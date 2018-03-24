Сергей Женовач назвал неожиданным предложение возглавить МХТ им. Чехова

Режиссер согласился и поблагодарил коллег за поддержку, передает «Интерфакс». Женовач сказал, что намерен выполнять функции исключительно худрука и сохранить гримерку Олега Табакова.

Имя нового художественного руководителя театра объявили накануне в министерстве культуры.