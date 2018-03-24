В Челябинске проведут одиночные пикеты против размещения городской свалки возле посёлка Полетаево

Местные власти не разрешили массовую акцию.

Устроителям акции пришлось срочно менять планы. Сначала они хотели провести в Челябинске пикет с участием нескольких десятков человек. На нём раздавать прохожим листовки с призывом не допустить появления полигона твёрдых бытовых отходов возле посёлка Полетаево. Это всего в нескольких десятках километров от Челябинска. Полигон уже построен.

Активисты пытаются в суде оспорить его включение в схему размещения отходов в качестве места для утилизации городского мусора, пишет издание Znak.com. Складирование бытовых отходов в окрестностях посёлка Полетаево грозит серьёзным ухудшением питьевой воды в Шершнёвском водохранилище. В общей сложности это затронет полтора миллиона человек – жителей Челябинска и соседних районов, отмечают активисты. Городская мэрия отказала в проведении акции. Тогда её устроитель, эколог Юрий Черкасов объявил о намерении устроить одиночный пикет. И призвал поддержать его всех неравнодушных людей.

На следующей неделе активисты снова подадут в мэрию уведомление о проведении массового пикета против полигона в Полетаево. Если чиновники в акции откажут, заявители обратятся в суде, сообщают местные СМИ.