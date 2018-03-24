Сергей Женовач назвал неожиданным предложение возглавить МХТ им. Чехова
Режиссер согласился и поблагодарил коллег за поддержку, передает «Интерфакс». Женовач сказал, что намерен выполнять функции исключительно худрука и сохранить гримерку Олега Табакова.
Имя нового художественного руководителя театра объявили накануне в министерстве культуры.
Комментарии4
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prostovanya 24 марта 2018 | 09:10
Главное - выделенное МинКультом бабло правильно осваивать, патриотично. А то, чуть что и - нары полировать.
Боится мужик, понимает...
sasass 24 марта 2018 | 09:50
Почему , интересно , Зудину не поставили - неужели она в действительности была "МХТовской Солточихой "......
val_9 24 марта 2018 | 09:56
sasass: Вроде бы Машкову предлагали - отказался, ему "Табакерку" предложили - думает... А выбор достойный, на самом деле.
serjo1977 24 марта 2018 | 09:56
Пусть радуются, что не Залдостанов. Но самое (не)смешноое, что лет через пять и он будет казаться уже не худшим вариантом...