В Челябинске проведут одиночные пикеты против размещения городской свалки возле посёлка Полетаево
Местные власти не разрешили массовую акцию.
Устроителям акции пришлось срочно менять планы. Сначала они хотели провести в Челябинске пикет с участием нескольких десятков человек. На нём раздавать прохожим листовки с призывом не допустить появления полигона твёрдых бытовых отходов возле посёлка Полетаево. Это всего в нескольких десятках километров от Челябинска. Полигон уже построен.
Активисты пытаются в суде оспорить его включение в схему размещения отходов в качестве места для утилизации городского мусора, пишет издание Znak.com. Складирование бытовых отходов в окрестностях посёлка Полетаево грозит серьёзным ухудшением питьевой воды в Шершнёвском водохранилище. В общей сложности это затронет полтора миллиона человек – жителей Челябинска и соседних районов, отмечают активисты. Городская мэрия отказала в проведении акции. Тогда её устроитель, эколог Юрий Черкасов объявил о намерении устроить одиночный пикет. И призвал поддержать его всех неравнодушных людей.
На следующей неделе активисты снова подадут в мэрию уведомление о проведении массового пикета против полигона в Полетаево. Если чиновники в акции откажут, заявители обратятся в суде, сообщают местные СМИ.
Комментарии5
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midnightblues 24 марта 2018 | 09:19
Холопы не имеют прав
ha12raz 24 марта 2018 | 09:33
Значит жителям остается засунуть очки в жопу местным барыгам из администраций.
andre_klimov 24 марта 2018 | 09:45
ha12raz:
Кстати, а вот и идея для плаката пикетчика и для листовок. Листок с нарисованными очками, через которые виднеются горы зловонного мусора.
ugas 24 марта 2018 | 09:45
Благодаря вашему несменяемому лидеру уже почти вся страна - огромная вонючая свалка.
servelat 24 марта 2018 | 09:46
По трубопроводу в хохляндию гнать весь мусор