В подмосковном Волоколамске пройдут две акции с требованием закрыть мусорную свалку
В подмосковном Волоколамске сегодня пройдут две акции с требованием закрыть мусорную свалку. О них Эху рассказал местный житель Сергей Жуков.
Недавно после выброса сероводорода в больницу обратились более 50 детей.
Комментарии4
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navsegda 24 марта 2018 | 09:08
Свалки - скрепа России
kapitankolbaskin 24 марта 2018 | 09:16
зачем две ?! Может сосредоточиться на одной ? Но такой масштабной чтоб у "озерных" очко задымилось и завибрировало?!
venediktov_cunt 24 марта 2018 | 09:37
Я так же за то, чтобы мусор не вывозили, а оставляли его тем, которые его создают, и превратится Москва в одну большую свалку!
yura777 24 марта 2018 | 09:54
Израильская фирма совершит прорыв в сфере переработки мусора
http://mignews.com/news/economics/230318_124622_78071.html