!!
scull 24 марта 2018 | 09:50
vinibi: С тобой что за твою задницу собачьим дерьмом расплачиваются на буйнакском рынке??? Да уж, ну ничего ничего потерпи, может скоро и копеечку дадут. Так сказать карьерный рост. На мамашу свою глянь. С дорожной шалавы дорасла до рыночной...Бери пример.
vinibi 24 марта 2018 | 09:54
scull: Что ублюдок пригожинский скулящий задела вас упыря правда про вашу мамашу? вротберушку за гнилой банан у средне-азиатов- так я вам вышлю дерьма собачьего для создания новых пригожинский клонов выродков - а то вы ублюдки не справляетесь здесь гадить за помои с кремлевской столовки!!!
scull 24 марта 2018 | 09:56
vinibi: Слюной не брызгай, жопошник. Иди подработай лучше, там абреки с собачьим дерьмом уже в очередь выстроились к тебе и твоей мамаше. Дочку то к бизнесу привлекли? Или она на минете пока?)
prostovanya 24 марта 2018 | 09:12
И кому это они заявили? Кремлю да жителям Петербурга?
seryj_wolk 24 марта 2018 | 09:14
Очень сомневаюсь, что в первые две трети текущего века Олимпиады будут проводиться в рфии. Полтавченко нужно мечтать о том, чтобы их провели в рфии, например, в 2080 году, не раньше.
rampa 24 марта 2018 | 09:30
seryj_wolk: а он и не мечтает об Олимпиаде. Ему просто нужно землю забрать, да денежки попилить по прикрытием Олимпиады
leon0109 24 марта 2018 | 09:14
А уж сколько желающих во всём мире будет в этой олимипиадке поучаствовать!!!
opiatnovyi63 24 марта 2018 | 09:15
К этому времени нынешняя власть окончательно развалит страну..
smart2002 24 марта 2018 | 09:16
в какой стране?
odobryam_s 24 марта 2018 | 09:22
smart2002: В Петербургском княжестве, наверное... Это к северу от Московии будет.
putin_itogy 24 марта 2018 | 09:24
Штаны оденьте, на голые куриные жопы.
Если у Пахана путина, есть яхты от Абрамовича, "Олимпия",
это совсем не значит, что населению нужны Олимпиады..
zolingen 24 марта 2018 | 09:25
Не понял, свежий мельдоний подвезли?
vaka257 24 марта 2018 | 09:29
Бороться -это как?Каждый день показывать мультики о том ,как Россия уничтожает весь мир ,если ей не дадут принимать Олимпийские игры?!
oneoretwo 24 марта 2018 | 09:37
Это сообщил губернатор Георгий Полтавченко...
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дядя жора, вы дурак ?
vinibi 24 марта 2018 | 09:50
oneoretwo: Да нет, просто жлоб!!!
sasass 24 марта 2018 | 09:41
Сперва надо признать , что допинговая политика была на государственном уровне ,а потом уже кумекать о новых Олимпиадах....
serjo1977 24 марта 2018 | 09:41
То, что Полтавченко - полный криминал, думаю общеизвестно. Но что он ещё и сумасшедший, честно говоря, не знал...
monik_7 24 марта 2018 | 09:47
на финско-китайской границе
petrovitchcolyan 24 марта 2018 | 09:52
У ФСБ-шников деньги кончились от распила Баклан-Арены ?
Полтавченко уж опредилился бы, в каком году сдохнет - в 32-м или в 36 -м ?
budweiser23 24 марта 2018 | 09:53
Страна победившего "распила"...